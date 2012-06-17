PopCap Games'in mobil oyun sektörü hakkındaki araştırmalarının sonuçları açıklandı





Gelişen mobil teknolojilerle birlikte hızla büyüyen mobil oyunculuğun gelişimi ve pazar payları hakkında birçok araştırma yapılıyor ve bu araştırmalar hızla büyüyen mobil oyunculuğun geleceği için az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor.





PopCap adına Information Solutions Group tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre ABD ve İngiltere’de 125 Milyondan fazla kişinin mobil oyun oynandığı açıklandı ve bu rakam bir önceki yıla göre %29’luk bir artış anlamına geliyor. Günlük oyun oynayanlar ise 2011 yılında %35’lik bir dilime sahipken 2012 yılında bu dilim %45’e çıkmış bulunmakta. PopCap’ın hazırladığı rapora göre iPad ve Kindle Fire’ın son 12 ayda mobil oyun pazarına sadece 11 milyon yeni oyuncu kattığı belirtiliyor. Tüm mobil oyuncuların %36’sı tablet sahibi, ayrıca tablet sahibi mobil oyuncuların %74’lük diliminin daha önceden hiç bir mobil oyun oynamadıkları belirtiliyor. Bunların %12’si ise hem tablete hem de akıllı telefonlara sahip ve oyun oynarlarken iki cihazda da mobil oyun oynuyorlar. Oyuncuların %41 ise sadece bir cihaza sahip ve bu cihazlarda birinde oyun oynuyorlar.

Araştırmalar da yapılan ankete katılanların %25’i Tablet’i sadece oyun oynamak için söylerken %70’i marka belirtmeden mobil bir cihaza sahip olmanın oyun oynamaya sebep olduğunu belirtti. Tablet sahiplerinin, akıllı telefonlara göre daha fazla uygulamalara para harcadığı belirtilen araştırmada tablet sahipleri ortalama 25.47$ harcarken, akıllı telefon sahipleri 16,68$ harcadı. PopCap'se göre mobil oyunlara para harcayan abonelerin % 48'i ise 35 yaşın altında bulunuyor. % 80'i ise bir haftada farklı oyun oynamaya çalışıyor ayrıca oyunlara harcanan her 10 dolardan 4’ü oyun içi satışlara harcanıyor bu nedenle oyun içi satışlar mobil oyunlarda önemli bir yere sahip oluyor.





Information Solutions Group tarafından Popcap adına yapılan bu araştırmada büyüyen mobil sektördeki oyunculuğun tablet ve akıllı telefonlarda ne kadar yer edindiği ve oyun içi satışların ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Büyük bir hızla gelişen mobil oyun sektörünün ilerleyen dönemlerde nasıl bir hale geleceğini tahmin etmek şimdiden çok zor ama hatırı sayılır bir bütçeye sahip olması ve birçok kullanıcıya hitap etmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.

PopCap adına Information Solutions Group tarafından yapılan bu araştırmanın raporuna buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-06-14-gamers-play-on-mobile-far-more-than-consoles-survey