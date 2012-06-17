Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PopCap Games'in mobil oyun sektörü hakkındaki araştırmalarının sonuçları açıklandı

6 yıl
1,1b
1
2
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

 Gelişen mobil teknolojilerle birlikte hızla büyüyen mobil oyunculuğun gelişimi ve pazar payları hakkında birçok araştırma yapılıyor ve bu araştırmalar hızla büyüyen mobil oyunculuğun geleceği için az da olsa fikir sahibi olmamızı sağlıyor.

PopCap adına Information Solutions Group tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre ABD ve İngiltere’de 125 Milyondan fazla kişinin mobil oyun oynandığı açıklandı ve bu rakam bir önceki yıla göre %29’luk bir artış anlamına geliyor. Günlük oyun oynayanlar ise 2011 yılında %35’lik bir dilime sahipken 2012 yılında bu dilim %45’e çıkmış bulunmakta. PopCap’ın hazırladığı rapora göre iPad ve Kindle Fire’ın son 12 ayda mobil oyun pazarına sadece 11 milyon yeni oyuncu kattığı belirtiliyor. Tüm mobil oyuncuların %36’sı tablet sahibi, ayrıca tablet sahibi mobil oyuncuların %74’lük diliminin daha önceden hiç bir mobil oyun oynamadıkları belirtiliyor. Bunların %12’si ise hem tablete hem de akıllı telefonlara sahip ve oyun oynarlarken iki cihazda da mobil oyun oynuyorlar. Oyuncuların %41 ise sadece bir cihaza sahip ve bu cihazlarda birinde oyun oynuyorlar.
Araştırmalar da yapılan ankete katılanların %25’i Tablet’i sadece oyun oynamak için söylerken %70’i marka belirtmeden mobil bir cihaza sahip olmanın oyun oynamaya sebep olduğunu belirtti. Tablet sahiplerinin, akıllı telefonlara göre daha fazla uygulamalara para harcadığı belirtilen araştırmada tablet sahipleri ortalama 25.47$ harcarken, akıllı telefon sahipleri 16,68$ harcadı. PopCap'se göre mobil oyunlara para harcayan abonelerin % 48'i ise 35 yaşın altında bulunuyor. % 80'i ise bir haftada farklı oyun oynamaya çalışıyor ayrıca oyunlara harcanan her 10 dolardan 4’ü oyun içi satışlara harcanıyor bu nedenle oyun içi satışlar mobil oyunlarda önemli bir yere sahip oluyor.

Information Solutions Group tarafından Popcap adına yapılan bu araştırmada büyüyen mobil sektördeki oyunculuğun tablet ve akıllı telefonlarda ne kadar yer edindiği ve oyun içi satışların ne kadar önemli bir yere sahip olduğu ortaya çıkıyor. Büyük bir hızla gelişen mobil oyun sektörünün ilerleyen dönemlerde nasıl bir hale geleceğini tahmin etmek şimdiden çok zor ama hatırı sayılır bir bütçeye sahip olması ve birçok kullanıcıya hitap etmesi kaçınılmaz gibi görünüyor.
PopCap adına Information Solutions Group tarafından yapılan bu araştırmanın raporunaburadan ulaşabilirsiniz. 

http://www.gamesindustry.biz/articles/2012-06-14-gamers-play-on-mobile-far-more-than-consoles-survey Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
römercan 6 yıl
Her ne olursa olsun mobilde bir süre sonra oyunlar sıkıyor.Oynamak için can attığım ve her açtığımda heyecanlandıran bir oyunla karşılaşamadım şuana kadar.Hepsi bir süre sarıyor sonra gideceği yer aynı oluyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jasonn123 6 yıl
güzel bi oyun ollunca oynanıyor geçenlerde bi tenis oyunu yükledim baya sardıydı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
250.000 TL. faizi 32 günde 4500 ,,,,
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim