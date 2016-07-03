Popüler iPhone uygulamasını ücretsiz indirin

Boş zamanlarında kağıt köşelerine bir şeyler karalamaktan ve çizim yapmaktan keyif alanların gözde yazılımı Procreate Pocket'a şu sıralar ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz. 12 adet fırça ve zengin renk paletinin yer aldığı uygulamada 64 bit Silica boyama motoru kullanılıyor. Üstelik gelişmiş doğrulama için 64 bit renk desteği sunan Proceate'te çizimler oldukça gerçekçi ve profesyonel görünüyor.

Procreate banner’ına tıklamanız yeterli. Serbest çizim, opaklık ayarı, hızlı çoğaltma, döndürme, gauss bulanıklığı ve katman gibi özellikleriyle dikkat çeken uygulamaya sahip olmak için Apple Store 'u cihazınıza kurduktan sonra "Mağazalar" bölümüne gitmeniz ve "Atölyeler ve Etkinlikler" yazan sekmenin hemen altındakitıklamanız yeterli.

7,99 TL fiyat etiketine sahip uygulamayı 28 Temmuz 2016 tarihine kadar ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.