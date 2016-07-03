Popüler iPhone uygulamasını ücretsiz indirin

Haber Editörü
Boş zamanlarında kağıt köşelerine bir şeyler karalamaktan ve çizim yapmaktan keyif alanların gözde yazılımı Procreate Pocket'a şu sıralar ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz. 12 adet fırça ve zengin renk paletinin yer aldığı uygulamada 64 bit Silica boyama motoru kullanılıyor. Üstelik gelişmiş doğrulama için 64 bit renk desteği sunan Proceate'te çizimler oldukça gerçekçi ve profesyonel görünüyor.
Serbest çizim, opaklık ayarı, hızlı çoğaltma, döndürme, gauss bulanıklığı ve katman gibi özellikleriyle dikkat çeken uygulamaya sahip olmak için Apple Store'u cihazınıza kurduktan sonra "Mağazalar" bölümüne gitmeniz ve "Atölyeler ve Etkinlikler" yazan sekmenin hemen altındaki Procreate banner’ına tıklamanız yeterli.
7,99 TL fiyat etiketine sahip uygulamayı 28 Temmuz 2016 tarihine kadar ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
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App store giriceksiniz arama yerine Apple Store yazacaksınız bu uygulamayı indireceksiniz.
Ardında Apple strore girdiğiniz zaman Öne çıkanlar bölümünde aşağı doğru ineceksiniz.
Çizin.Boyayın.Yaratın Procreate uygulamasını ücretsiz indirin diye yer var tıklayın hediye kodu verecek bu şekilde işlemi tamamlayın.