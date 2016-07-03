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Popüler iPhone uygulamasını ücretsiz indirin

iOS platformunun en popüler çizim uygulamalarından olan Procreate Pocket düzenlenen kampanya ile kısa bir süreliğine Apple Store'dan ücretsiz şekilde indirilebiliyor.
2 yıl
6,5b
1
21
Mobil Uygulamalar
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Boş zamanlarında kağıt köşelerine bir şeyler karalamaktan ve çizim yapmaktan keyif alanların gözde yazılımı Procreate Pocket'a şu sıralar ücretsiz şekilde sahip olabilirsiniz. 12 adet fırça ve zengin renk paletinin yer aldığı uygulamada 64 bit Silica boyama motoru kullanılıyor. Üstelik gelişmiş doğrulama için 64 bit renk desteği sunan Proceate'te çizimler oldukça gerçekçi ve profesyonel görünüyor.
Serbest çizim, opaklık ayarı, hızlı çoğaltma, döndürme, gauss bulanıklığı ve katman gibi özellikleriyle dikkat çeken uygulamaya sahip olmak için Apple Store'u cihazınıza kurduktan sonra "Mağazalar" bölümüne gitmeniz ve "Atölyeler ve Etkinlikler" yazan sekmenin hemen altındaki Procreate banner’ına tıklamanız yeterli.
7,99 TL fiyat etiketine sahip uygulamayı 28 Temmuz 2016 tarihine kadar ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz.
Popüler iPhone uygulamasını ücretsiz indirin
 

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DH Misafiri 2 yıl
Uygulamayı ücretsiz şekilde indirdim az önce. Haberi anlayarak okumanızı tavsiye ederim ;)
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DH Misafiri 2 yıl
Dediği şekilde yapınca ücretsiz indirdim ben.
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senjido 2 yıl
bu nasıl başlık demek için geldim.
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lotraranel 2 yıl
An itibariyle indirdim, tesekkurler.
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casperfriendly 2 yıl
Arkadaşlar indirim kodunu İpad de kullandım ancak indirmedi. Kod kullanılmıştır yazıyor ancak inmiyor. Lütfen yardım eder misiniz ?
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Mr. Jingles 2 yıl
Hemen kaptım kaptım beleşe.
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Captain_Ivy 2 yıl
iPad için olaydı iyiydi. iPad 15 tl
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beldor 2 yıl
iphone içinmiş... sıcaklardan heralde .. :)
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NitroNos 2 yıl
7,99$ olan bir uygulamayı ücretsiz olarak şu şekilde indireceksiniz.
App store giriceksiniz arama yerine Apple Store yazacaksınız bu uygulamayı indireceksiniz.
Ardında Apple strore girdiğiniz zaman Öne çıkanlar bölümünde aşağı doğru ineceksiniz.
Çizin.Boyayın.Yaratın Procreate uygulamasını ücretsiz indirin diye yer var tıklayın hediye kodu verecek bu şekilde işlemi tamamlayın.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 2 yıl
Dediği şekilde yapınca ücretsiz indirdim ben.
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DH Misafiri 2 yıl
Uygulamayı ücretsiz şekilde indirdim az önce. Haberi anlayarak okumanızı tavsiye ederim ;)
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matraxzalim 2 yıl
Bu haberden milletin sadece başlığı okuyarak yorum yaptığına bir kez daha şahit olduk.
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IceRulez 2 yıl
arkadaşlar maximus arkadaşın dediğini yapın, apple store uygulamasını indirin kurun ordan mağazayı seçip etkinliklere gelin. uygulama kodu veriyor kullan diyorsunuz direk indirme sayfasına yönlendirip indiriyor.
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çizim, uygulama ve
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