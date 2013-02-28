Popüler video sitesi Vimeo, "Looks" ismindeki yeni servisinin duyurusunu yaptı









Dünyanın en popüler video paylaşım servislerinden birisi olan Vimeo, "Looks" ismini verdiği yeni servisi ile kullanıcıların videolarına Instagram tarzı filtreler ve efektler eklemelerine imkan sağlıyor.

Popüler video servisi Vimeo'nun, video efektleri üzerine uzman firmalardan olan Vivoom's ile yaptığı ortak çalışma sonucunda ortaya çıkan "Looks", kullanıcıların videoları üzerine 500'e yakın çeşitli görsel efektler ekleyebilmelerine olanak sağlıyor. Direk olarak internet tarayıcısı üzerinden ve anlık olarak yapılabilir durumda olan filtreleme seçenekleri, birçok özelleştirme alternatifi ile kullanıcıların videoları üzerinde rahatça oynamalar yapmalarına imkan veriyor.

İleride daha özel ve gelişmiş görsel efektlerin de ekleneceği söylenen yeni "Looks" servisi, 90 gün boyunca bütün Vimeo üyelikleri için ekstra ücret ödemeden kullanılabilir durumda olacak.

http://www.engadget.com/2013/02/28/vimeo-looks-visual-effects/





http://www.engadget.com/2013/02/28/vimeo-looks-visual-effects/