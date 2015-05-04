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Porsche'nin yeni aktif hız kontrol sistemi InnoDrive, yüksek hızlı viraj dönüşü sağlıyor

4 yıl
2,9b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Porsche'nin yeni aktif hız kontrol sistemi InnoDrive, yüksek hızlı viraj dönüşü sağlıyor
 
Artık birçok otomobil modeli içerisinde standart olarak sunulan aktif hız sabitleme sistemleri, kişilerin daha çok yola odaklanmasına imkan tanıyor, özellikle uzun yollarda büyük bir konfor getiriyor ve yakıt tasarrufu noktasında bütçelere yardımcı olabiliyor. Hazırladığı süper spor otomobil modelleri ile tanıdığımız Porsche ise, InnoDrive adını verdiği yeni teknolojisiyle yüksek hızlı viraj dönüşünü de sürece dahil ediyor.
Porsche'nin üzerinde uzun zamandır çalıştığı InnoDrive teknolojisi, barındırdığı gelişmiş sistemlerle yol malzemesi, hız, yükseklik ve araçlar arasındaki mesafe üzerinden üç boyutlu haritalandırma yaparak dönüş açısını hesaplıyor ve kişilere standart modda 0.50g, en verimli modda ise 0.70g'de (Söylediği kadarıyla birçok sıradan sürücünün daha önce yaşamadığı bir G-Kuvveti ya da diğe rbir deyişle yanal hızlanma) viraj dönme hızı veriyor. Birçok uzman tarafından "tehlikeli" olarak nitelendirilen bu sistem, bazılarına göreyse yüksek hızlı viraj dönüşü nedeniyle "eğlenceli" olarak tanıtılıyor.
Virajların yüksek hızla dönülmesinin viraj çıkışındaki hızlanma sürecini azaltması nedeniyle ciddi seviyede yakıt tasarrufu sağladığını belirten şirket, InnoDrive teknolojisi sayesinde bu tasarruf sürecini %10 seviyesine çıkarttıklarını ekliyor ve ayrıca genel sürüş süresinin de %2 oranında azaltıldığı söylüyor. Özel algoritmasıyla verimlilik odaklı birçok farklı amaç için de programlanabilen teknoloji, verilen bilgilere göre yıl sonuna doğru çıkacak Porsche modellerine kendisine yer bulmaya hazırlanıyor.

http://blog.caranddriver.com/porsche-is-working-on-the-most-entertaining-cruise-control-ever-it-can-corner-up-to-0-70-g/ Yorum Yaz
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pcwolf28 4 yıl en beğenilen Pipisipispis
dtcfli
Böyle konular açıyosunuz camaroyu değiştiresim geliyo

Hangi oyunda sürüyon, kariyer modundasın heralde?
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DH Misafiri 4 yıl
Lockheed
Porsche Türkiye için çalışmıyor ki... Kendi memleketleri için çalışıyorlar. Neden bizim memlekette işe yaramaz, Burası Türkiye, gelsinler burada denesinler vs.vs. gibi her buluşu kendi memleketimize uyarlamaya bayılıyorsunuz anlamıyorum.

sen onu dert etme porsche alan adam o makineyi hangi yollarda süreceğini de bilir :)
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extrem_015 4 yıl
Hayırlı olsun.
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V4LKyR 4 yıl
Alırım anahtarını Mayk...
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Lockheed 4 yıl
Porsche Türkiye için çalışmıyor ki... Kendi memleketleri için çalışıyorlar. Neden "bizim memlekette işe yaramaz", "Burası Türkiye", "gelsinler burada denesinler" vs.vs. gibi her buluşu kendi memleketimize uyarlamaya bayılıyorsunuz anlamıyorum.
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Bradley Cooper 4 yıl
audinin viraj sistemine hayran kalmıştım. sağ viraja girerken elektronik direksiyon virajı algıladığında sağ lastikleri yüzde 1 oranında frenliyor sol lastiklere ekstra çekiş vererek virajın daha keskin ve hızlı alınmasını sağlıyor.
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JrMaster 4 yıl
Böyle sistemleri Türkiyede geliştirip test etmeleri lazım %10luk başarıları %40a felan çıkar
*yolda giden kamyonlardan dökülen kum su mazot yağ vs
*belediyenin açıp kapatmadığı çukurlar
*asfalt döküyoruz diye ziftli çakıl dökülüp asfalt süsü verilmiş yollarımız (stablize yolun bir üst leveli :D )
*gelişi güzel yapılmış yollar giriş çıkışlar
*ve dahası :) Türk Şöförler Hepimiz F1pilotuyuz kafasında
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MyWorldLife 4 yıl JrMaster
Belediyenin kapatmadigi cukur bir bahane olamaz.

Iste muhendislik burda devreye giriyor.

O cukurdan hicbir sekilde yoldan cikmadan gececek bir suspansiyon lastik ve direksiyon kontrolu tasarlamalari gerekiyor.

Yoksa duz asfaltta her araba yag gibi akar gider.

Marifet cukurlu tasli molozlu yolda 170 le donebilmek.

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BekirTemel 4 yıl
Toplumda viraja 170 ile girmeyi seven tipler var ,şu teknoloji onlara bir nebze yardımcı olur belki.
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dardanel16 4 yıl

burasi türkiye virajda da yola dökülen 10 numara yağ kariştirimiş mazot da yoksa zaten dönersin viraji hele birde mazotluysa azrail çoktan yapmış hesabi porşa kalmaz zaten
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Pipisipispis 4 yıl
Böyle konular açıyosunuz camaroyu değiştiresim geliyo
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pcwolf28 4 yıl Pipisipispis
dtcfli
Böyle konular açıyosunuz camaroyu değiştiresim geliyo

Hangi oyunda sürüyon, kariyer modundasın heralde?
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zotacing 4 yıl
Bu tarz araçlara, bu tarz elektronik destekler çok gerekli, Porsche mühendislikte apayrı bir boyut, adamlar sürekli çalışıyorlar. Pist sürelerini güncellerler artık yakın zamanda.
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C4_1400 4 yıl
İyi de yolda bir dünya değişken var. Bunları nasıl hesaba katacak bu sistem.
Lastik aşınmasından tut yoldaki tozlar veya hafif yağış anında her şeyi değiştirir.
Hele ülkemizde sizden önce geçen bir hafriyat kamyonu yola su veya kum dökerek gidiyorsa o sistem çöker.
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