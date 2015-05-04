Porsche'nin yeni aktif hız kontrol sistemi InnoDrive, yüksek hızlı viraj dönüşü sağlıyor

Artık birçok otomobil modeli içerisinde standart olarak sunulan aktif hız sabitleme sistemleri, kişilerin daha çok yola odaklanmasına imkan tanıyor, özellikle uzun yollarda büyük bir konfor getiriyor ve yakıt tasarrufu noktasında bütçelere yardımcı olabiliyor. Hazırladığı süper spor otomobil modelleri ile tanıdığımız Porsche ise, InnoDrive adını verdiği yeni teknolojisiyle yüksek hızlı viraj dönüşünü de sürece dahil ediyor.

Porsche'nin üzerinde uzun zamandır çalıştığı InnoDrive teknolojisi, barındırdığı gelişmiş sistemlerle yol malzemesi, hız, yükseklik ve araçlar arasındaki mesafe üzerinden üç boyutlu haritalandırma yaparak dönüş açısını hesaplıyor ve kişilere standart modda 0.50g, en verimli modda ise 0.70g'de (Söylediği kadarıyla birçok sıradan sürücünün daha önce yaşamadığı bir G-Kuvveti ya da diğe rbir deyişle yanal hızlanma) viraj dönme hızı veriyor. Birçok uzman tarafından "tehlikeli" olarak nitelendirilen bu sistem, bazılarına göreyse yüksek hızlı viraj dönüşü nedeniyle "eğlenceli" olarak tanıtılıyor.

Virajların yüksek hızla dönülmesinin viraj çıkışındaki hızlanma sürecini azaltması nedeniyle ciddi seviyede yakıt tasarrufu sağladığını belirten şirket, InnoDrive teknolojisi sayesinde bu tasarruf sürecini %10 seviyesine çıkarttıklarını ekliyor ve ayrıca genel sürüş süresinin de %2 oranında azaltıldığı söylüyor. Özel algoritmasıyla verimlilik odaklı birçok farklı amaç için de programlanabilen teknoloji, verilen bilgilere göre yıl sonuna doğru çıkacak Porsche modellerine kendisine yer bulmaya hazırlanıyor.

http://blog.caranddriver.com/porsche-is-working-on-the-most-entertaining-cruise-control-ever-it-can-corner-up-to-0-70-g/