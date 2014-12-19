Portekizli şirketten “Tüm Dünyaya Ucuz İnternet” çözümü

Dünya üzerinde 1.1 milyardan fazla aktif internet sitesi olsa da hala 4 milyar insan internet erişimine sahip değil, 2.6 milyar insan ise cep telefonu kullanmıyor. Bunun sebebi ise bu kesimin dar gelirli olmasından ziyade şebeke kurmanın da çok masraflı olması. Fakat insansız hava araçları bu problemi çözme konusunda epey yardımcı olacak gibi gözüküyor. Zira kablosuz internet sunan bir insansız hava aracı normal bir şebekeden ortalama 100 kat daha ucuza internet sağlayabiliyor.

Portekizli şirket Quarkson yeni insansız hava aracı ile Google,Facebook, Tesla gibi dünyaya ucuz internet sağlamaya çalışan büyük şirketlerle yarışa girmiş durumda. Hatta şirket geçtiğimiz ay test etmek için ilk prototipini hazırladı bile.

Quarkson’un SkyOrbiter LA25 adını verdiği insansız hava aracının en büyük özelliği bir iletişim altyapısını sağlamak için yeterince uzun süre havada kalabilmesi. Şirketin kurucusu Miguel Angelo yaptığı açıklamada fosil yakıtla çalışan aracın kendi teknolojileri sayesinde 2 hafta boyunca havada kalabildiğini belirtti ve benzer diğer araçların maximum 8-12 saat uçuş yapabildiğinin altını çizdi.

Ayrıca Miguel Angelo açıklamasında 10 yıldır mevcut teknolojiyi geliştirdiklerini ve güvenilir bir sistem kurduklarını, Google ve Facebook’un teknolojilerinin olgunlaşması için zamana ihtiyacı olduğu söyledi.

Doğal afet gibi olaylarda karada bulunan haberleşme sistemlerinin çabuk zarar gördüğünü dile getiren yönetici bu insansız hava araçlarının acil durum haberleşmelerinde de kullanılabileceğini, gerekirse araca kamera ve sensörlerin eklenebileceğini söyledi.

Şirket için bir sonraki adım prototipi test etmek için izin almak ve dünya çapında ortaklıklar kurarak projeyi hayata geçirmek. Quarkson açıklamasında bu hizmeti sunmak için tek başlarına yeterli olmadıklarını ve projenin hayata geçmesi için telekomünikasyon şirketlerinden, hükümetlerden ve olası diğer ortaklardan destek beklediğini belirtiyor.