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Portekizli şirketten “Tüm Dünyaya Ucuz İnternet” çözümü

4 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Dünya üzerinde 1.1 milyardan fazla aktif internet sitesi olsa da hala 4 milyar insan internet erişimine sahip değil, 2.6 milyar insan ise cep telefonu kullanmıyor. Bunun sebebi ise bu kesimin dar gelirli olmasından ziyade şebeke kurmanın  da çok masraflı olması. Fakat insansız hava araçları bu problemi çözme konusunda epey yardımcı olacak gibi gözüküyor. Zira kablosuz internet sunan bir insansız hava aracı normal bir şebekeden ortalama 100 kat daha ucuza internet sağlayabiliyor. 
 
Portekizli şirket Quarkson yeni insansız hava aracı ile Google,Facebook, Tesla gibi dünyaya ucuz internet sağlamaya çalışan büyük şirketlerle yarışa girmiş durumda. Hatta şirket geçtiğimiz ay test etmek için ilk prototipini hazırladı bile.
Quarkson’un SkyOrbiter LA25 adını verdiği insansız hava aracının en büyük özelliği bir iletişim altyapısını sağlamak için yeterince uzun süre havada kalabilmesi. Şirketin kurucusu Miguel Angelo yaptığı açıklamada fosil yakıtla çalışan aracın kendi teknolojileri sayesinde 2 hafta boyunca havada kalabildiğini belirtti ve benzer diğer araçların maximum 8-12 saat uçuş yapabildiğinin altını çizdi.
Ayrıca Miguel Angelo açıklamasında 10 yıldır mevcut teknolojiyi geliştirdiklerini ve güvenilir bir sistem kurduklarını, Google ve Facebook’un teknolojilerinin olgunlaşması için zamana ihtiyacı olduğu söyledi. 
Doğal afet gibi olaylarda karada bulunan haberleşme sistemlerinin çabuk zarar gördüğünü dile getiren yönetici bu insansız hava araçlarının acil durum haberleşmelerinde de kullanılabileceğini, gerekirse araca kamera ve sensörlerin eklenebileceğini söyledi. 
 
Şirket için bir sonraki adım prototipi test etmek için izin almak ve dünya çapında ortaklıklar kurarak projeyi hayata geçirmek. Quarkson açıklamasında bu hizmeti sunmak için tek başlarına yeterli olmadıklarını ve projenin hayata geçmesi için telekomünikasyon şirketlerinden, hükümetlerden ve olası diğer ortaklardan destek beklediğini belirtiyor.

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OverClocK1ng 4 yıl
Kulağa hoş geliyor: "uCuz İnternet."
Bizde de TTNET var.
Tabiri caizse "uYuz İnternet"...
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sercandk 4 yıl
Hani nerde ucuz internet. Biz böyle şeylere alışkın değiliz. Pahalı olmazsa olmaz.
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sis651 4 yıl
Bizim gibi ülkelerde pek olmaz, ama Afrika'da vs. hiç İnternet uğramamış yerlere faydası olabilir. Hareket eden bir kablosuz ağ bir şekilde çok fazla verimli olmayacaktır, bu sebeple daha verimli ağların olduğu yerlerde pek rabet görmeyecektir.
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emre1393 4 yıl
bunu interstellardaki güneş panelli sondaya uygulayacaksın, sonra yıllarca inmeden dolansın.
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XQS 4 yıl
la bu kafamıza düşer doğal afette ölmediysek bunun kafamıza çarpmasıyla ölürüz

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mehmet4428 4 yıl
Dünyayı yok edecekler en sonda. :D
Bırakın internet kablolar içinde toprak altında gelsin kablosuza karşıyım ben. :D
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gcb1903 4 yıl
Kapitalizm sineğin yağını da düşünmektir yağı alındıktan sonra artan posasını da bir şekilde paraya çevirmektir.
Portegiz sömürgelerine geçirir artık, zira resmen olmasa bile fiilen sömürgeciliğe devam ediyorlar.
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flymoon 4 yıl
Ucuza internet dağıtırken istihbarat toplama. Neden olmasın. Özellikle halkı fakir olup internet kullanamayan ülkelere yardım etmek deyimi altında. Bizim ülkede de böyle bir teknolojiye adım atılırsa %100 yerli üretim iha olmadıktan sonra kabul etmiyorum.
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ouzqan 4 yıl
Bu teknoloji bize gelse direk vergi ve kota koyarlar . Ama kullanılabilirlik açısından da sıkıntı dağ tepe çok fazla bizde adamların arazileri düz sıkıntı yok bizde daha elektrik olmayan köy telefon çekmeyen yerler var . Çok birşey beklememek lazım .
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oranya 4 yıl
Canım memleketime yeni vergi kapısı; su geçirmez bot vergisinden sonra "ucuz internet vergisi" gelir artık :)
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ø 4 yıl
kim getirecekse getirsin şu ucuz interneti
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Das Boot 4 yıl
4 milyar insan, küresel şirketlerin dikkatini çekmiş. Çook büyük bir pazar payı tabi.
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