Portico projesi dokunmatik deneyimini ekranın dışına taşıyor

Dokunmatik ekran tasarımları akıllı telefon ve tabletlerin popüler olmasından sonra büyük önem kazandı. Küçük ekranlar kadar Microsoft Surface gibi dokunmatik dev ekranlar da gitgide günlük hayatımızda yerini almaya başlıyor. Washington'da ise mühendisler dokunmatik deneyimini ekranın dışına taşımak için araştırmalarına devam ediyor.





Intel, Microsoft Research ve Washington Üniversitesi bilgisayar mühendisleri Daniel Avrahami, Jacob Wobbrock ve Shahram Izadi, Portico adını verdikleri bir proje ile ekranın dışında kalan alanı da dokunmatik alana dahil etmek için çalışmalar yapıyor.





Microsoft Surface projesine benzeyen çalışmada üç mühendis 12 inçlik bir dokunmatik tableti iki adet webcam yoluyla 26 inçe kadar büyütebiliyorlar. Böylece ekranın dışında kalan objeler de ekranın içindeki aktiviteye dahil olabiliyor.





Videoda görüldüğü üzere pullarla bilgisayara karşı üç taş oynanırken, bir top kullanarak penaltı oyunu ve uzay gemisi maketiyle Asteroid oyunu rahatlıkla oynanabiliyor.





Portico iki adet web kamerasıyla tabletin çevresindeki objelerin yükseklik ve pozisyonunu hesap ediyor ve ekrandaki grafiklerin cisimlere nasıl tepki vereceğini ayarlıyor. Algılanan objeler böylece tabletteki etkileşime dahil ediliyor.





Proje gittikçe küçülen cihazlara daha geniş bir alan temin etmek amacını güdüyor. Gelecek ay düzenlenecek Arayüz Yazılımları Konferansı 2011'de de proje görücüye çıkacak.