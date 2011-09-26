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Portico projesi dokunmatik deneyimini ekranın dışına taşıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Zamazingo
Ekrem71
Haber Editörü
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Dokunmatik ekran tasarımları akıllı telefon ve tabletlerin popüler olmasından sonra büyük önem kazandı. Küçük ekranlar kadar Microsoft Surface gibi dokunmatik dev ekranlar da gitgide günlük hayatımızda yerini almaya başlıyor. Washington'da ise mühendisler dokunmatik deneyimini ekranın dışına taşımak için araştırmalarına devam ediyor.

Intel, Microsoft Research ve Washington Üniversitesi bilgisayar mühendisleri Daniel Avrahami, Jacob Wobbrock ve Shahram Izadi, Portico adını verdikleri bir proje ile ekranın dışında kalan alanı da dokunmatik alana dahil etmek için çalışmalar yapıyor.

Microsoft Surface projesine benzeyen çalışmada üç mühendis 12 inçlik bir dokunmatik tableti iki adet webcam yoluyla 26 inçe kadar büyütebiliyorlar. Böylece ekranın dışında kalan objeler de ekranın içindeki aktiviteye dahil olabiliyor. 

Videoda görüldüğü üzere pullarla bilgisayara karşı üç taş oynanırken, bir top kullanarak penaltı oyunu ve uzay gemisi maketiyle Asteroid oyunu rahatlıkla oynanabiliyor. 

Portico iki adet web kamerasıyla tabletin çevresindeki objelerin yükseklik ve pozisyonunu hesap ediyor ve ekrandaki grafiklerin cisimlere nasıl tepki vereceğini ayarlıyor. Algılanan objeler böylece tabletteki etkileşime dahil ediliyor.

Proje gittikçe küçülen cihazlara daha geniş bir alan temin etmek amacını güdüyor. Gelecek ay düzenlenecek Arayüz Yazılımları Konferansı 2011'de de proje görücüye çıkacak.

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SystemApps 8 yıl
Enteresan mühendisler oyuncak yapıp uynuyorlar gibi geldi bana :D
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arel.gr 8 yıl
bu teknoloji sag ve sol omuzdaki melekleri emekli edecek :)
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alito 8 yıl
kinect'in etrafı kırıp dökmeyen hali
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Lepanto 8 yıl
Hoş olmuş, umarım gelişir de kullanıcıya stabil bir şekilde fayda sağlayacak hale gelir.
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konix 8 yıl
ilk bisiklet modeli gibi itici. ala ilerde(belki 20 sene) hayranlık bırakan bi teknoloji ile göz kamaştırır bence
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karaköy_soğancısı 8 yıl
engüzel flash player bu vimeo nun arkadaş :))
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Stanislas Xavier 8 yıl
mobile prof.


aynen
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sadtneverdie 8 yıl
snomask
move ve kinectden çok farkı yok. hatta ps eye toy gibi birşey =)

o aletlerı bununla aynı kefeye koyma gözünü seveyim. tam bir rezillik. uzay gemısıne parca eklemesıne koptum.
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alpa07 8 yıl
oyunda ping var :D :D
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Elessar Eredhian 8 yıl
nomenestomen
Bunu da apple yapmıştır da mütevaziliğinden söylemiyordur :D

Bence dava açmayı seviyorlar o yüzden şimdi sessizler :D
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CodeMachine 8 yıl
Lag çok fazla.
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