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PowerColor, Radeon HD 5870 LCS modelinin ikinci versiyonunu duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor, Radeon HD 5870 LCS modelinin ikinci versiyonunu duyurdu
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PowerColor, ilk versiyonunu 8 ay önce duyurduğu su soğutmalı Radeon HD 5870 LCS (Liquid Cooling Solution) modelinin yeni versiyonunu duyurdu. Su soğutma çözümlerinde sektörün uzman isimlerinden biri olan EK firması tarafından üretilen blok ile donatılan kart fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak geliyor. 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Cypress XT GPU'sunun güç verdiği DirectX 11 destekli ekran kartı, 950MHz GPU, 4800MHz bellek saat hızlarıyla geliyor.

256-bit bellek veri yolu desteğine ve 1600x paralel işlem birimine sahip olan ekran kartını, üzerinde yer alan Bakır tabanlı su soğutma bloğunun 50 derece seviyesinde (yük altında) tuttuğu belirtiliyor. PowerColor markasının saihibi olan TUL'un tepe yöneticisi Ted Chen konuyla ilgili açıklamasında, "Radeon HD 5870 LCS'nin ilk versiyonundan çok iyi geri bildirimler aldık. Şimdiyse güncellenmiş, fabrika çıkışı hız aşırtmalı ve serin bir çalışma ortamı sağlayan güncellenmiş versiyonu sunuyoruz.

Görüntü aktarımı için çift DVI, HDMI ve DisplayPort konnektörlerine sahip olan ekran kartı, Crossfire X ve Eyefinity teknolojilerine de destek sunuyor. Dirt 2 kuponuyla birlikte gelecek olan PowerColor Radeon HD 5870 LCS V2'nin fiyatı ise henüz açıklanmadı.

PowerColor, Radeon HD 5870 LCS modelinin ikinci versiyonunu duyurdu
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sahafiec 9 yıl
bu çalışma değerlerine göre yük altında 50 derece çok güzel bir rakam.
güncellenmiş uygun bir fiyatla giriş yaparsa piyasaya çok iyi olur, tam rekabet zamanı zira...
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u.f.u.k_XVI 9 yıl
Fiyatıda uygun olunursa alınabilir hoş ati hd6000 serisini yıl sonunda duyuaaracak diyorlar ama bekle babam bekle nereye kadar
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deniz_sea 9 yıl
950mhz yük altında 50c daha gideride vardır ama fiyat ne olur acaba birde 6000 serisi gelirse bunlar iyice düşer bari
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