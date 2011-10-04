AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan PowerColor, tek slot tasarımlı Radeon HD 6770 modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, üzerinde yer alan özel soğutucu tasarımı sayesinde anakart üzerinde sadece kullanıldığı slotu işgal ediyor.

AX6770 1GBD5-IDHG kod adını taşıyan ekran kartı, 800x paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı aynı zamanda çoklu GPU kurulumları için CrossfireX, yüksek tanımlı video hızlandırma için de UVD teknolojilerine destek sunuyor.

Görüntü aktarımı için DisplayPort, HDMI ve DVI konnektörlerine sahip olan kartın yakında pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.