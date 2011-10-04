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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor tek slot tasarımlı Radeon HD 6770 modelini duyurdu

7 yıl
12,3b
1
7
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD tabanlı ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan PowerColor, tek slot tasarımlı Radeon HD 6770 modelini duyurdu. AMD'nin 40nm üretim teknolojisiyle hazırladığı Juniper grafik yongasından güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, üzerinde yer alan özel soğutucu tasarımı sayesinde anakart üzerinde sadece kullanıldığı slotu işgal ediyor.
AX6770 1GBD5-IDHG kod adını taşıyan ekran kartı, 800x paralel işlem birimi, 128-bit bellek veri yolu desteği ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Grafik işlem birimi 850MHz'de, bellekleri ise 4800MHz'de görev yapan ekran kartı aynı zamanda çoklu GPU kurulumları için CrossfireX, yüksek tanımlı video hızlandırma için de UVD teknolojilerine destek sunuyor.
Görüntü aktarımı için DisplayPort, HDMI ve DVI konnektörlerine sahip olan kartın yakında pazara sunulması beklenirken, son kullanıcı satış fiyatı ise henüz açıklanmadı.

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starex_01 7 yıl
5770 ten ne artısı var ?
5770 özellikleri;
1 Gb 128 Bit Gddr5 850 mhz çekirdek hızı 4800 mhz bellek hızı
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hd6850 7 yıl
ya arkadaşlar bende vt-x hd 6850 atı ekren kartı var . bu ekran kartının ortalama sıcaklıgı kaç olmalıdır bılen var mı acaba ? 3d ayarltını en yuksege çektıgımde hiç bişey yapmadan 55 C olmustu normalı kaçtır acaba bılen var mı kasada 2 tane 12 mm fan da var.... bu kart kaç derece ısıyı kaldırada bılır benı bılgılendırırsenız çok sevınırım pc yı yenı aldım
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Dovahkiin 7 yıl
Doğru ya AMD bu segment için GPU yapmadı, 5700 serisinin yeniden isimlendirilmiş halleri...
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gezgin 7 yıl
Tam olarak öyle demek istemedim yani 5770 ile aynı işlemciyi kullanıyorlar o bakımdan. ikiside Juniper grafik yongasını kullanıyor
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gezgin 7 yıl
bu 6770 in 5770 ten ne farkı varki
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selcuk20 7 yıl
İyi bir karta benziyor. Performansı nasıldır acaba. Fiyatı da uygunsa yeni toplayacağım sistemde düşünebilirim.
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veto1214 7 yıl
eeeeeeeeee Belki HTPC lerde işe yararondada aşırı ısnır

sonuçta CF yaplacak bir kart değil 1slot olmasına gerek yok ama 6850 -6870 Yapılabilir
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