PowerColor'dan 1080p videolar ve 3D içerik için kablosuz aktarma kiti

Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan PowerColor, AMD'nin yeni yılda lanse etmeyi planladığı Radeon HD 7000 serisi yeni nesil ekran kartlarından doğan boşluktan faydalanarak farklı ürünler üzerinde de çalışmaya başladı. Firmanın pazara sunmaya hazırladığı çözümü çoklu ortam tutkunlarının ilgisini çekecek cinsten zira Sling adı verilen kablosuz yayın aktarım cihazı ile 1080p çözünürlüğündeki 2D/3D görüntüler aktarılabiliyor.

İki parçadan oluşan sistemin vericisi bilgisayar, konsol veya tablet/akıllı telefon ile fotoğraf makinesi ve kamera gibi cihazlara bağlanırken, alıcı ise televizyon ya da projektör ile kullanılıyor. Her ikisinde de HDMI portu ve mini USB portuna yer verilen cihazların kullanıldığı makineler 25 metreye kadar mesafede WHDI kablosuz HDMI standardı ile çalışıyorlar.

Kızılötesi desteği ile uzaktan kontrole de olanak tanıyan Sling, konsol kullanan oyun tutkunları, ofislerdeki toplantı odaları veya kablo karmaşası istemeyen ancak oturma ya da çalışma odasındaki cihazlar arasında kablosuz video aktarımını yapılmasını isteyen tüm kullanıcıları hedefliyor, PowerColor, Sing'in çıkış tarihi ve satış fiyatını ise açıklamadı.