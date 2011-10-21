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PowerColor'dan 1080p videolar ve 3D içerik için kablosuz aktarma kiti

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
14,1b
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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PowerColor'dan 1080p videolar ve 3D içerik için kablosuz aktarma kiti
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Ekran kartı üretiminde sektörün lider isimlerinden biri olan PowerColor, AMD'nin yeni yılda lanse etmeyi planladığı Radeon HD 7000 serisi yeni nesil ekran kartlarından doğan boşluktan faydalanarak farklı ürünler üzerinde de çalışmaya başladı. Firmanın pazara sunmaya hazırladığı çözümü çoklu ortam tutkunlarının ilgisini çekecek cinsten zira Sling adı verilen kablosuz yayın aktarım cihazı ile 1080p çözünürlüğündeki 2D/3D görüntüler aktarılabiliyor.
İki parçadan oluşan sistemin vericisi bilgisayar, konsol veya tablet/akıllı telefon ile fotoğraf makinesi ve kamera gibi cihazlara bağlanırken, alıcı ise televizyon ya da projektör ile kullanılıyor. Her ikisinde de HDMI portu ve mini USB portuna yer verilen cihazların kullanıldığı makineler 25 metreye kadar mesafede WHDI kablosuz HDMI standardı ile çalışıyorlar.
Kızılötesi desteği ile uzaktan kontrole de olanak tanıyan Sling, konsol kullanan oyun tutkunları, ofislerdeki toplantı odaları veya kablo karmaşası istemeyen ancak oturma ya da çalışma odasındaki cihazlar arasında kablosuz video aktarımını yapılmasını isteyen tüm kullanıcıları hedefliyor, PowerColor, Sing'in çıkış tarihi ve satış fiyatını ise açıklamadı. 
PowerColor'dan 1080p videolar ve 3D içerik için kablosuz aktarma kiti
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muratti 8 yıl
Kesin bitrate'i orjinalden düşük olarak transfer ediyordur , ama oyun yada film gibi bol hareketli görüntülerde aradaki farkı anlamayız ...
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Nephertiti 8 yıl
Böyle aletler 10 yıldır belki daha eski süredir var ki bence şu an gereksiz sonuç olarak TV ye wifi adaptör baglayıp DLNA üzeri veri gönderilebiliyor.
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ugurmurat360x 8 yıl
Görüntü kalitesi düşermi acaba diye merak etmiyor değilim.
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DG Chester 8 yıl
ben hala holografik istiyorum ya IRON MAN 2 deki gibi :D
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hanjin 8 yıl
Sajuuk
Olmaz dediğim tek şey kablosuz görüntü aktarımıydı. O da oldu... hayal gücünün sınırı yok.

Hiç laptopla wireless üzerinden youtube da video izlemediniz mi?!?
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mladenbmv 8 yıl
çok güzel olcak bu aletler umarım fiyatı yüksek olmazda alınır.
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Sajuuk 8 yıl
Olmaz dediğim tek şey kablosuz görüntü aktarımıydı. O da oldu... hayal gücünün sınırı yok.
1 Yanıt Yanıtla
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