PowerColor'ın Radeon HD 6970 modeli gün ışığına çıktı

AMD'nin 15 Aralık'ta lanse etmeye hazırlandığı Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Cayman XT kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 6970 için, önde gelen ekran kartı üreticilerinden PowerColor'ın modeli gün ışığına çıktı.

AMD'nin referans Radeon HD 6970 tasarımını baz alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Son gelen bilgilere göre 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalıştığı belirtilen ekran kartında, biri 6pin, diğeri ise 8pin olmak üzere iki adet PCIe güç girişine yer veriliyor.

PowerColor tarafından AMD'nin resmi lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sürülmesi beklenen yeni modelin resmi satış fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor.

http://www.hardwareluxx.de/community/f14/amd-radeon-hd-6970-alle-technischen-daten-update-2-a-768017-7.html#post15863940