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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PowerColor'ın Radeon HD 6970 modeli gün ışığına çıktı

8 yıl
29,4b
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26
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 15 Aralık'ta lanse etmeye hazırlandığı Radeon HD 6900 serisi yeni nesil ekran kartlarıyla ilgili detaylar netleşmeye başladı. Cayman XT kod adını taşıyan ve 40nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni grafik yongasının güç verdiği Radeon HD 6970 için, önde gelen ekran kartı üreticilerinden PowerColor'ın modeli gün ışığına çıktı.

AMD'nin referans Radeon HD 6970 tasarımını baz alan ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteğine ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Son gelen bilgilere göre 880MHz GPU ve 5500MHz bellek saat hızlarında çalıştığı belirtilen ekran kartında, biri 6pin, diğeri ise 8pin olmak üzere iki adet PCIe güç girişine yer veriliyor.

PowerColor tarafından AMD'nin resmi lansmanıyla eş zamanlı olarak pazara sürülmesi beklenen yeni modelin resmi satış fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor.


http://www.hardwareluxx.de/community/f14/amd-radeon-hd-6970-alle-technischen-daten-update-2-a-768017-7.html#post15863940 Yorum Yaz
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UzmaN345 8 yıl
GTX580 heralde geçemicek bukadar az kaldı ama hala test bilgisi yok
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gamergoo 8 yıl
merakla bekliyoruz :)
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DH Misafiri 8 yıl
gün geçtikçe yapımcılar bilgisayara oyun yapmaktan uzaklaşıyorlar oyunlar da azalıyor haliyle bu kadar yüksek ekran kartlarına gerek olmuyor bi uncharted bi killzone 2 ya da ne bilim god of war 3 gibi sürükleyici ve grafik açısından oldukça kaliteli oyunlar çıkamıyor pc ye eğer böyle giderse ekran kartı üreticileri de etkilenecek gibi sankim ne dersiniz :(
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-erna- 8 yıl
DH Misafiri

gün geçtikçe yapımcılar bilgisayara oyun yapmaktan uzaklaşıyorlar oyunlar da azalıyor haliyle bu kadar yüksek ekran kartlarına gerek olmuyor bi uncharted bi killzone 2 ya da ne bilim god of war 3 gibi sürükleyici ve grafik açısından oldukça kaliteli oyunlar çıkamıyor pc ye eğer böyle giderse ekran kartı üreticileri de etkilenecek gibi sankim ne dersiniz :(

en iyisi bende olsun diyen kullanıcıları bu yüzden çok seviyorum

o zamanki vga seviyesinin altındaki oyunları oynamak için bu kartları alıyorlar
ve ekran kartı teknolojisi hızlı gelişiyor vga üreticileri de biliyor ki bu kartlar dediğim kullanıcılar tarafından alınacak
böylece bizde orta sınıf vga kullanıcıları olarak daha hızlı kartlara daha çabuk ve daha ucuza ulaşıyoruz

bütün gtx5xx leri bitirin tamam mı?
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DH Misafiri 8 yıl
bu kart çift Gpu olarak gelmicekmi :S bu kartı ben 5970 le kıyaslıodum.
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Source 8 yıl

DH Misafiri

bu kart çift Gpu olarak gelmicekmi :S bu kartı ben 5970 le kıyaslıodum.


AMD isim değikliği yaptığı için böyle bilmen normal 6970 tek GPU
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DH Misafiri 8 yıl
Kartların görünümünü beğenen ya da beğenmeyen arkadaşlar bu kartlarla ne yapıyor çok merak ediyorum doğrusu.
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Zeytinbey 8 yıl

DH Misafiri

Kartların görünümünü beğenen ya da beğenmeyen arkadaşlar bu kartlarla ne yapıyor çok merak ediyorum doğrusu.


miladını dolduran kartı çerçeveletip duvara asıyoruz... Mobilyamıza uymazsa almıycaz tabi!...
neyse böyle soruya böyle cevap oldu artık...
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apokoc 8 yıl
çok güzel (:
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Onurcan91 8 yıl
bununla birlikte 5970 fiyatının düşmesi çok iyi olur inş düşer..
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aterikasedi 8 yıl
askerden yolu gozler gıbı beklıyorum...
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ozkan_tpc 8 yıl
Tipini beğenen arkadaşları saygıyla karşılıyorum. Lakin ben VHS kasetlere benzettim. Estetikten yoksun. İnşallah performansı iyidir diycem de, gelen haberler zaten olumsuz yönde...
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spaydix 8 yıl
gel gel gel
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Man From Atlantis 8 yıl
haberde SP sayısı belirtilmemiş, halbuki 6870/6850 haberlerinde ısrarla belirtiliyordu.. bir şeyler olmasın altında ?


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sentanoo 8 yıl
Evet bende kartı görünce ilk iş olarak test sonucu aradım yok daha ortalıkta..
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