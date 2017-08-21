Project Cars 2'nin ekran görüntüleri gerçeği aratmıyor

Teknoloji Editörü
Gamescom 2017 oyun fuarının başlamasına bir gün kalmışken Project Cars 2 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 8 Şubat'ta Slightly Mad Studios yarış simülasyonu Project CARS 2 hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ise oyunla ilgili daha detaylı bilgilere sahibiz.
Bandai Namco, Project Cars 2 nin Gamescom 2017'nin görüntülerini yayınladı. Bandai Namco; oyunun 180 araba, 60 yarış pisti, 130 planlama, yeni kariyer modu ve yeni özellikleriyle birlikte; oyunun hayranları tarafından önerilen geliştirmeleri oyunun yeni sürümüne katarak daha iyi bir oyun performansı alacağımızı vaat ediyor. Ayrıca oyun VR desteği ve PC'de 12K çözünürlük desteği de sunacak.
Rallycross ve IndyCar araç türlerinin de yer alacağı oyunda online olarak arkadaşlarınızla yarışabilecek ya da online şampiyonalarda mücadele edebileceksiniz. 24 saatlik hava durumu döngüsü yarıştaki atmosfer şartlarını değiştirecek; pistin ıslık veya kuru olması, kir veya buz tutması, gece veya gündüz olması gibi olaylar oyunun daha gerçekçi olmasını sağlayacak.
Project Cars 2, 22 Eylül'de PS4, Xbox One ve PC için sunulacak. Oyun içi görüntülere galeriden ulaşabilirsiniz:
http://www.tweaktown.com/news/58819/project-cars-2-screenshots-gamescom-2017-delicious/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Görsel işlerde başarılılar, içerik de fazlaca mevcut
Fakat sürüş dinamikleri, sesler, geri bildirim vs. gibi konularda performans vasat, tatmin eder belki fakat gerçekçi değil.
Bu tarz istekleri olan kişiler en azından Assetto Corsa tercih ediyor.
Hem sürüş dinamiği hem ses konusunda bir adım daha ötesini yaşamak isteyenler Raceroom Racing Experience deneyebilir.
PC ve AC'den farklı olarak oyun ücretsiz fakat 3-5 aracın haricindeki içerik ücretli. Ne kullanacaksanız onu ödüyorsunuz yani :)
Bize oynanış iyi mi onu söyleyin?
çok iyi bi noktaya değindin ben yarış oyunlarını hep sevmişimdir ama yeni çıkan oyunlar gerçekten rezalet benim için hala nfs 2 ve most wanted'dan ibaret bu tür. project cars 1'i indirmiştim 10 dakika oynamadım çok sıkıcı