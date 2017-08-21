Project Cars 2'nin ekran görüntüleri gerçeği aratmıyor

Gamescom 2017 oyun fuarının başlamasına bir gün kalmışken Project Cars 2 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. 8 Şubat'ta Slightly Mad Studios yarış simülasyonu Project CARS 2 hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Bugün ise oyunla ilgili daha detaylı bilgilere sahibiz.

Bandai Namco, Project Cars 2 nin Gamescom 2017'nin görüntülerini yayınladı. Bandai Namco; oyunun 180 araba, 60 yarış pisti, 130 planlama, yeni kariyer modu ve yeni özellikleriyle birlikte; oyunun hayranları tarafından önerilen geliştirmeleri oyunun yeni sürümüne katarak daha iyi bir oyun performansı alacağımızı vaat ediyor. Ayrıca oyun VR desteği ve PC'de 12K çözünürlük desteği de sunacak.

Rallycross ve IndyCar araç türlerinin de yer alacağı oyunda online olarak arkadaşlarınızla yarışabilecek ya da online şampiyonalarda mücadele edebileceksiniz. 24 saatlik hava durumu döngüsü yarıştaki atmosfer şartlarını değiştirecek; pistin ıslık veya kuru olması, kir veya buz tutması, gece veya gündüz olması gibi olaylar oyunun daha gerçekçi olmasını sağlayacak.

Project Cars 2, 22 Eylül'de PS4, Xbox One ve PC için sunulacak. Oyun içi görüntülere galeriden ulaşabilirsiniz:



http://www.tweaktown.com/news/58819/project-cars-2-screenshots-gamescom-2017-delicious/index.html