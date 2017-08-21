Forza Motorsport 7'yi 4K 60FPS oynayabilmek için GTX 1080 ya da VEGA gerekiyor

Forza Motorsport 7'nin sistem gereksinimleri belli oldu. Forza Motorsport 7 yüksek sistem gereksinimiyle sistemleri hayli zorlayacak ve bilgisayarların değişmesine sebep olacak.

Şimdilik Forza Motorsport 7'yi 720P 30FPS'de çalıştırmak için 2GB VRAM'li bir NVIDIA GT 740 / GTX 650 veya R7 250X ekran kartına sahip bir Core i5-750 / FX-6300 işlemci gerekiyor. 1080P 60FPS isteyenler içinse, Core i5-4460 / FX-8350 işlemci ve 4GB VRAM'li GeForce GTX 670 / GTX 1050 veya Radeon RX 560 ekran kartına ihtiyacınız olacak. Ayrıca 720P ve 1080P için 8 GB RAM'e ihtiyacınız olacak.

4K 60FPS'yi zorlamak isteyenler için Intel Core i7-6700K veya bir Ryzen 7 işlemciye, 8GB RAM'e sahip bir GTX 1080 veya RX Vega 64 grafik kartına ve 16GB sistem RAM'ine ihtiyacınız olacak. Forza Motorsport 7'yi dizüstü bilgisayarda oynamak isteyenler içinse, 720 P 30FPS'de çalıştırmak için Intel HD 520 grafik kartının olduğu ve en az 8GB'lık sistem RAM'ine sahip bir Core i5-6200U'ya (AMD mobil işlemci önerilmez) ihtiyacınız olacak.