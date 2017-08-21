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Forza Motorsport 7'yi 4K 60FPS oynayabilmek için GTX 1080 ya da VEGA gerekiyor

Merakla beklenen Forza Motorsport 7'nin sistem gereksinimleri Gamescom 2017'de açıklandı. Sistemleri zorlayacak yeni canavarın sistem gereksinimleri haberimizde.
1 yıl
3,5b
1
10
Oyunlar
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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Forza Motorsport 7'nin sistem gereksinimleri belli oldu. Forza Motorsport 7 yüksek sistem gereksinimiyle sistemleri hayli zorlayacak ve bilgisayarların değişmesine sebep olacak.
Şimdilik Forza Motorsport 7'yi 720P 30FPS'de çalıştırmak için 2GB VRAM'li bir NVIDIA GT 740 / GTX 650 veya R7 250X ekran kartına sahip bir Core i5-750 / FX-6300 işlemci gerekiyor. 1080P 60FPS isteyenler içinse, Core i5-4460 / FX-8350 işlemci ve 4GB VRAM'li GeForce GTX 670 / GTX 1050 veya Radeon RX 560 ekran kartına ihtiyacınız olacak. Ayrıca 720P ve 1080P için 8 GB RAM'e ihtiyacınız olacak.
4K 60FPS'yi zorlamak isteyenler için Intel Core i7-6700K veya bir Ryzen 7 işlemciye, 8GB RAM'e sahip bir GTX 1080 veya RX Vega 64 grafik kartına ve 16GB sistem RAM'ine ihtiyacınız olacak. Forza Motorsport 7'yi dizüstü bilgisayarda oynamak isteyenler içinse, 720 P 30FPS'de çalıştırmak için Intel HD 520  grafik kartının olduğu ve en az 8GB'lık sistem RAM'ine sahip  bir Core i5-6200U'ya (AMD mobil işlemci önerilmez) ihtiyacınız olacak. 
Forza Motorsport 7, 21:9 UltraWide çözünürlüğünü destekliyor. Üstelik Forza Motorsport 7, Xbox Play Anywhere programının bir parçasıdır, bu nedenle dijital kopyanızı hem Xbox hem de bilgisayarınızın üzerinde çalıştırabileceksiniz. Madenciliğin ekran kartı fiyatlarını yükseltmesinden dolayı PC'de 4K oynamak isteyenlerin cebinden binlerce lira çıkacak gibi görünüyor.
Forza Motorsport 7, Xbox One ve PC için 3 Ekim'de piyasaya çıkacak. 
 
 

http://www.tweaktown.com/news/58821/forza-motorsport-7-requires-gtx-1080-vega-4k-60fps/index.html Yorum Yaz
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
Gayet normal sistem gereksinimleri. Hatta mütevazı bile denebilir.
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Six Feet Under. 1 yıl
Sistem gereksinimleri gayet iyi hatta bayağı iyi. 1080'in bile 4K'da 60 FPS verebildiğin bir optimizasyon çok iyidir.
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Kerim5100 1 yıl
Varın buradan One X'in gücünü siz düşünün...
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St Batuhan 1 yıl
Anıl bey kusura bakmayın ama bu kadar olur habercilik. Hayal kırıklığı resmen yaklaşımınız. 1050 diyor ya full hd için. Normalde full hd için 1060 zaten ideal olan kart iken 1050 olan adam 60fps alacak diyor. Bence gayet uygun bir istek. Yarış oyunu diye düşük olması gerek diyorsanız da bilemiyorum ama 2017 yılındayız. Geçen senenin orta seviye için giriş niteliğindeki ekran kartı (Nvidia için) 1080p 60fps tutturuyor sonuçta.
Ayrıca 720p 30fps yi tam tutturacaksa hd 520 de gayet iyiymiş yani yine bir sıkıntı yok. hd520 ile onu aldıktan sonra ultrabooklarda gelişmiş bir yarış oyunu oynama keyfi oluyor kısacası.
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Master_Evil 1 yıl
1080p 60fps yeterli benim için, zamanında 4gb kart alanlar bundan sonra faydasını görecek
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interwap 1 yıl
Verimsiz olduğundan madenciler 1080 modeline pek ilgi göstermezler.
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MetalWave 1 yıl
bence böyle gelirse başarılı sayılır. horizon da 1080p de 60 fps yi 1070 li ekran kartları ile yakalayabilmiştik. i5 4670 rx480 8gb ile ise şehir içinde 40 30 fps lere düşüyorduk. son güncellemelerde bu durum iyiye gitmişti. sanırım bu oyunda derslerine iyi çalıştılar.
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dark dragon 1 yıl
Sadece ekran kartı 3000 lira hey yavrum hey. Oyunları 720p low'da oynayan elemanlar birazdan geliri, pisi mastır reysssssss demeye başlarlar.
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ardicli2000 1 yıl dark dragon
dark dragon
Sadece ekran kartı 3000 lira hey yavrum hey. Oyunları 720p low'da oynayan elemanlar birazdan geliri, pisi mastır reysssssss demeye başlarlar.

Sanki konsol da aynı detay kalite de oynanıyor da daha ucuz muhabbeti yapıyorsunuz. 1080p de babalar gibi oynayacağız full detay. Hem de eldeki bilgisayarlarla. Siz gidin 3k verin xbox a sonra oynayın.
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Spider_hip 1 yıl dark dragon
dark dragon

Sadece ekran kartı 3000 lira hey yavrum hey. Oyunları 720p low'da oynayan elemanlar birazdan geliri, pisi mastır reysssssss demeye başlarlar.

Valla 5 sene önce yaklaşık 2000Tl civarına aldığım, sonra bir kere ekran kartı sat al ile upgrade yaptığım (+350tl) sistem ile bu daha yeni çıkacak oyunu yaklaşık 2K'da 60fps gibi oynayabilecek isem ben pc'ye master race derim elbette. Konsollarda zaten bu master race karşısında fazla dayanamayıp yakında 2-3 senede bir çıkar olacaklar, kaçınılmaz. O zamanda konsolcuları birer birer, "omo iki senede bir çıkarsa pisici olurum daha iyiiii" laflarıyla göreceğiz.

Pc toplama öyle sanıldığı gibi pahalı masraflı iş değil işin içine girince. Ama hala insanların %90'ı falan toplama pc yi ikinci el pc falan sanıyorlar, kafaları karışıyor. Bir kasa, hdd, power falan bir kaç nesil götürür, bir daha masraf çıkarmaz. anakart, işlemci bütünü, rahat bir iki ekran kartı upgrade'ini kaldıracak kadar üst düzey kalır.

Benim 5 sene önce aldığım i7 3770K'nın gücü günümüzün yeni çıkan i5-7600'ü ile eşdeğer. Atla deve değil.
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EzioAuditore_ 1 yıl en beğenilen
Gayet normal sistem gereksinimleri. Hatta mütevazı bile denebilir.
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