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Project Glass'ın fotoğraf ve video konferans becerilerini sergileyen yeni bir video yayınlandı

6 yıl
3,7b
1
36
Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google, I/O etkinliğinin açılış konuşmasında katılımcılarla ayrıntılarını paylaştığı Project Glass için yeni bir video yayınlandı.

Yayınlanan yeni videoda gözlüğün fotoğraf çekme ve video konferans özellikleri üzerinde duruluyor. Gün ışığı ve aydınlık ortamlarda oldukça başarılı bir fotoğraf performansı sunan gözlük video konferans konusunda da oldukça yetenekli görünüyor. Güçlü bir GPU'ya ve yüksek ram miktarına sahip olacağı belirtilen Project Glass'ın bir güneş gözlüğü kadar hafif olduğunu da belirtmekte fayda var.

Henüz tam olarak kendini gösterebilmesi için zamana ihtiyacı olan gözlüğün fotoğraf ve video konferans dışında ne gibi işler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.


 

https://plus.google.com/111626127367496192147/posts Yorum Yaz
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proyuris 6 yıl en beğenilen
Bu adamlar pazarlama işini iyi yapıyorlar. Videodaki gibi değilde benim gibi motosikletiyle geziye çıkan ve her anı kaydetmek isteyen aynı zamanda canlı canlı diğer arkadaşlarla konferans tarzında geziyi paylaşıp onlarıda ortak etmek isteyenler için süper bir ürün. Birde güneş gözlüğü olarak neden tasarlanmamış acaba? Fiyatı uçuk olsa bile endişelenmeye gerek yok. Çinli kardeşler gerekeni en kısa zamanda yapacaktır :-)
Bu adamlar pazarlama işini iyi yapıyorlar. Videodaki gibi değilde benim gibi motosikletiyle geziye çıkan ve her anı kaydetmek isteyen aynı zamanda canlı canlı d...
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drserk 6 yıl
apple buna da dava açarsa şaşırmam. bizim prototip için çizimlerimiz var gibi bir laf eder.
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Virtual Reality 6 yıl
Kafatasına bu kadar yakından uzun süre yayın yapacak olan wifi sinyali beyin kanserini tetikler.
Beyin kanserinde hastanın saçları kazınır. Delici bir cihazla kanserli bölgenin üstündeki kafatası alanı delinir ve bu delikten müdahale edilmeye çalışılır. Sonuç alınamazsa küçük boy şarjlı veya elektrikli spiral makinesi ile kafatası kesilir ve sorunlu bölgeye ulaşılır. Ameliyat esnasında doktorun eli titrerse ve bir hata yaparsa felç olmaktan, kör olmaktan tutunda bitkisel hayata girmeye kadar her durum gerçekleşebilir.
Bazı arkadaşlar çevremizde ki her şey de radyasyon var o zaman onlarda kanser yapıyor diyecekler.
Arkadaşlar beyine bir karış mesafeden yakın çalışan wi-fi yayını yapan cihazın bıraktığı kalıcı hasar başka hiç bir şeye benzemez. Sakın Bluetooth sinyali ile karıştırmayın o farklı bir şey onun zararı wi-fi dan ~100 kat daha az
Bunu pürmüz gibi düşünün. Bir karış yakında ki etkisi ile bir karış uzakta ki etkisi hiç bir zaman aynı olmaz. Neredeyse kafa tasına yapışık wi-fi belkide 3G de olacak ve bu durumda iki farklı türde sinyal basan bir cihaz Allah korusun ne deyim.
Kafatasına bu kadar yakından uzun süre yayın yapacak olan wifi sinyali beyin kanserini tetikler.Beyin kanserinde hastanın saçları kazınır. Delici bir cihaz...
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darkaura 6 yıl
ilker_xxx
Kafatasına bu kadar yakından uzun süre yayın yapacak olan wifi sinyali beyin kanserini tetikler. Beyin kanserinde hastanın saçları kazınır. Delici bir cihazla kanserli bölgenin üstündeki kafatası alanı delinir ve bu delikten müdahale edilmeye çalışılır. Sonuç alınamazsa küçük boy şarjlı veya elektrikli spiral makinesi ile kafatası kesilir ve sorunlu bölgeye ulaşılır. Ameliyat esnasında doktorun eli titrerse ve bir hata yaparsa felç olmaktan, kör olmaktan tutunda bitkisel hayata girmeye kadar her durum gerçekleşebilir. Bazı arkadaşlar çevremizde ki her şey de radyasyon var o zaman onlarda kanser yapıyor diyecekler. Arkadaşlar beyine bir karış mesafeden yakın çalışan wi-fi yayını yapan cihazın bıraktığı kalıcı hasar başka hiç bir şeye benzemez. Sakın Bluetooth sinyali ile karıştırmayın o farklı bir şey onun zararı wi-fi dan ~100 kat daha az Bunu pürmüz gibi düşünün. Bir karış yakında ki etkisi ile bir karış uzakta ki etkisi hiç bir zaman aynı olmaz. Neredeyse kafa tasına yapışık wi-fi belkide 3G de olacak ve bu durumda iki farklı türde sinyal basan bir cihaz Allah korusun ne deyim.

bu ~100kat karsilastirmasini hangi "bilimsel" veriye gore yapiyorsunuz. keza bluetooth ile wireless ayni frekansda calisiyorlar, 2.4ghz. hatta ayni chip uzerinde ayni sistemlerle calisiyorlar. aralarindaki tek fark kullanilan protokoller.
ayrica elektromagnetik radyasonlar bildiginiz zararli ionize radyasyonu karistirmaniz cok yanlis. ayni mantikdan baktigimizda ampul isigi bile elektromagnetik radyasyon ustelik enerjisi 900mhz yada 2400mhz microdalgadan 100bin kez daha fazla (hesaplamasini planck-einstein denklemiyle yapabilirsiniz e=h*f enerji esittir, frekans carpi planck sabiti. gorunuz isigin frekansi mikrodalganin 100bin kati 10^14 seviyesinde. cildde yaniklara neden olan gunesin daha kuvvetli ultra viole isinlarini hic girmiyorum bile. )
1 Yanıt Yanıtla +1
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Virtual Reality 6 yıl darkaura
darkaura

ilker_xxx

Kafatasına bu kadar yakından uzun süre yayın yapacak olan wifi sinyali beyin kanserini tetikler. Beyin kanserinde hastanın saçları kazınır. Delici bir cihazla kanserli bölgenin üstündeki kafatası alanı delinir ve bu delikten müdahale edilmeye çalışılır. Sonuç alınamazsa küçük boy şarjlı veya elektrikli spiral makinesi ile kafatası kesilir ve sorunlu bölgeye ulaşılır. Ameliyat esnasında doktorun eli titrerse ve bir hata yaparsa felç olmaktan, kör olmaktan tutunda bitkisel hayata girmeye kadar her durum gerçekleşebilir. Bazı arkadaşlar çevremizde ki her şey de radyasyon var o zaman onlarda kanser yapıyor diyecekler. Arkadaşlar beyine bir karış mesafeden yakın çalışan wi-fi yayını yapan cihazın bıraktığı kalıcı hasar başka hiç bir şeye benzemez. Sakın Bluetooth sinyali ile karıştırmayın o farklı bir şey onun zararı wi-fi dan ~100 kat daha az Bunu pürmüz gibi düşünün. Bir karış yakında ki etkisi ile bir karış uzakta ki etkisi hiç bir zaman aynı olmaz. Neredeyse kafa tasına yapışık wi-fi belkide 3G de olacak ve bu durumda iki farklı türde sinyal basan bir cihaz Allah korusun ne deyim.



bu ~100kat karsilastirmasini hangi "bilimsel" veriye gore yapiyorsunuz. keza bluetooth ile wireless ayni frekansda calisiyorlar, 2.4ghz. hatta ayni chip uzerinde ayni sistemlerle calisiyorlar. aralarindaki tek fark kullanilan protokoller.

ayrica elektromagnetik radyasonlar bildiginiz zararli ionize radyasyonu karistirmaniz cok yanlis. ayni mantikdan baktigimizda ampul isigi bile elektromagnetik radyasyon ustelik enerjisi 900mhz yada 2400mhz microdalgadan 100bin kez daha fazla (hesaplamasini planck-einstein denklemiyle yapabilirsiniz e=h*f enerji esittir, frekans carpi planck sabiti. gorunuz isigin frekansi mikrodalganin 100bin kati 10^14 seviyesinde. cildde yaniklara neden olan gunesin daha kuvvetli ultra viole isinlarini hic girmiyorum bile. )


Ben ne diyorum; kafa tasına yakın olarak kullanılan wi-fi sinyal basan cihazlar zararlı diyorum. Evin içinde salonda bir kenarda duran kablosuz modeminizin bu kadar zararı yok. En azından şuan için yok belki ileri yıllarda çıkar. 60 larda 70 lerde hatta 80 lerde sigara için stres atıcı faydalı bir şey diye reklamları yapılıyordu. Her tv kanalında reklamı vardı. Aynı şekilde katı yağlar ve hamburger içinde övücü reklamlar yapılıyordu. 2000 yılına girilince tıp adamları yeni şeyler keşfettiler ve bu ürünlerin insan sağlığına çok ama çok zararlı olduğunun farkına vardılar.

Bazı ürünlerin insan sağlığına zararlı olup olmadığı deneklerin uzun yıllar gözlenmesiyle ortaya çıkıyor. %90 wi-fi ve cep telefonu sinyallerinin de 15-25 yıl sonra verdiği zararlar gün yüzüne çıkacak.

Dediğim gibi bu tür cihazları kafa tasına yakın kullanmak normalinden 1000 kat daha zararlı, direk bulunduğu bölgenin altındaki organın hücrelerini öldürmeye başlıyor.

Cesaretiniz varsa gece uyurken evinizdeki kablosuz modemi yanınıza alıp antenini kafanıza dayayıp 1 hafta o şekilde uyuyun.

Bu gözlükte wi-fi sinyali bastığı ve kafa tasına çok yakın olduğu için büyük bir kanser tetikleyicisidir. 3G si de olur birde bazlara sinyal basarsa o zaman dahada zararlı olur.

Bluetooth, gsm, wi-fi arasında en zararsızı bluetooth dur. Blutooth çok çok güvenlidir ve şuana kadar ispatlanmış bir zararı yoktur. (10-15m kapsama alanı olan blutoothlar için geçerli bu) Çin malı bazı bluetooh bundlelar 100m sinyal basıyor. Bunlar zararlı sınıfında

İçlerinde en zararlısı ise gsm in aksine wi-fi dır. Herkes gsm en zararlısı sanıyor ama o wi-fi kadar zararlı değil. Bunun bilimsel dersini alan bir arkadaşım teknik olarak bana bizzat anlattı. Profesör wi-fi ın kanser yapmaya en yatkın kablosuz iletişim şekli olduğundan bahsetmiş ve teknik olarak da anlatmış
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Prequel 6 yıl
Bu urunler piyasaya cikmadan once gecmesi gereken saglik testleri yok mu?
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bocekgrafik 6 yıl
blizzard3
evimde 24 saat wifi acık kullanıyorum playtsation 3 wifi ile baglı galaxy s2 wifi ile baglı ayrıca etrafımızda vericilerde var telefon vericileri telefonla gorusme yaparken ta nerden cekiyor o sinyal wifidin 500 kat daha guclu bir sinyal ozaman biz olduk yasamıyoruz senin dediğine kalırsa :)

Böyle şeyleri etkisi kısa vadede değil, uzun vadede ortaya çıkar. Anlaşıldığında da artık geri dönüşü olmayacaktır.
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bocekgrafik 6 yıl
ilker_xxx'in dediği gibi "Yakın mesafeden son derece zararlı bir teknolojiyi, bebek gibi en masum bir canlıyı kullanarak reklam yapmaları ne kadar dürüstçe?" diye sorgulamak gerek.
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OverClocK1ng 6 yıl
drserk
apple buna da dava açarsa şaşırmam. bizim prototip için çizimlerimiz var gibi bir laf eder.

O ne ki. Gözlüğü ben icat ettim der, tüm gözlük takanlardan patent ücreti bile ister. Apple bu. Bu şekilde para kazanma amacında olan bir firma. Çünkü o kadar çok mahkeme falan oldu ki artık ben Apple'ın hakkını savunma amaçlı falan dava açtığını değil, pislik olsun, para gelsin, popüler olsun diye yaptığını düşünüyorum...
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ThisisaNightmare 6 yıl
Bu insanlara kadar yayilirsa artik sinavlarda cep telefonu, saat vb yasagina yeni yasak olarak gozluk yasagi gelir.


[code]Banane kardesim, gozluk takmak yasak, kontakt lens kullanin[/code]
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mehmetoguzderin 6 yıl
Bunla ARli oyun manayı olur :D
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theJuDGe_41 6 yıl
Kamerasi olan siradan bir gozluk
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monrealpiaad 6 yıl
bizim prototip için çizimlerimiz var gibi bir laf eder.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
Numaralısı var mı?:)
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SiCreAM 6 yıl
harbi yapmışlar,süper.
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blizzard3 6 yıl
ilker_xxx
Kafatasına bu kadar yakından uzun süre yayın yapacak olan wifi sinyali beyin kanserini tetikler. Beyin kanserinde hastanın saçları kazınır. Delici bir cihazla kanserli bölgenin üstündeki kafatası alanı delinir ve bu delikten müdahale edilmeye çalışılır. Sonuç alınamazsa küçük boy şarjlı veya elektrikli spiral makinesi ile kafatası kesilir ve sorunlu bölgeye ulaşılır. Ameliyat esnasında doktorun eli titrerse ve bir hata yaparsa felç olmaktan, kör olmaktan tutunda bitkisel hayata girmeye kadar her durum gerçekleşebilir. Bazı arkadaşlar çevremizde ki her şey de radyasyon var o zaman onlarda kanser yapıyor diyecekler. Arkadaşlar beyine bir karış mesafeden yakın çalışan wi-fi yayını yapan cihazın bıraktığı kalıcı hasar başka hiç bir şeye benzemez. Sakın Bluetooth sinyali ile karıştırmayın o farklı bir şey onun zararı wi-fi dan ~100 kat daha az Bunu pürmüz gibi düşünün. Bir karış yakında ki etkisi ile bir karış uzakta ki etkisi hiç bir zaman aynı olmaz. Neredeyse kafa tasına yapışık wi-fi belkide 3G de olacak ve bu durumda iki farklı türde sinyal basan bir cihaz Allah korusun ne deyim.

evimde 24 saat wifi acık kullanıyorum playtsation 3 wifi ile baglı galaxy s2 wifi ile baglı ayrıca etrafımızda vericilerde var telefon vericileri telefonla gorusme yaparken ta nerden cekiyor o sinyal wifidin 500 kat daha guclu bir sinyal ozaman biz olduk yasamıyoruz senin dediğine kalırsa :)
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infom@n 6 yıl
Numaralısı olacak mı? :)
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