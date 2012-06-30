Project Glass'ın fotoğraf ve video konferans becerilerini sergileyen yeni bir video yayınlandı

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Google, I/O etkinliğinin açılış konuşmasında katılımcılarla ayrıntılarını paylaştığı Project Glass için yeni bir video yayınlandı.
Yayınlanan yeni videoda gözlüğün fotoğraf çekme ve video konferans özellikleri üzerinde duruluyor. Gün ışığı ve aydınlık ortamlarda oldukça başarılı bir fotoğraf performansı sunan gözlük video konferans konusunda da oldukça yetenekli görünüyor. Güçlü bir GPU'ya ve yüksek ram miktarına sahip olacağı belirtilen Project Glass'ın bir güneş gözlüğü kadar hafif olduğunu da belirtmekte fayda var.
Henüz tam olarak kendini gösterebilmesi için zamana ihtiyacı olan gözlüğün fotoğraf ve video konferans dışında ne gibi işler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.
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Beyin kanserinde hastanın saçları kazınır. Delici bir cihazla kanserli bölgenin üstündeki kafatası alanı delinir ve bu delikten müdahale edilmeye çalışılır. Sonuç alınamazsa küçük boy şarjlı veya elektrikli spiral makinesi ile kafatası kesilir ve sorunlu bölgeye ulaşılır. Ameliyat esnasında doktorun eli titrerse ve bir hata yaparsa felç olmaktan, kör olmaktan tutunda bitkisel hayata girmeye kadar her durum gerçekleşebilir.
Bazı arkadaşlar çevremizde ki her şey de radyasyon var o zaman onlarda kanser yapıyor diyecekler.
Arkadaşlar beyine bir karış mesafeden yakın çalışan wi-fi yayını yapan cihazın bıraktığı kalıcı hasar başka hiç bir şeye benzemez. Sakın Bluetooth sinyali ile karıştırmayın o farklı bir şey onun zararı wi-fi dan ~100 kat daha az
Bunu pürmüz gibi düşünün. Bir karış yakında ki etkisi ile bir karış uzakta ki etkisi hiç bir zaman aynı olmaz. Neredeyse kafa tasına yapışık wi-fi belkide 3G de olacak ve bu durumda iki farklı türde sinyal basan bir cihaz Allah korusun ne deyim.