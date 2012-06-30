Project Glass'ın fotoğraf ve video konferans becerilerini sergileyen yeni bir video yayınlandı





Google, I/O etkinliğinin açılış konuşmasında katılımcılarla ayrıntılarını paylaştığı Project Glass için yeni bir video yayınlandı.





Yayınlanan yeni videoda gözlüğün fotoğraf çekme ve video konferans özellikleri üzerinde duruluyor. Gün ışığı ve aydınlık ortamlarda oldukça başarılı bir fotoğraf performansı sunan gözlük video konferans konusunda da oldukça yetenekli görünüyor. Güçlü bir GPU'ya ve yüksek ram miktarına sahip olacağı belirtilen Project Glass'ın bir güneş gözlüğü kadar hafif olduğunu da belirtmekte fayda var.





Henüz tam olarak kendini gösterebilmesi için zamana ihtiyacı olan gözlüğün fotoğraf ve video konferans dışında ne gibi işler yapabileceğini ilerleyen dönemlerde göreceğiz.







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