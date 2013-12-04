Prototip aşamasında bulunan uzay giysisi, vücut sıcaklığından enerji üretebilecek

Atmosfer dışı görevlerde astronotların hayatta kalabilmesi için hazırlanan uzay giysileri, yapılan özel çalışmalar doğrultusunda vucüt sıcaklığı üzerinden kendi enerjilerini de üretebilecekler.

Giysiler içerisinde kullanılan dahili bataryaların oksijen üretmesi nedeniyle oldukça tehlikeli olduğunu belirtilen Kansas State Üniversitesi araştırmacıları, hem bu sorunun önüne geçmek hem de daha kullanışlı giysiler oluşturmak için yeni bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Geliştirilen kıyafet, içerisinde bulunan kişinin vücut sıcaklığını enerjiye dönüştürerek radyo ve farklı sensörleri besleyebiliyor, sonuç olarak sırf bu ürünler için ekstra batarya taşıma gerekliliği ortadan kalkıyor. Aynı zamanda bu kıyafet içerisine konumlandırılacak özel bir sensör üzerinde de araştırma yapan mühendisler, bu sensör yardımıyla da astronotların vücut değişikliklerini (Örneğin kan oksijen oranı) kayıt altına almayı hedefliyorlar. Bu bilgiler merkez istasyona kablosuz olarak aktarılıyor ve böylece görev sırasında astronotlar devamlı olarak sağlık açısından denetlenebiliyorlar.

Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yaptığı bağışlar yardımıyla geliştirilen uzay kıyafetinin şimdilik prototip aşamasında olduğu ve uygun 3D elektromanyetik alan simülatörleri ile test edildiği söyleniyor.

http://www.dvice.com/2013-12-3/prototype-spacesuit-powered-body-heat