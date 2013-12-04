Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Prototip aşamasında bulunan uzay giysisi, vücut sıcaklığından enerji üretebilecek

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
548
1
5
Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Prototip aşamasında bulunan uzay giysisi, vücut sıcaklığından enerji üretebilecek
Atmosfer dışı görevlerde astronotların hayatta kalabilmesi için hazırlanan uzay giysileri, yapılan özel çalışmalar doğrultusunda vucüt sıcaklığı üzerinden kendi enerjilerini de üretebilecekler.
Giysiler içerisinde kullanılan dahili bataryaların oksijen üretmesi nedeniyle oldukça tehlikeli olduğunu belirtilen Kansas State Üniversitesi araştırmacıları, hem bu sorunun önüne geçmek hem de daha kullanışlı giysiler oluşturmak için yeni bir sistem üzerinde çalışıyorlar. Geliştirilen kıyafet, içerisinde bulunan kişinin vücut sıcaklığını enerjiye dönüştürerek radyo ve farklı sensörleri besleyebiliyor, sonuç olarak sırf bu ürünler için ekstra batarya taşıma gerekliliği ortadan kalkıyor. Aynı zamanda bu kıyafet içerisine konumlandırılacak özel bir sensör üzerinde de araştırma yapan mühendisler, bu sensör yardımıyla da astronotların vücut değişikliklerini (Örneğin kan oksijen oranı) kayıt altına almayı hedefliyorlar. Bu bilgiler merkez istasyona kablosuz olarak aktarılıyor ve böylece görev sırasında astronotlar devamlı olarak sağlık açısından denetlenebiliyorlar.
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın yaptığı bağışlar yardımıyla geliştirilen uzay kıyafetinin şimdilik prototip aşamasında olduğu ve uygun 3D elektromanyetik alan simülatörleri ile test edildiği söyleniyor.

http://www.dvice.com/2013-12-3/prototype-spacesuit-powered-body-heat Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
bankai 5 yıl en beğenilen
Ne kadar geri de oldugumuzu gosteren bi haber tahmin ettiginizden cok gerideyiz
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 5 yıl
Allah bilir kizli-erkekli gelistiriyorlardir o projeyi. Aman aman, uzak durun. :/
İsin sakasi, 50 yillik fark yakinda olacak 100 yil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Dr_Unknown 5 yıl
Allah bilir kizli-erkekli gelistiriyorlardir o projeyi. Aman aman uzak durun. :/
İsin sakasi bir yana, 50 yillik fark yakinda 100 yil olacak sanirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
bankai 5 yıl en beğenilen
Ne kadar geri de oldugumuzu gosteren bi haber tahmin ettiginizden cok gerideyiz
Yanıtla +10
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Dizüstü bilgisayarlar için en küçük adaptör: FSP Twinkle 65W inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Oruç tutanların sayısı mı,düştü ?
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim