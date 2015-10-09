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Psişik robotlar artık hamlelerinizi tahmin edebilecek

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Ekrem71
Haber Editörü
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Psişik robotlar artık hamlelerinizi tahmin edebilecek

Robot teknolojilerinin günümüzde ulaştığı nokta kimileri için insanlık adına endişe verici kimileri için ise umut vaat edici. Terminator filminin dilimize kazandırdığı Skynet kavramı ile özdeşleştirilen bu yeni gelişmeler her geçen gün bir adım daha ileri gidiyor. 

Illionis Üniversitesi mühendisleri tarafından geliştirilen bir bilgisayar algoritması, insanların hareketlerini önceden tahmin edebiliyor ve buna göre aksiyon geliştirebiliyor. Algoritma kazara davranışlar değişse bile yine doğru tahminler yapabiliyor. 

Psişik robot olarak adlandırılan bu yeni algoritma için mühendisler insanları daha fazla güvende tutmayı amaçlıyor. Örneğin tehlikeli bir durum oluşmaya başladığında arabanıza fren yaptırıyor veya kişi hareket ederken akıllı protezi karşılaşacağı muhtemel engelleri öngörerek karşı hareketler geliştiriyor. 

Algoritmayı geliştirebilmek için mühendis ekibi sanal bir masa kullanmış. Üzerinde yarı şeffaf bir ayna bulunduran bu masa, tepedeki ekrandan gelen görüntüleri yansıtıyor. Nesneler bu aynada yansıtılırken, kullanıcı ise gerçek ortamda bu nesneyi yakalamaya çalışıyor. Gerçek ortamda bu nesnenin yerinde bir robot kol bulunuyor ve kullanıcı sanal ortamda nesneyi yakalamaya çalışırken aslında bu robot kola hamle yapıyor. 

Robot kola yapılan hamleler ile birlikte algoritma yavaş yavaş bu hareketleri ölçüyor ve tahminler yürütmeye başlıyor. Sonrasında ise artık bu hamleye karşı örneğin dürtmek gibi kendi hamlelerini geliştiriyor. Ekip, robotun dürtme hamlesi ile bekleme durumunda kaldığı zamanları karşılaştırarak algoritmasını geliştirmiş ve bir bilgisayara uygulamış. Bu bilgisayarın sonraki testlerde artık kullanıcının hareketlerini tahmin etmeye başladığı görülmüş. 

Algoritma şimdilik sanal ortamlardaki deneylerde karşılık verebiliyor ancak harekete geçmek için yapılan hesaplama süresi insanın harekete geçmesi için yaptığı hesaplamanın süresinden çok daha düşük seviyelerde. Projenin sonucunda insanı kendisinden daha iyi tanıyan robotlar geliştirilmesi amaçlanıyor ve önümüzde halen uzun bir süre var. Bununla birlikte insanın hareketlerini tahmin ederek karşı hamleler geliştiren ve insanı mağlup eden sistemlerin olabileceği korkusu insanı tedirgin ediyor.  

http://www.cnet.com/news/psychic-robot-could-predict-your-intentions/ Yorum Yaz
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silversmith 4 yıl
Çok pisişik birisiyim! Psişiğim, öyleyse robotum!

Ben aslında yoğum lan!
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Mianfei 4 yıl
Düşününce ben bu meslekte nasıl bu kadar ilerleyeceğim diyorum insanın gözü korkuyor. Adamların tasarladığı algoritmalara bakar mısın ??? Tehlike durumunda fren demek ne demek abicim fren yaptığında arabanın içindeki bir şeye zarar gelecek mi? ya da arkadaki araba çarpacak mı o hızla fren yapamayıp bunları hesaplıyor. Allahım fena.
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Delikli Nane 4 yıl
vay
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kadirirdem 4 yıl
çok güzel bir gelişme yapay zeka ile ilerde nerdeyse insana ihtiyaç duyulmayacak...
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Kulak Misafiri 4 yıl
Bir illüzyonist vardı her kenarında sayı yazan bir küp verip, ilk üç hamlede seçtiğini söyletiyor sonraki sayıyı tahmin ediyordu. Şaşırtmıştı açıkçası. Sonra davranış alışkanlığı ile ilgili olduğunu açıklamıştı. Bir insan bunu yapabiliyorsa robotta çok daha başarılı olacaktır eminim.
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lapatid 4 yıl
SkyNet is coming...
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