PureView teknolojisinin mucidi, HTC One'ın kamerasını etkileyici bulmadı

HTC'nin yeni nesil süper telefonu One iki gün önce lanse edildi. Sahip olduğu ekran, yeni tasarımı ve güçlü donanımı ile dikkat çeken telefonun öne çıkan bir başka özelliği ise kamerası. Geleneksel kameralardan farklı olarak Megapiksel yerine Ultrapiksel olarak isimlendirilen yeni kamera, önemli yeteneklere sahip. Temelde daha büyük lens ve daha büyük pikseller ile daha fazla ışık toplamak ve bu sayede herhangi bir ışık koşulunda en yüksek görüntü kalitesine ulaşmak için tasarlanan kamera, 1/3-inç büyüklüğünde BSI yani arkadan aydınlatmalı sensöre ve 2µm büyüklüğünde piksellere sahip. Bu donanım ile günümüz modern telefonlarının pek çoğundaki 1.1µm büyüklüğündeki sensörler ile kıyaslandığında %330 daha fazla foton absorbe edebilen kameraya, One X'te kullanılan versiyonun geliştirilmiş hali olan 28mm f/2.0 büyüklüğünde hızlı lens eşlik ediyor.

HTC One aynı zamanda Nokia Lumia 920 gibi OIS yani optik görüntü sabitlemesi de yapabilmekte. Çekim esnasında çift yöne hareketi telafi edebilen sabitleme, bunu saniyede 2000 kez gerçekleştirebiliyor. Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, doğal ışıklı ortamlardaki yüksek fotoğraf kalitesinin yanında düşük ışıklı ortamlarda rakiplerinden çok daha yüksek görüntü kalitesi sunacağı söylenen HTC One'da ayrıca bir adet LED Flash ve ImageSense 2 yeni nesil görüntü işlemcisi de bulunuyor. LED Flash ultra karanlık ortamlarda ortamı aydınlatırken, yeni görüntü işlemcisi de 1080p 30 kare/saniye, 720p 60 kare/saniye video kaydına olanak tanıyabiliyor. Ayrıca tamponlanmış kayıt döngüsü ile desteklenen IS ile Samsung'un Best Face ya da Nokia'nın Smart Shot özelliğine benzer sonuçlar alınabiliyor. HTC'nin yeni yaklaşımı güncel akıllı telefon kameraları ile kıyaslandığında 1.1µm büyüklüğünde 8+ milyon piksel yerine 2µm büyüklüğünde 4 milyon piksel sağlıyor. Kuşkusuz ana kriteri rakamsal değerler olan pek çok tüketici için HTC'nin teknik farklılıkları oldukça net ve kolay anlaşılabilir biçimde ifade etmesi gerekecek.

HTC'nin One tanıtımında sonra, yakın geçmişte Nokia ile ayıran PureView kamera teknolojisinin babası Damian Dimming, şahsi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu ve HTC One'dan etkilenmediğini ifade etti. Lansman günü "Bugün bir şey mi kaçırdım, HTC devrimsel bir kamera mı lanse etti. Basın bültenini okuyorum ama böyle bir şey göremiyorum" dedi. Dimming ayrıca HTC One'ın OIS için saniyede hareket telafi etme yeteneği için " bu belki teknik özellik olabilir ancak Nokia'nın 1/3 saniyelik hızına karşı HTC sadece /7.5 saniye hızında gerçekleştirebiliyor" dedi. HTC One'ın 4MP büyüklüğündeki daha büyük piksellerden oluşan çıktısına karşı, PureView 808'in aynı işi 5MP çözünürlüğünde gerçekleştirdiğini dile getiren Dimming, aynı zamanda HTC One'da efektif piksel büyüklüğü 2 mikron iken, PureView 808'de bunun 3.85 mikron olduğu belirtti. Kuşkusuz akıllı telefon sektörüne yıllarını vermiş ve mobil görüntüleme teknolojilerinde farklılık yaratmış çeşitli teknolojilerde imzası bulunan Damian Dimming'in açıklamaları önemli ancak teknik özelliklerin sağladığı gerçek görüntü kalitesi farkını anlamak için HTC One'ın çıkışını beklemek gerekecek.