Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

PureView teknolojisinin mucidi, HTC One'ın kamerasını etkileyici bulmadı

6 yıl
3,5b
1
118
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
HTC'nin yeni nesil süper telefonu One iki gün önce lanse edildi. Sahip olduğu ekran, yeni tasarımı ve güçlü donanımı ile dikkat çeken telefonun öne çıkan bir başka özelliği ise kamerası. Geleneksel kameralardan farklı olarak Megapiksel yerine Ultrapiksel olarak isimlendirilen yeni kamera, önemli yeteneklere sahip. Temelde daha büyük lens ve daha büyük pikseller ile daha fazla ışık toplamak ve bu sayede herhangi bir ışık koşulunda en yüksek görüntü kalitesine ulaşmak için tasarlanan kamera, 1/3-inç büyüklüğünde BSI yani arkadan aydınlatmalı sensöre ve  2µm büyüklüğünde piksellere sahip. Bu donanım ile günümüz modern telefonlarının pek çoğundaki  1.1µm büyüklüğündeki sensörler ile kıyaslandığında %330 daha fazla foton absorbe edebilen kameraya, One X'te kullanılan versiyonun geliştirilmiş hali olan  28mm f/2.0 büyüklüğünde hızlı lens eşlik ediyor.
HTC One aynı zamanda Nokia Lumia 920 gibi OIS yani optik görüntü sabitlemesi de yapabilmekte. Çekim esnasında çift yöne hareketi telafi edebilen sabitleme, bunu saniyede 2000 kez gerçekleştirebiliyor.  Tüm bu özellikler bir araya geldiğinde, doğal ışıklı ortamlardaki yüksek fotoğraf kalitesinin yanında düşük ışıklı ortamlarda rakiplerinden çok daha yüksek görüntü kalitesi sunacağı söylenen HTC One'da ayrıca bir adet LED Flash ve ImageSense 2 yeni nesil görüntü işlemcisi de bulunuyor. LED Flash ultra karanlık ortamlarda ortamı aydınlatırken, yeni görüntü işlemcisi de 1080p 30 kare/saniye, 720p 60 kare/saniye video kaydına olanak tanıyabiliyor. Ayrıca tamponlanmış kayıt döngüsü ile desteklenen IS ile Samsung'un Best Face ya da Nokia'nın Smart Shot özelliğine benzer sonuçlar alınabiliyor.  HTC'nin yeni yaklaşımı güncel akıllı telefon kameraları ile kıyaslandığında 1.1µm büyüklüğünde 8+ milyon piksel yerine 2µm büyüklüğünde 4 milyon piksel sağlıyor. Kuşkusuz ana kriteri rakamsal değerler olan pek çok tüketici için HTC'nin teknik farklılıkları oldukça net ve kolay anlaşılabilir biçimde ifade etmesi gerekecek. 
HTC'nin One tanıtımında sonra, yakın geçmişte Nokia ile ayıran PureView kamera teknolojisinin babası Damian Dimming, şahsi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu ve HTC One'dan etkilenmediğini ifade etti. Lansman günü "Bugün bir şey mi kaçırdım, HTC devrimsel bir kamera mı lanse etti. Basın bültenini okuyorum ama böyle bir şey göremiyorum" dedi. Dimming ayrıca HTC One'ın OIS için saniyede  hareket telafi etme yeteneği için " bu belki teknik özellik olabilir ancak Nokia'nın 1/3 saniyelik hızına karşı HTC sadece /7.5 saniye hızında gerçekleştirebiliyor" dedi. HTC One'ın 4MP büyüklüğündeki daha büyük piksellerden oluşan çıktısına karşı, PureView 808'in aynı işi 5MP çözünürlüğünde gerçekleştirdiğini dile getiren Dimming, aynı zamanda HTC One'da efektif piksel büyüklüğü 2 mikron iken, PureView 808'de bunun 3.85 mikron olduğu belirtti. Kuşkusuz akıllı telefon sektörüne yıllarını vermiş ve mobil görüntüleme teknolojilerinde farklılık yaratmış çeşitli teknolojilerde imzası bulunan Damian Dimming'in açıklamaları önemli ancak teknik özelliklerin sağladığı gerçek görüntü kalitesi farkını anlamak için HTC One'ın çıkışını beklemek gerekecek. 

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
quzman 6 yıl en beğenilen
Beğenip de kendi bacağına mı sıksaydı ?
Kimse benim malım kötü demez ki , kime sorsan en iyisi kendi malı ...
1 Yanıt Yanıtla +17
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
andaluz 6 yıl
Yakında biri de ultrapiksel yerine superpiksel diye birşey ortaya atar, ona sarılırsınız.

La adamlar her yerde kanıtlarıyla sunuyor, hala baskı aldım bilmem ne. Baskı alsanız nolur ya, kim dikkate alır kendi hüsnü kuruntunuzu. Geçeceksiniz.

Ve kompleks yapmadan önce şunu kabul edeceksiniz, yıl olmuş 2013, benim diyen süper akıllı cihazlar N8, 808,920'nin foto kalitesine yetişemiyor hala. Ondan sonra foto benim işim değil mi dersiniz, foto makinemle çekerim mi dersiniz, iyi çekiyor ama kütük gibi mi dersiniz ne derseniz diyin, o sizin sorununuz, bu gerçekliği değiştirmez
Yakında biri de ultrapiksel yerine superpiksel diye birşey ortaya atar, ona sarılırsınız.La adamlar her yerde kanıtlarıyla sunuyor, hala baskı ...
Devamını Gör
2 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
leventalpsal 6 yıl
"HTC One'da efektif piksel büyüklüğü 2 mikron iken, PureView 808'de bunun 3.85 mikron olduğu belirtti."
iyi de pureview'un kamera kısmı çok kalındı. Marifet yarım kilo telefon yapıp içine dslr donanımı koymak değil, ince kasa içinde iyi görüntü kalitesi sunmak... HTC One'ı ve ultrapixel mantığını ben çok beğendim... HTC'ye cahil tüketicileri eğitme konusunda başarılar diliyorum :)
"HTC One'da efektif piksel büyüklüğü 2 mikron iken, PureView 808'de bunun 3.85 mikron olduğu belirtti."iyi de pureview'un kamera kısmı çok kalındı. Marife...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Telefon kamerası ile o pankartı okumak için mi fotoğraf çekiyorsun, nasıl bi karalama çabasıdır bu anlamış değilim. Adam gibi fotoğraf çekmek istersen veya baskı yapmak istiyorsan git adam akıllı kamera al telefonla olacak iş değil onlar. Facebook'a, instagram'a koyunca ne oluyor sanki o fotoğraflar hepsi 1mp. Seneye bunun 6 ya da 8 liği çıkar zaten gittikçe arttıracaklar mp'i de başka ne ekleyecekler yoksa baştan 8 çıkarsa seneye yapacak bir şeyi kalmıyor adamların.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Vash The Stampede 6 yıl
purewiev teknolojisinin mucidinin ağzına htc one ile vururum ben. düdüğe bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fırat.Duran 6 yıl
Kamerası için telefon alacaksanız almayın. Sizler takıntılı insanlarsınız.
2000 lira verip telefon kamerasından ne bekliyorsun kardeşim? Çok güzel çekti diyelim karşına DSLR makineli biri çıktımı ne diyeceksin?

Her resim çektiğinizde piksellerimi inceliyorsunuz? Anlamadım gitti.

HTC One kamerası güzel çekiyor mu? Çekiyor. Lumia dan s4 den iyimi bilmem ama gözünüze yeterlimi ona bakın. Ayrı yetten telefon almaya karar veren adam önce hızınıa bakar kamerasına değil. Düne kadar 5mp telefonlar süper çekiyor diyordunuz ne oldu?
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
olağan_şüpheli
hadesperado Yakında biri de ultrapiksel yerine superpiksel diye birşey ortaya atar, ona sarılırsınız. La adamlar her yerde kanıtlarıyla sunuyor, hala baskı aldım bilmem ne. Baskı alsanız nolur ya, kim dikkate alır kendi hüsnü kuruntunuzu. Geçeceksiniz. Ve kompleks yapmadan önce şunu kabul edeceksiniz, yıl olmuş 2013, benim diyen süper akıllı cihazlar N8, 808,920nin foto kalitesine yetişemiyor hala. Ondan sonra foto benim işim değil mi dersiniz, foto makinemle çekerim mi dersiniz, iyi çekiyor ama kütük gibi mi dersiniz ne derseniz diyin, o sizin sorununuz, bu gerçekliği değiştirmez
808 ,n8 neysede acıkcası 920 nin bi havası yok pek.foto kalitesi iyi değil.sırf gece cekimlerine bakmak yanlış.gündüz resimleri kumlanmadan geçilmiyor.güncelleme gelecek de düzeltilecek de bilmem ne de... diğer taraftan optik görüntü sabitleme olayı tabiki önemli bir artı ama sanırım htc one dada var bu sitem.ayıca daha düşük çözünürlük ile ve de 3 algıkayıcısı ile çok daha basarılı fotolar ortaya koyablir 920 den....

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tayfunay 6 yıl
Çok bilenler, one ile böyle bir foto çekip en sağ binadaki açık olan pankartı büyüterek okuyun bakalım ne göreceksiniz ;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
londoner23 6 yıl
bende pek etkileyici bulmadım..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
onboardx 6 yıl
bu teknolojinin gelişmesi lazım şu anki haliyle resmi büyüttüğünde pikselleşmeler oluyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoano 6 yıl
Berk85_
htc one da neymiş kimi eziyomuş anlamadım da zaten kameradır ekrandır derken boşverin bunları Xperia Z çıksında insanlar görsün yenilik nasıl olur bence. htc habire yeni bişey çıkardım diyip duruyo da alıyosun elinde kalıyo. boşuna laf anlatıyo ultra plastikli hatice.

plastik? kullandığın telefonun sağlamlığını merak ettim doğrusu..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
memo84 6 yıl
Arkadaşlar neyin tartışmasını yapıyorsunuz anlamadım ,elin adamı yapmış telefonunu mis gibi satıyor cebini dolduruyor,biz züğürtlerde boşuna çenemizi yoruyoruz,gerçi bu forumda marka savunanlardan yana şirket elemanı olabilir diyorlar onu bilmiyorum tabide,işte efendim ürünlerini övüp tüketiciyi etkilemeye çalışıyorlarmış tabi bilemeyiz kim ne ama bildiğim birşey varsada hiç birimizin cebine birşey girmediği
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kyilmaztr 6 yıl
kordon harika başka söze gerek yok :))))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
curufperlit 6 yıl
arkadaşalar bu iş androidle olmaz.herşeyi sensörden ibaret görmeyin.yazılımda cok önemli malesef olmuyor.

.xperia z ile c905 kameralarını karşılaştırın ne demek istediğimi anlarsınız.

sonuçta cekilen tum fotolar iş goruyor bence cogu telefonun yeterli.

tabi en iyisini isteyenlerde var.Nokia bunu veriyor ama symbianda.Bu pureview kalitesinde bir kamera android bir telefonda olsa eminim yok satar.


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetdemirci 6 yıl
Benim anlamadığım kamera üreticisi olmayan htc bile iyi kötü kamera yapacağım diye uğraşırken hatırı sayılır bi kamera üreticisi olan sony neden düzgün kameralı bir cihaz üretemiyor
2 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Raven 6 yıl ahmetdemirci
ahmetdemirci
Benim anlamadığım kamera üreticisi olmayan htc bile iyi kötü kamera yapacağım diye uğraşırken hatırı sayılır bi kamera üreticisi olan sony neden düzgün kameralı bir cihaz üretemiyor

Üretemiyor değil üretmiyor. Çünkü aynı zamanda kompakt fotoğraf makinesi de ürettiği için onlara taş çıkartacak donanımı telefonlarına koymuyor.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hedelebu123 6 yıl ahmetdemirci
ahmetdemirci

Benim anlamadığım kamera üreticisi olmayan htc bile iyi kötü kamera yapacağım diye uğraşırken hatırı sayılır bi kamera üreticisi olan sony neden düzgün kameralı bir cihaz üretemiyor

Cevap sorunun içerisinde gizli
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
__Nikolaus__ 6 yıl
Lumia 920 vs HTC one kamera çekimlerinin karsilastirildigi bir ornek cikmadimi hala ?

En güzeli oyle anlariz.

Xperia z olmasin ama o karsilastirmada , her zaman ki Sony nin rezil kamera çekimlerini gormekten biktik.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MrtAltg 6 yıl __Nikolaus__
PlayMakers

Lumia 920 vs HTC one kamera çekimlerinin karsilastirildigi bir ornek cikmadimi hala ?

En güzeli oyle anlariz.

Xperia z olmasin ama o karsilastirmada , her zaman ki Sony nin rezil kamera çekimlerini gormekten biktik.

merhabalar birsitede var ama ne kadar doğruluk payı vardır bilinmez
windowstelefon.com/...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yaman06 6 yıl
Htc One cikali belli bir Pureview dir gidiyor. Tesekkurler arkadaslar bize Nokia'nin 41 mp telefon yaptigini hatirlattiniz. Unutulup gitmisti.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hunkar1 6 yıl yaman06
yaman06
Htc One cikali belli bir Pureview dir gidiyor. Tesekkurler arkadaslar bize Nokia'nin 41 mp telefon yaptigini hatirlattiniz. Unutulup gitmisti.

bilen biliyor sen hiç merak etme..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Berk85_ 6 yıl
htc one da neymiş kimi eziyomuş anlamadım da zaten kameradır ekrandır derken boşverin bunları Xperia Z çıksında insanlar görsün yenilik nasıl olur bence. htc habire yeni bişey çıkardım diyip duruyo da alıyosun elinde kalıyo. boşuna laf anlatıyo ultra plastikli hatice.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3536 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, kamera ve
2 etiket daha htc htc one
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim