Qualcomm BlackBerry'e 815 milyon dolar geri ödeme yapacak

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Pazardaki hakim konumu yüzünden çalıştığı şirketleri, kabul edilemez şartlar taşıyan anlaşmaları imzalamak zorunda bıraktığı ileri sürülen Qualcomm'a ABD, Güney Kore, İngiltere ve Çin'de açılmış davalar halen sürüyor. Bu davalardan belki de en önemlisi Apple'ın ocak ayında açtığı ve yaklaşık 1 milyar dolar talep ettiği dava ancak Qualcomm, tüm dikkatini bu davaya vermişken sonuçlanan bir diğer davaya göre BlackBerry'e ödemek yapmak zorunda.









BlackBeryy şu sıralar kadar akıllı telefon üretimine sınırlama getirip daha çok yazılım alanında faaliyet gösteriyor olsa da şirket, 2010-2015 yılları arasında Qualcomm'un bazı ürünlerini kullanıp patentlerinden faydalanmıştı. Bu kullanım hakları için Qualcomm'a yüksek miktarda telif ücreti ödenirken daha sonra iki şirket bu ücretlerde anlaşamamış ve BlackBerry olayı tahkim yargılamasına taşımıştı.





Uyuşmazlıkla ilgili kararını bugün açıklanan tahkim kararına göre Qualcomm, BlackBerry'e 814.9 milyon dolarlık geri ödeme yapacak. Qualcomm kararın ardından kararı yanlış bulduğunu açıklasa da karar kesin ve bağlayıcı yani Qualcomm'un belirtilen miktarı ödemekten başka şansı yok. Bununla birlikte faiz ve avukat ücretini de ödemek zorunda kalan şirketin ödeyeceği net miktar 30 Mayıs'ta yapılacak duruşmanın ardından belli olacak.

http://www.reuters.com/article/us-blackberry-arbitration-qualcomm-idUSKBN17E1HR