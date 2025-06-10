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    Anlık Bildirim

    Qualcomm'dan yapay zeka hamlesi: Alphawave'i satın alıyor

    Yonga devi Qualcomm, veri merkezi ve yapay zeka altyapısını güçlendirmek için 2.4 milyar dolarlık anlaşmayla İngiliz Alphawave Semi'yi satın alıyor. Peki yeni satın alım ne sağlayacak?

    Qualcomm'dan yapay zeka hamlesi: Alphawave'i satın alıyor Tam Boyutta Gör
    ABD merkezli yarı iletken devi Qualcomm, yapay zeka ve yüksek hızlı bağlantı çözümlerine odaklanmak amacıyla İngiltere merkezli Alphawave Semi'yi satın alacağını açıkladı. Yaklaşık 2.4 milyar dolarlık anlaşma, Qualcomm'u mobil işlemciler dışında yapay zeka veri merkezlerine taşıyacak.

    Qualcomm'dan Arm'a yanıt

    Kaçıranlar için Alphawave Semi, özellikle yüksek hızlı kablolu bağlantı teknolojileri, özel çip tasarımları ve düşük güç tüketimli yonga çözümleriyle tanınıyor. Şirketin özellikle SerDes ve PAM4 gibi teknolojilerde uzmanlaştığını söyleyelim. Bu da yapay zeka işlemleri için gereken yüksek veri aktarım hızlarını mümkün kılıyor. 

    Qualcomm CEO'su Cristiano Amon ise, "Alphawave’in sahip olduğu bilgi birikiminin, şirketin güç verimliliğine odaklanan özel işlemcileriyle uyum içinde olduğunu" söyledi. Dolayısıyla, bu gelişmelerin, yakın gelecekte Qualcomm'un mevcut Oryon CPU ve Hexagon NPU mimarilerine ulaşması mümkün. Amon'a göre iki şirketin birleşmesi, veri merkezleri gibi yüksek büyüme alanlarında gelişmiş bağlantılı bilgi işlem performansı sunmak için kritik bir öneme sahip.

    Bu arada Qualcomm'un yeni hamlesi, yapay zeka pazarında artan rekabetin ve veri merkezlerinde özel işlemcilerin öne çıkmaya başladığı bir dönemde geldi. Bildiğiniz gibi Nvidia'nın CUDA temelli ekosistemiyle sürdürdüğü hakimiyet karşısında, AMD gibi Qualcomm da farklı alanlarda stratejik satın alımlarla konumunu güçlendirmeye çalışıyor.

    Son olarak yeni satın alım, Alphawave Semi hissedarlarına 31 Mart tarihli hisse değerine kıyasla %96 oranında prim sunuyor. Anlaşmanın, düzenleyici onayların ardından 2026 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. 

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    turkelvis 4 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 5 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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