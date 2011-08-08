Qualcomm: Oyun konsollarının yerini mobil cihazlar alacak

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan ve akıllı telefon pazarında önemli bir yeri bulunan Qualcomm, hızlı gelişen mobil işlemci teknolojileri sayesinde mobil cihazların zaman içerisinde oyun konsollarının yerini alacağını belirtti. Akıllı telefonların önemli bir kısmında yer alan Snapdragon işlemcilerinde yeni bir isimlendirme stratejisini benimseyen Qualcomm, mobil işlemcilerini hedef kitle ve performansına göre S1, S2, S3 gibi gruplara ayırdı.

Aynı zamanda dünyanın en büyük fabrikasız çip firmalarından biri olan Qualcomm, S3 olarak isimlendirdiği mobil işlemcisinin detaylarını açıkladı. Scorpion tasarımını temel alan ve 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye Adreno 220 grafik birimi eşlik ediyor. Firma ayrıca yakın gelecekte sunmayı planladığı S4 işlemcisinin detaylarını da verdi. Konsol seviyesinde grafik sunacağı iddia edilen platform, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Yeni nesil Krait mimarisini temel alacak çift çekirdekli platformda Adreno 225 grafik işlemcisi kullanılıyor.

Hazırladığı sunumda S4 işlemcisiyle konsol seviyesinde oyun deneyimi sunacağına dikkat çeken Qualcomm, S4'ün dört çekirdekli versiyonlarını da hazırlıyor. Windows Phone 7 telefonlarındaki Xbox Live servisinin S2 işlemci ile çalıştığını belirten şirket, S4 ile çıtayı ciddi oranda yükselteceğini üstelik mevcut konsollar ile kıyaslandığında bunu bekleme durumda 1 Watt'ın altında güç tüketen yüksek enerji verimliliğine sahip işlemcilerle sunacağını söylüyor.

ARM tabanlı işlemci pazarında hızlı bir yükseliş içerisinde olan Nvidia'nın oyun odaklı yatırımlarından sonra stratejisini gözden geçiren ve oyunlara daha fazla konsantre olmayan başlayan Qualcomm, bu alana daha fazla yatırım yapacağını belirtiyor. Bilindiği üzere ARM işlemciye sahip olan PlayStation Vita el konsolunun PS 3 seviyesinde grafik sunacağı belirtilirken, Nvidia da Tegra 3 ile mobil oyun deneyiminde sıçrama olacağını belirtiyor.