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Qualcomm: Oyun konsollarının yerini mobil cihazlar alacak

7 yıl
8b
1
91
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan ve akıllı telefon pazarında önemli bir yeri bulunan Qualcomm, hızlı gelişen mobil işlemci teknolojileri sayesinde mobil cihazların zaman içerisinde oyun konsollarının yerini alacağını belirtti. Akıllı telefonların önemli bir kısmında yer alan Snapdragon işlemcilerinde yeni bir isimlendirme stratejisini benimseyen Qualcomm, mobil işlemcilerini hedef kitle ve performansına göre S1, S2, S3 gibi gruplara ayırdı.
Qualcomm: Oyun konsollarının yerini mobil cihazlar alacak
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Aynı zamanda dünyanın en büyük fabrikasız çip firmalarından biri olan Qualcomm, S3 olarak isimlendirdiği mobil işlemcisinin detaylarını açıkladı. Scorpion tasarımını temel alan ve 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye Adreno 220 grafik birimi eşlik ediyor. Firma ayrıca yakın gelecekte sunmayı planladığı S4 işlemcisinin detaylarını da verdi. Konsol seviyesinde grafik sunacağı iddia edilen platform, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Yeni nesil Krait  mimarisini temel alacak çift çekirdekli platformda Adreno 225 grafik işlemcisi kullanılıyor.
Qualcomm: Oyun konsollarının yerini mobil cihazlar alacak
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Hazırladığı sunumda S4 işlemcisiyle konsol seviyesinde oyun deneyimi sunacağına dikkat çeken Qualcomm, S4'ün dört çekirdekli versiyonlarını da hazırlıyor. Windows Phone 7 telefonlarındaki Xbox Live servisinin S2 işlemci ile çalıştığını belirten şirket, S4 ile çıtayı ciddi oranda yükselteceğini üstelik mevcut konsollar ile kıyaslandığında bunu bekleme durumda 1 Watt'ın altında güç tüketen yüksek enerji verimliliğine sahip işlemcilerle sunacağını söylüyor.
Qualcomm: Oyun konsollarının yerini mobil cihazlar alacak
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ARM tabanlı işlemci pazarında hızlı bir yükseliş içerisinde olan Nvidia'nın oyun odaklı yatırımlarından sonra stratejisini gözden geçiren ve oyunlara daha fazla konsantre olmayan başlayan Qualcomm, bu alana daha fazla yatırım yapacağını belirtiyor. Bilindiği üzere ARM işlemciye sahip olan PlayStation Vita el konsolunun PS 3 seviyesinde grafik sunacağı belirtilirken, Nvidia da Tegra 3 ile mobil oyun deneyiminde sıçrama olacağını belirtiyor. 

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Mobile Prof. 7 yıl en beğenilen
En azindan 1 2 sene daha var. Once dusuk guc tuketimi ve adam gibi pil yapsinlar.
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korsanzeki168 7 yıl
bu cepler önce radyoyu sonra giriş seviyesi fotoğraf makinasını video kamerayı multi medya playerı yedi sırada oyun konsolları var galiba bir cep ihtiyaçlarımızın %90nını kendi başına karşılamak istiyor halen ceplerin yapıpda ekleyemedigimde çok şeyleri var.
bu cepler önce radyoyu sonra giriş seviyesi fotoğraf makinasını video kamerayı multi medya playerı yedi sırada oyun konsolları var galiba bir cep ihtiyaçlarımız...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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utanan ayı 7 yıl
mobile prof.
En azindan 1 2 sene daha var. Once dusuk guc tuketimi ve adam gibi pil yapsinlar.

onuda sen yapıver mobile prof
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Mobile Prof. 7 yıl utanan ayı
berkspm
mobile prof.
En azindan 1 2 sene daha var. Once dusuk guc tuketimi ve adam gibi pil yapsinlar.

onuda sen yapıver mobile prof


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escapethelife 7 yıl
yavaş alırlarsa olabilir belki. 4 sene öncesinin oyunlarını çalıştırır anca.
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HAAltuntas 7 yıl
@umutarslan.com çok doğru.
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umutarslan.com 7 yıl
ne kadar büyürseniz büyüyün anne ve babanızın daime küçük bebeği olarak kalırsınız.cep telefonları büyürken aynı oranda konsollar ve pclerde büyüyecek.sizin hiç anne ve babanızın yaşını geçme ihtimaliniz var mı?
1 Yanıt Yanıtla +2
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Sast 7 yıl
yersiz bir iddia olmuş, mobil cihazlar gözle görülebilir şekilde gelişiyor ama böyle olması alanında uzmanlaşmış konsolları ikame edeceği anlamına gelmez. hadi diyelim donanım olarak konsolları yakaladılar aynı kalitede oyun üretmek ciddi maliyet ister bir oyunu 60-70 dolardan pazarlayıp 1 milyon üzeri satış yapabilirlerse sanıyorum başabaş noktasına olur oyun yapımcıları hadi her oyunda böyle olmaz ama en az 10 tane sağlam oyunları olmalı ki konsollarla rekabet edebilsinler sonuçta bir gow3, gt5, forza4 öyle 10.000 dolar maliyeti olanlar değil bir diğer hususta; mobil cihazlar çok hızlı gelişirken oyun konsollarıda sektör olarak büyüyor ve her yeni nesil donanımsal olarak devrim niteliğinde oluyor bu çerçevede değerlendirirsek konsollarda bir sonraki nesille mobil cihazların donanımsal olarak denk seviyeye gelmesi en azından 10 yılı geçecektir sonuçta mobil cihazın güç tüketimi gibi başka sorunları var ve kendilerini kısıtlamaya her zaman mahkumlar sonuçta...
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marfoglu 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

ne kadar büyürseniz büyüyün anne ve babanızın daime küçük bebeği olarak kalırsınız.cep telefonları büyürken aynı oranda konsollar ve pclerde büyüyecek.sizin hiç anne ve babanızın yaşını geçme ihtimaliniz var mı?


Guzel metafor.
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darkaura 7 yıl
mustafam33
notbooklarda çıktığında aynı kanı vardı masa üstünü tutmaz diye, şimdi nerdeyse masa üstü alan kalmadı, büyük konuşmamak gerek bence

aynen. ufacik telefon hic bir zaman bir konsolun gucunu veremez elbet. ama mobility ve pratiklik uzun vadede one cikabilir. tipki laptop desktop degisiminde oldugu gibi. hala bir laptopda bir desktop gucu almak mumkun degil ama yaygin olan cihaz genede laptop.
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Deníz 7 yıl
gamepad bağlanırsa ev konsollarının pazar payını bûyük ölçüde yıkar
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clie 7 yıl
Biraz fazlaca abartılmış bir konu. Qualcomm gibi firmalar çip üretirken birileri de boş durmuyor bildiğim kadarıyla.:) Ps4, Amd 7000 serisi, Nvidia vs...Kusura bakmasınlar ama konsol ve masaüstü pc'lerde ki 400-500 watt çeken işlemciler ile full hd ve daha üst çözünürlükler de oynadığımız gerçekçi oyunlar ile 3 inç boyutlarında düşük texture'lü düşük çözünürlüklü oyunları birbirleriyle karşılaştırmak çok abest bir durum.Masaüstü her zaman orada kalacak ve yerini koruyacak; cep telefonları da oradaki yerlerini koruyacaktır.Yeni bir pil teknolojisi konusuna girer ve enerji sorununu hallederler ise tabiki cep boyutlarında inanılmaz işler başaran cihazlar yapılabilir ama şu andaki pil teknolojisi işlemcilerin bu enerji açlığını doyurmaya yetmiyor...
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CyberDiamond 7 yıl
dodomoco
bunlar pcnin gerçek gücünün farkında değil herhalde şuan 6990 amdnin eskimiş kaç senelik mimarisini kullanan bu kart 5000 gflops gücünde bıosu açılmamışken o.c lendiğinde 6000i buluyor ki amd 7000 serisi ile yepyeni çok köklü değişiklikler geçirmiş olan şimdiki mimari ile yakından uzaktan alakası olmayan çok güçlü bir mimariye geçecek ve 7970 nolucak siz düşünün bana bu gücü verebilecek tek bir mobil cihaz söyleyin almayan ne olsun ayrıca pcye gelecek oyunlar belli bf3 kaplamalar ışıklandırmalar hareketler fizik gerçek gibi metro 2034 yolda rage yolda ve bunlar hala yakında telefonlar oyun cihazınız olucak diyor inanılır gibi değil
edit nvidia bu tegra işinde bana göre çok sallıyor zira 580dede aynı şeyi yaptı 590dada
nvidia böyle atmasyonlar sana müşteri kazandırmıyor kaybettiriyor

O dediğin kart 600w tdp ye sahip. Şu anda komple cpu+gpu içinde dünya kadar chipset olan kaç w tdp harcıyor. Akıl var mantık var kardeşim. Bundan 5 sene sonra performans/watt oranında ciddi sıçramalar yapacağını düşünürsek arm in belki bildiğimiz pc anlayışı bile değişir.
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ramadhan 7 yıl
Hadisin ordan..
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Rock_Rage 7 yıl
Diğer konuda yazdıgım mesajdan bir alıntı yapıp bu olayı kendimce sonlandırıyım

Ps3 ve Xbox guclu cihazlar gunumuzde bile hala guzel grafiklere sunabiliyorlar.Ps3 cıkıs tarihi 2006 Xbox 360 2005 yılında cıktı bu iki alet içinde tasarım asaması en az 2 yıldır yani ps3 2004 xboxda 2003 yılı diyelim tahmini olarak.Yıl 2005-2006 intel p4 3.06ghz Ht lga 775 işlemciler yeni cıkmıs piyasaya tek cekirdekli işlemciler Amd athlonlar yeni yeni piyasadalar ozamanki işlemci durumuda bu ramler ddr 2 olmus 533mhzler konusuluyor sata baglantılı diskler piyasada yer ediniyor ekran kartları Nvidia da 6600 serisi cıkmıs kavuruyor ortalıgı amd tarafında X800ler den x1900lere gecis olacak yada olmus.Piyasanın durumu bu o dönemlerde ve o tarihte bir bilisim devinin onculugunde 8 cekirdeki Cell işlemcisi ve 3 cekirdekli Xenos işlemcisi gelistirilmis ve piyasa sunulmus oluyor bu konsollarla.Simdi qualcom firması 2015 yılında konsol kalitesinden bahsediyor eyvallah yaparlar ama sunu demeye getiriyorum 2015 yılında bu konsoların gucune ulasılmıs olacak tam 10 yıllık bir teknolojiye tasarımını sayarsanız 11-12 yıl simdi dusunun bugun bir konsol cıksa gunumuz teknolojisi ile kac sene onden gidecek tasarıma sahip olur bu konsol cıksa 2015 yılında cıkacak qualcom işlemcisinin yaptıgı isin bir onemi olacakmı bu alet konsolların yerini alabilirmi qualcomun sundugu seyin belki 10 kat daha iyisini sunan bir konsolun varlıgını silebilirmi ?.Biz gelecek için tahmin yurutuyoruz eyvallah ama ortada bir gecmis mevcut

SAYGILARLA
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Hobar 7 yıl
Tamamen sallama haber. 5-6 sene önce çıkmış konsolların grafiğini 2-3 sene çıkacak telefonlarla kıyaslıyorlar. 2-3 sene çıkacak konsol ve pc oyunlaları fotoğraf kalitesine yakın grafikler sundukları zaman ne yapacaklar?
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