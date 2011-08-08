Qualcomm: Oyun konsollarının yerini mobil cihazlar alacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan ve akıllı telefon pazarında önemli bir yeri bulunan Qualcomm, hızlı gelişen mobil işlemci teknolojileri sayesinde mobil cihazların zaman içerisinde oyun konsollarının yerini alacağını belirtti. Akıllı telefonların önemli bir kısmında yer alan Snapdragon işlemcilerinde yeni bir isimlendirme stratejisini benimseyen Qualcomm, mobil işlemcilerini hedef kitle ve performansına göre S1, S2, S3 gibi gruplara ayırdı.
Aynı zamanda dünyanın en büyük fabrikasız çip firmalarından biri olan Qualcomm, S3 olarak isimlendirdiği mobil işlemcisinin detaylarını açıkladı. Scorpion tasarımını temel alan ve 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemciye Adreno 220 grafik birimi eşlik ediyor. Firma ayrıca yakın gelecekte sunmayı planladığı S4 işlemcisinin detaylarını da verdi. Konsol seviyesinde grafik sunacağı iddia edilen platform, 28nm üretim teknolojisiyle hazırlanıyor. Yeni nesil Krait mimarisini temel alacak çift çekirdekli platformda Adreno 225 grafik işlemcisi kullanılıyor.
Hazırladığı sunumda S4 işlemcisiyle konsol seviyesinde oyun deneyimi sunacağına dikkat çeken Qualcomm, S4'ün dört çekirdekli versiyonlarını da hazırlıyor. Windows Phone 7 telefonlarındaki Xbox Live servisinin S2 işlemci ile çalıştığını belirten şirket, S4 ile çıtayı ciddi oranda yükselteceğini üstelik mevcut konsollar ile kıyaslandığında bunu bekleme durumda 1 Watt'ın altında güç tüketen yüksek enerji verimliliğine sahip işlemcilerle sunacağını söylüyor.
ARM tabanlı işlemci pazarında hızlı bir yükseliş içerisinde olan Nvidia'nın oyun odaklı yatırımlarından sonra stratejisini gözden geçiren ve oyunlara daha fazla konsantre olmayan başlayan Qualcomm, bu alana daha fazla yatırım yapacağını belirtiyor. Bilindiği üzere ARM işlemciye sahip olan PlayStation Vita el konsolunun PS 3 seviyesinde grafik sunacağı belirtilirken, Nvidia da Tegra 3 ile mobil oyun deneyiminde sıçrama olacağını belirtiyor.
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onuda sen yapıver mobile prof
Guzel metafor.
aynen. ufacik telefon hic bir zaman bir konsolun gucunu veremez elbet. ama mobility ve pratiklik uzun vadede one cikabilir. tipki laptop desktop degisiminde oldugu gibi. hala bir laptopda bir desktop gucu almak mumkun degil ama yaygin olan cihaz genede laptop.
O dediğin kart 600w tdp ye sahip. Şu anda komple cpu+gpu içinde dünya kadar chipset olan kaç w tdp harcıyor. Akıl var mantık var kardeşim. Bundan 5 sene sonra performans/watt oranında ciddi sıçramalar yapacağını düşünürsek arm in belki bildiğimiz pc anlayışı bile değişir.
Ps3 ve Xbox guclu cihazlar gunumuzde bile hala guzel grafiklere sunabiliyorlar.Ps3 cıkıs tarihi 2006 Xbox 360 2005 yılında cıktı bu iki alet içinde tasarım asaması en az 2 yıldır yani ps3 2004 xboxda 2003 yılı diyelim tahmini olarak.Yıl 2005-2006 intel p4 3.06ghz Ht lga 775 işlemciler yeni cıkmıs piyasaya tek cekirdekli işlemciler Amd athlonlar yeni yeni piyasadalar ozamanki işlemci durumuda bu ramler ddr 2 olmus 533mhzler konusuluyor sata baglantılı diskler piyasada yer ediniyor ekran kartları Nvidia da 6600 serisi cıkmıs kavuruyor ortalıgı amd tarafında X800ler den x1900lere gecis olacak yada olmus.Piyasanın durumu bu o dönemlerde ve o tarihte bir bilisim devinin onculugunde 8 cekirdeki Cell işlemcisi ve 3 cekirdekli Xenos işlemcisi gelistirilmis ve piyasa sunulmus oluyor bu konsollarla.Simdi qualcom firması 2015 yılında konsol kalitesinden bahsediyor eyvallah yaparlar ama sunu demeye getiriyorum 2015 yılında bu konsoların gucune ulasılmıs olacak tam 10 yıllık bir teknolojiye tasarımını sayarsanız 11-12 yıl simdi dusunun bugun bir konsol cıksa gunumuz teknolojisi ile kac sene onden gidecek tasarıma sahip olur bu konsol cıksa 2015 yılında cıkacak qualcom işlemcisinin yaptıgı isin bir onemi olacakmı bu alet konsolların yerini alabilirmi qualcomun sundugu seyin belki 10 kat daha iyisini sunan bir konsolun varlıgını silebilirmi ?.Biz gelecek için tahmin yurutuyoruz eyvallah ama ortada bir gecmis mevcut
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