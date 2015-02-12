Qualcomm bu kez Güney Kore'de tekelleşme suçlaması ile karşı karşıya





Lisans bedeli belirleme konusunda standartların dışına çıktığı ve tekelleşmeye çalıştığı suçlamasıyla Çin'de 1 milyar dolar civarında tazminata mahkum edilen Qualcomm, bu kez Güney Kore'de benzer bir suçlamayla karşı karşıya.





Ülke medyasının bildirdiğine göre Qualcomm'un patentleri için istediği lisans bedelleri Güney Kore anti-tekel yasalarını ihlal ediyor olabilir ve bunun için Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu bir soruştuma başlatmayı planlıyor.





Snapdragon yongasetleri ile tanıdığımız Qualcomm aslında hücresel modemler konusunda daha fazla bir üne sahip ve bu alanda sayısız patenti bulunuyor. Snapdragon yongasetini tercih etmeyen üreticiler bile gelişmiş özellikleri nedeniyle cihazlarında Qualcomm modemi kullanmayı tercih ediyor. Böylece Qualcomm her açıdan kazanmış oluyor.





Güney Kore'de de mobil işemci bakımından zirvede olan Qualcomm için seri soruşturmalar büyük tehlike potansiyeline sahip. Zira diğer ülkelerde benzer soruşturmalar açmaya başlarsa Qualcomm yıllık gelirinin tamamını bu tazminatlara harcayabilir.

http://www.phonearena.com/news/After-paying-the-piper-in-China-Qualcomm-may-be-facing-a-similar-shakedown-in-South-Korea_id65905