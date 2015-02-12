Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm bu kez Güney Kore'de tekelleşme suçlaması ile karşı karşıya

4 yıl
1,3b
1
3
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm bu kez Güney Kore'de tekelleşme suçlaması ile karşı karşıya

Lisans bedeli belirleme konusunda standartların dışına çıktığı ve tekelleşmeye çalıştığı suçlamasıyla Çin'de 1 milyar dolar civarında tazminata mahkum edilen Qualcomm, bu kez Güney Kore'de benzer bir suçlamayla karşı karşıya.

Ülke medyasının bildirdiğine göre Qualcomm'un patentleri için istediği lisans bedelleri Güney Kore anti-tekel yasalarını ihlal ediyor olabilir ve bunun için Güney Kore Adil Ticaret Komisyonu bir soruştuma başlatmayı planlıyor. 

Snapdragon yongasetleri ile tanıdığımız Qualcomm aslında hücresel modemler konusunda daha fazla bir üne sahip ve bu alanda sayısız patenti bulunuyor. Snapdragon yongasetini tercih etmeyen üreticiler bile gelişmiş özellikleri nedeniyle cihazlarında Qualcomm modemi kullanmayı tercih ediyor. Böylece Qualcomm her açıdan kazanmış oluyor. 

Güney Kore'de de mobil işemci bakımından zirvede olan Qualcomm için seri soruşturmalar büyük tehlike potansiyeline sahip. Zira diğer ülkelerde benzer soruşturmalar açmaya başlarsa Qualcomm yıllık gelirinin tamamını bu tazminatlara harcayabilir.  

http://www.phonearena.com/news/After-paying-the-piper-in-China-Qualcomm-may-be-facing-a-similar-shakedown-in-South-Korea_id65905 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
doctor_bey 4 yıl
Demek ki bir pürüz varsa sürekli ondan dava açıyorlar Qualcomm'a; hayırlısı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Gece772 4 yıl
Snapdragon reklamlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Masquerade89 4 yıl
birisinin dur demesi gerekiyordu Qualcomm'a
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl Orta sınıf telefonlara süper güç takviyesi: MediaTek MT6595 işlemcisini inceledik 4 yıl Lumia 535'in öne çıkan özellikleri: Ön Kamera Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim