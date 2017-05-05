Qualcomm drone'ların LTE ile kontrol edilebileceğinden emin

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Pek çok şirketin drone'larla kargo teslimatı yapmak için yarıştığı, drone üzerinden yapılan canlı yayınların arttığı şu günlerde drone ile uğraşan kişilerin en çok merak ettiği noktalardan birisi de bu cihazlar ile internet bağlantısının nasıl sağlanacağı zira ilerleyen yıllarda drone'ların yeni yeteneklere sahip bir şekilde karşımıza çıkmasıyla birlikte internet bağlantısı olmayan bir drone'u adeta işe yaramaz hale gelecek. Bu problemleri çözmek için uğraşan Qualcomm ise çözümü LTE bağlantısında buldu.





''Yerden yüzlerce metre yüksekte uçan bir drone'u LTE bağlantısı üzerinden ne kadar iyi kontrol edebiliriz?'' sorusuna cevap arayan ünlü yonga üreticisi Qualcomm, yaptığı 1000'in üzerinde testin ardından cevabı bulmuşa benziyor. Mevcut çipler ile drone'ların LTE bağlantısıyla kolayca kontrol edilebileceğini belirten şirket, 122 metre(400 feet) yüksekliğe kadar herhangi bir sorun yaşanmayacağını ancak bu sınırın üstüne çıkıldığında internet bağlantısı ile drone'u kontrol etmenin, olası bağlantı kopmaları nedeniyle zorlaşacağını dile getirdi.





Yüksek İrtifada Daha İyi İnternet Bağlantısı İçin Çalışıyor

Tabi her ne kadar havacılık otoriteleri 120 metre ve üstündeki yükseklikleri drone'ların uçması için elverişsiz ve tehlikeli olarak değerlendirse de halihazırda bu yüksekliğin çok daha ötesinde menzile sahip drone'lar da var. İşte Qualcomm da bu yüksek menzilli drone'ların da LTE bağlantısından faydalanabilmesi için kendisini bu konuda geliştirmeye çalışıyor.





Tek seferde birden fazla LTE ağı üzerinden droneları kontrol etmeyi ve yüksek irtifalarda daha iyi bir internet bağlantısı sunmayı hedefleyen Qualcomm'un ne gibi çalışmalar yaptığı veya bu hedeflerine ne zaman ulaşabileceği henüz bilinmiyor ancak şirketin bir süredir bu konuya kafa yorduğunu düşünürsek yakın zamanda ağ bağlantısı ile uçan drone'ların yaygınlaşacağını söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2017/05/03/qualcomm-lte-drone-tests/