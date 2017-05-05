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Qualcomm drone'ların LTE ile kontrol edilebileceğinden emin

Dünyaca ünlü yonga üreticisi Qualcomm, internet bağlantılı drone'lar için LTE bağlantısına güveniyor. Yükseklik arttıkça internet bağlantısının kopması ise şirketi yeni teknolojilere yönlendiriyor.
2 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Qualcomm drone'ların LTE ile kontrol edilebileceğinden emin
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Pek çok şirketin drone'larla kargo teslimatı yapmak için yarıştığı, drone üzerinden yapılan canlı yayınların arttığı şu günlerde drone ile uğraşan kişilerin en çok merak ettiği noktalardan birisi de bu cihazlar ile internet bağlantısının nasıl sağlanacağı zira ilerleyen yıllarda drone'ların yeni yeteneklere sahip bir şekilde karşımıza çıkmasıyla birlikte internet bağlantısı olmayan bir drone'u adeta işe yaramaz hale gelecek. Bu problemleri çözmek için uğraşan Qualcomm ise çözümü LTE bağlantısında buldu.


''Yerden yüzlerce metre yüksekte uçan bir drone'u LTE bağlantısı üzerinden ne kadar iyi kontrol edebiliriz?'' sorusuna cevap arayan ünlü yonga üreticisi Qualcomm, yaptığı 1000'in üzerinde testin ardından cevabı bulmuşa benziyor. Mevcut çipler ile drone'ların LTE bağlantısıyla kolayca kontrol edilebileceğini belirten şirket, 122 metre(400 feet) yüksekliğe kadar herhangi bir sorun yaşanmayacağını ancak bu sınırın üstüne çıkıldığında internet bağlantısı ile drone'u kontrol etmenin, olası bağlantı kopmaları nedeniyle zorlaşacağını dile getirdi.


Yüksek İrtifada Daha İyi İnternet Bağlantısı İçin Çalışıyor 

Tabi her ne kadar havacılık otoriteleri 120 metre ve üstündeki yükseklikleri drone'ların uçması için elverişsiz ve tehlikeli olarak değerlendirse de halihazırda bu yüksekliğin çok daha ötesinde menzile sahip drone'lar da var. İşte Qualcomm da bu yüksek menzilli drone'ların da LTE bağlantısından faydalanabilmesi için kendisini bu konuda geliştirmeye çalışıyor. 


Tek seferde birden fazla LTE ağı üzerinden droneları kontrol etmeyi ve yüksek irtifalarda daha iyi bir internet bağlantısı sunmayı hedefleyen Qualcomm'un ne gibi çalışmalar yaptığı veya bu hedeflerine ne zaman ulaşabileceği henüz bilinmiyor ancak şirketin bir süredir bu konuya kafa yorduğunu düşünürsek yakın zamanda ağ bağlantısı ile uçan drone'ların yaygınlaşacağını söyleyebiliriz.

https://www.engadget.com/2017/05/03/qualcomm-lte-drone-tests/ Yorum Yaz
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axaxa 2 yıl
Bağlantı koptu dron'a elveda :)
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10ff 2 yıl
onlarda lte varsa, bizde de Rte var.
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hollowman_ 2 yıl
5. Nesil uçakların tasarımı radar görünmezliği sayesinde 3 aşağı 5 yukarı birbirine benzeyecek. Bizim mühendislerin de başarısı kanıtlanmış tasarımlara benzer kavramsal tasarım yapmasını, bea ile anlaşması yapılmış TR tarihinin en ciddi savunma projesine "photoshop" diye çamur atmak ancak bizim kof kafalı muhaliflere yakışır. Her sene kendilerini tekrar ediyolar. Önce "bu anka uçmaz" diyolardı. Atak prototipi yayınlandığında "hehehe kesin yapılır bu" diyolardı. Tank, obüs, güdümlü antitank füzesi, railgun, yerli uydu sistemleri vs vs nihai ürünler tanıtıldıkça, projeler açıklandıkça kendi aptallıklarını tekrar etmeye devam ediyorlar. Ilk özgün tasarım helikopterin kasası göründüğünde de "höhöhö torna fotosunu helikopter diye koymuşlar" diye zırvalıyolardı, gelecek hafta idef 2017'de prototip sergilenecek, ona da bi kulp bulacaklar, ilk uçuşundan sonra 3 maymunu oynayacaklar. Dünyada bunlar kadar akıl fukarası aşağılık kompleksli bir kitle zor bulunur. Bu da bizim imtihanımız sanırım.
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kadirirdem 2 yıl
Aslına bakarsanız mantıklı,bakalım ne zaman gerçeğe dönüşecek.
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BekirARSLAN 2 yıl
Biz yerde 3G yi zor gördük LTE havada hiç göremeyiz :)
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