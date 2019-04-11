Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ağ Ürünleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu

Nvidia ve Intel’in hâkim olduğu yapay zekâ odaklı yonga sistemleri sektörüne Qualcomm da katıldı. Firma mobil dünyadaki tecrübelerini Qualcomm Cloud AI 100 hızlandırıcısına aktarıyor.
1 ay
3,4b
1
1
Ağ Ürünleri
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu

Son dönemde teknoloji dünyasında öne çıkmaya başlayan bir tanım var: Yapay zekâ! Mevcut işleri otomatikleştirmenin yanında sonraki işlemleri tahmin ederek pozisyon alma gibi sayısız fayda sağlayan yapay zekâ teknolojilerine yatırımlar da artıyor.

Qualcomm Cloud AI 100 özellikleri

Qualcomm uzun süredir mobil yongalarında belirli bileşenleri temel alarak çalışan yazılım tabanlı yapay zekâ motoru kullanıyor. Son olarak da bir hızlandırıcı ekleyerek mobil yapay zekâ işlemlerinde verimliliği arttırmıştı.

Şimdi ise bağımsız bir yapay zekâ hızlandırıcısı geliştirerek kurumsal tarafta da rekabet etmeyi amaçlıyor. Qualcomm Cloud AI 100 hızlandırıcı ailesi yakın zamanda sunucularda boy gösterecek.

Ayrıca Bkz. "LG InnoFest 2019 bu kez Orta Doğu ve Afrika’yı konuk etti"

Sunucu sistemlerinde yapay zekâ işlemleri genelde iki kategoriye ayrılıyor. Training kategorisi yeni beceriler öğrenmeyi amaçlarken Inference kategorisi ise öğrenilenleri uygulamayı amaçlıyor. Qualcomm yeni yongaları ile daha çok Inference olarak adlandırılan kategoriye ağırlık verecek.

Bu kategori hızlı bir büyüme içerisinde ve 2025 yılına kadar gelirin 10 kat artacağı ve 17 milyar dolara çıkacağı ön görülüyor. Qualcomm bu noktada enerji verimliliğinin mevcut yapılara göre 10 kat daha iyi olduğunu iddia ederek farklılaşmaya çalışacak.

 

Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu
Tam Boyutta Gör

Qualcomm Cloud AI 100 ile ilgili herhangi bir teknik detay yok. Sadece 7nm sürecinde tasarlandığı belirtilmiş. Bazı kaynaklar Snapdragon 855 yonga setinden tamamen ayrı bir çözüm olduğunu ifade ediyor.

Sektörde hâkim durumda olan Nvidia ve Intel’in karşısına çıkacak olan Qualcomm Cloud AI 100 yüksek performanstan ziyade enerji verimliliğine odaklanacak. Ayrıca esnek yapılardan ziyade sabit bir yapıda olduğu ve enerji verimliliğini de bu sayede sağladığı belirtiliyor.

Qualcomm yıl içerisinde yeni hızlandırıcının örneklemesine başlayacak. En erken 2020 yılında hacimli üretime geçmesi planlanıyor. Facebook ve Microsoft hızlandırıcının ilk müşterileri arasında. İlerleyen dönemlerde daha detaylı bilgilerin verilmesi bekleniyor.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/04/qualcomm-cloud-ai-100/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 1 ay
Qualcomm yakında pc için işlemci duyurursa şaşmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay 2019 Audi S6 ve S7 modelleri tanıtıldı: Hafif hibrit destekli TDI motor 1 ay Çevre kirliliği, uçan araba teknolojisini etkileyebilir 1 ay EOS ailesinin en küçük DSLR makinesi duyuruldu 1 ay Sürücüsüz minibüse bindik 1 ay Walmart, mağazalarındaki robot sayısını arttıracağını açıkladı 1 ay Samsung akıllı telefon kullananlar, Google Pixel'e yöneliyor 1 ay Çinli bilim insanları, maymunlara insan beyni geni nakletti 1 ay Görüntülenen ilk kara deliğin boyutlarına bir de böyle bakın 1 ay Samsung Galaxy Watch Active ilk güncellemesini aldı 1 ay CEO açıkladı: "Yerli otomobil yüzde 50'nin üzerinde yerli olacak" 1 ay Google Pixel 3a ve Pixel 3a XL kılıf görselleri geniş çerçeveleri ortaya çıkardı 1 ay Apple başardı: Foxconn ve TSMC artık iPhone üretirken sadece temiz enerji kullanacak 1 ay WikiLeaks kurucusu Julian Assange, İngiliz polisi tarafından gözaltına alındı 1 ay Facebook'un "Geçmişi Temizle" aracı bir kez daha ertelendi 1 ay Google Dökümanlar yakında Microsoft Office formatlarını düzenleyebilecek 1 ay AOC’den Porsche Design monitörler 1 ay Makyajlı Honda HR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay Apple'ın 1993'te tanıttığı ancak piyasaya sürmediği W.A.L.T. isimli telefon çalışırken görüntülendi 1 ay İsrail’in uzay aracı, bugün Ay’a iniş yapmayı deneyecek 1 ay Fortnite'a gelen yeni güncelleme ile "yeniden doğma noktaları" oyuna eklendi 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu Sonraki LG'nin şeffaf ekranlı katlanabilir telefon patenti ortaya çıktı 1 ay Turkcell Teknoloji Zirvesi 2019, 5G ve otonom teknolojileri odağında düzenlendi 1 ay Samsung Galaxy A20e tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay Avengers: Endgame daha vizyona girmeden gişe rekorlarını altüst ediyor 1 ay Dünyanın en güçlü roketi Falcon Heavy, ikinci kez uçuyor (Ertelendi) 1 ay Google Chrome 75. sürümüyle birlikte lazy loading’i destekleyecek 1 ay Samsung Galaxy A70'in çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu 1 ay Ford, otomobil hırsızlıklarına karşı yeni anahtarlığını duyurdu 1 ay Android casus yazılımı Exodus’ın iOS versiyonu bulundu 1 ay Starship kargo robotları 50 bin teslimatı tamamladı 1 ay Lenovo Legion markası mobile geliyor 1 ay Ford Avrupa Başkanı Armstrong: Gelecekte Türkiye'deki fabrikalara daha fazla görev vereceğiz 1 ay Windows 10 Mayıs 2019 Güncellemesi test kullanıcılarına sunuldu 1 ay Google dökümanlarınızı Dropbox içerisinde düzenleyebilirsiniz 1 ay Spotify Premium aboneleri Kanada’da bedava Google Home Mini akıllı hoparlör sahibi oluyor 1 ay LG’nin sesle kontrol edilebilen ev ürünleri yaygınlaşıyor 1 ay Değer mi? "Samsung Galaxy S10+ incelemesi" 1 ay Honor 20i resmi görselleri tanıtım öncesi ortaya çıktı 1 ay Almanya'da filmleri aratmayan hırsızlık girişimi: Trenden Golf GTI çalmaya çalıştılar 1 ay Elon Musk'tan, Jeff Bezos'a "kopyacı" göndermesi Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim