Qualcomm ilk bağımsız yapay zekâ hızlandırıcısını duyurdu

Son dönemde teknoloji dünyasında öne çıkmaya başlayan bir tanım var: Yapay zekâ! Mevcut işleri otomatikleştirmenin yanında sonraki işlemleri tahmin ederek pozisyon alma gibi sayısız fayda sağlayan yapay zekâ teknolojilerine yatırımlar da artıyor.

Qualcomm Cloud AI 100 özellikleri

Qualcomm uzun süredir mobil yongalarında belirli bileşenleri temel alarak çalışan yazılım tabanlı yapay zekâ motoru kullanıyor. Son olarak da bir hızlandırıcı ekleyerek mobil yapay zekâ işlemlerinde verimliliği arttırmıştı.

Şimdi ise bağımsız bir yapay zekâ hızlandırıcısı geliştirerek kurumsal tarafta da rekabet etmeyi amaçlıyor. Qualcomm Cloud AI 100 hızlandırıcı ailesi yakın zamanda sunucularda boy gösterecek.

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Sunucu sistemlerinde yapay zekâ işlemleri genelde iki kategoriye ayrılıyor. Training kategorisi yeni beceriler öğrenmeyi amaçlarken Inference kategorisi ise öğrenilenleri uygulamayı amaçlıyor. Qualcomm yeni yongaları ile daha çok Inference olarak adlandırılan kategoriye ağırlık verecek.

Bu kategori hızlı bir büyüme içerisinde ve 2025 yılına kadar gelirin 10 kat artacağı ve 17 milyar dolara çıkacağı ön görülüyor. Qualcomm bu noktada enerji verimliliğinin mevcut yapılara göre 10 kat daha iyi olduğunu iddia ederek farklılaşmaya çalışacak.

Tam Boyutta Gör

Qualcomm Cloud AI 100 ile ilgili herhangi bir teknik detay yok. Sadece 7nm sürecinde tasarlandığı belirtilmiş. Bazı kaynaklar Snapdragon 855 yonga setinden tamamen ayrı bir çözüm olduğunu ifade ediyor.

Sektörde hâkim durumda olan Nvidia ve Intel’in karşısına çıkacak olan Qualcomm Cloud AI 100 yüksek performanstan ziyade enerji verimliliğine odaklanacak. Ayrıca esnek yapılardan ziyade sabit bir yapıda olduğu ve enerji verimliliğini de bu sayede sağladığı belirtiliyor.

Qualcomm yıl içerisinde yeni hızlandırıcının örneklemesine başlayacak. En erken 2020 yılında hacimli üretime geçmesi planlanıyor. Facebook ve Microsoft hızlandırıcının ilk müşterileri arasında. İlerleyen dönemlerde daha detaylı bilgilerin verilmesi bekleniyor.