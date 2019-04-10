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Diğer Ev Elektroniği ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

LG InnoFest 2019 bu kez Orta Doğu ve Afrika’yı konuk etti

LG, InnoFest Orta Doğu ve Afrika (MEA) 2019 fuarında en son premium yaşam alanı çözümleri serisini tanıttı. LG’nin öncü ürünleri ve yenilikçi teknolojileri tüketicilere kolaylık sağlıyor.
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Diğer Ev Elektroniği
Ekrem71
Haber Editörü
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LG’nin ürünlerini ve yeniliklerini tanıtmak amacıyla her yıl belirli bölgelerde düzenlediği InnoFest bu yıl yedi yaşına girdi. Fuarın Avusturalya’dan sonraki konukları ise Orta Doğu ve Afrika (MEA) bölgesi oldu.

Yeni ürünler

9-11 Nisan tarihleri arasında Güney Kore’de düzenlenen etkinliğe, Orta Doğu ve Afrika’dan iş ortakları, bayiiler ve medya mensupları katılarak firmanın yenilikçi teknolojileri ile stratejilerini tanıma fırsatı buldu.

Ayrıca Bkz. "Intel Optane DC Persistent bellek modülleri satışa çıkıyor"

Fuara katılan ziyaretçiler firmanın 3 önemli tasarım ve yenilik kategorisini inceledi. LG ThinQ bilindiği üzere firmanın yapay zekâ teknolojilerini kapsıyor. LG Signature tasarıma önem veren özel bir ürün kategorisi. LG Objet ise evinizdeki dekorasyona uyum sağlayacak dikkat çekici tasarımlar sunuyor.

Fuarda sergilenen yeni ürünler arasında hava durumunu göstermekten alışveriş listesi oluşturmasına kadar farklı özellikleri bulunan LG InstaView buzdolabı, Aynı anda iki ayrı bölme kullanarak çamaşır yıkayan LG TWINWash çamaşır makineleri, tozları geleneksel hava temizleyicilere göre yüzde 74 daha hızlı temizleyebilen LG PuriCare ve dünyanın ilk kıvrılabilir OLED ekranı LG SIGNATURE OLED TV R dikkat çekti.


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wert1903 1 ay
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