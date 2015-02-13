Qualcomm referans bir medya aktarım cihazı geliştirdi





Yıla Snapdragon 810 problemleri ve Çin'deki tekelleşme davası ile kötü bir başlangıç yapan Qualcomm, bununla birlikte Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Firmanın yeni ürünü bir medya aktarım adaptörü oldu.





USB bellek büyüklüğündeki adaptör referans amacıyla geliştirildi ve üretici ortaklara lisanslanması planlanıyor. Qualcomm 4K Streaming Adapter adındaki cihaz 4K içerikleri televizyonunuza aktarabiliyor.





Firma Qualcomm olduğu için elbette adaptör içerisinde kendi yongaseti olan Snapdragon 800 yer alıyor. Cihaz Android işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Medya aktarım mantığı ise Chromecast ile aynı. Yani mobil cihazınızdan içeriği bulut altyapısına gönderiyorsunuz ve adaptör bunu çekerek ekrana yansıtıyor.





Adaptör üç farklı bağlantı yöntemini kullanıyor. WiFi, LTE Unlicensed denen 5GHz frekansını kullanan bağımsız ağ ve LTE Broadcast denen bir noktadan onlarca noktaya yayın yapabilen bir ağ. Üreticiler kendi cihazlarını bu standartlar üzerine inşa edebilecek. Ayrıca televizyonun konumuna bağlı olarak farklı içerikler de oynatılabilecek.





Qualcomm 4K Streaming Adapter şimdilik hazırlık aşamasında ve ticari olarak piyasaya sürülmesi için epey bir zaman geçmesi gerekiyor. Ayrıca fiyatının da 35$'lık Chromecast'dan epey bir yukarıda olacağı da tahmin ediliyor.

http://androidheadlines.com/2015/02/qualcomm-shows-off-reference-design-4k-streaming-stick-compete-chromecast.html