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    Haftaya A101 marketlerde Vestel akıllı saat, kulaklık ve fiber tekne var

    13 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka akıllı televizyonlar, Vestel marka akıllı saat, Lenovo tam kablosuz kulaklık ve fiber tekne yer alıyor.
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    A101 Tam Boyutta Gör
    Haftaya perakende gıda marketlerinde akıllı telefondan tam kablosuz kulaklığa, akıllı saatten fiber tekneye kadar pek çok ürünü bulmak mümkün olacak. Bu ürünleri sizler için biraraya getirdik.

    13 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

    13 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka 65 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi olan televizyon modeli 9699TL fiyat etiketi ile satılacak. Alternatif olarak 55 inçlik Ultra HD Android TV modeli ise 7399TL.

    Diğer taraftan 1.3 inçlik ekran, 10 güne kadar kullanım süresi, nabız ve kalori ölçümü gibi özellikleri olan Vestel akıllı saat 499TL. Bluetooth 5.0 ile bağlanan ve 3 saate kadar kullanılabilen Lenovo tam kablosuz kulaklık da 199TL olarak satılacak.

    6.53 inçlik HD+ ekran, Helio G25 işlemci, 3GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan Redmi 9C modeli 3799TL seviyesinde. Artık alıştığımız Aras fiber tekne 27999TL ancak fiyatın ilk çıkışına göre önemli oranda arttığını söylemek mümkün.

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    Luis Figo’dan yer çekimsiz futbol

    E
    Emirhan1978 3 gün önce

    Metaverse nedir anlamak için oyun projelerine bakın derim. Hepsi yüksek arttırılmış gerçeklik sağlıyor. Özellikle metaVmars projesini sevdim. inceleyin derim.

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