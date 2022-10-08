Haftaya A101 marketlerde Vestel akıllı saat, kulaklık ve fiber tekne var

Tam Boyutta Gör Haftaya perakende gıda marketlerinde akıllı telefondan tam kablosuz kulaklığa, akıllı saatten fiber tekneye kadar pek çok ürünü bulmak mümkün olacak. Bu ürünleri sizler için biraraya getirdik.

13 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri

13 Ekim A101 aktüel teknoloji ürünleri arasında Toshiba marka 65 inçlik Ultra HD akıllı televizyon yer alıyor. 3 adet HDMI ve 2 adet USB girişi olan televizyon modeli 9699TL fiyat etiketi ile satılacak. Alternatif olarak 55 inçlik Ultra HD Android TV modeli ise 7399TL.

A101 aktüel ve BİM aktüel ürünler neler? 6 gün önce eklendi

Diğer taraftan 1.3 inçlik ekran, 10 güne kadar kullanım süresi, nabız ve kalori ölçümü gibi özellikleri olan Vestel akıllı saat 499TL. Bluetooth 5.0 ile bağlanan ve 3 saate kadar kullanılabilen Lenovo tam kablosuz kulaklık da 199TL olarak satılacak.

6.53 inçlik HD+ ekran, Helio G25 işlemci, 3GB RAM, 64GB depolama, 5000mAh batarya gibi özellikleri olan Redmi 9C modeli 3799TL seviyesinde. Artık alıştığımız Aras fiber tekne 27999TL ancak fiyatın ilk çıkışına göre önemli oranda arttığını söylemek mümkün.

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