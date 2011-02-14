Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Qualcomm'dan tek, çift ve dört çekirdekli 28nm Snapdragon işlemciler geliyor

8 yıl
3,5b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Snapdragon işlemci ailesiyle, Windows Phone 7 tabanlı telefonların tamamına ve Android işletim sistemli telefonların büyük bir kısmına güç veren Qualcomm, 2012 için planladığı yeni nesil işlemcilerini duyurdu. Krait kod adını taşıyan ve 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni işlemciler, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyorlar.

İşlemcilerin detaylarına geçmeden önce Qualcomm'un mevcut durumunu kısaca hatırlamakta fayda var. Zira Nvidia, Samsung ve Texas Instruments gibi isimlerden farklı olarak Qualcomm, ARM'ın geliştirdiği işlemci tasarımlarını doğrudan kullanmak yerine lisansladığı komut setleri ekseninde kendi tasarımlarını geliştirme yoluna gidiyor. Yani bir bakıma, Intel'den lisansladığı x86 mimarisi üzerine kendi tasarımlarını geliştiren AMD benzetmesi de yapılabilir Qualcomm için.

Qualcomm'dan tek, çift ve dört çekirdekli 28nm Snapdragon işlemciler geliyor
Tam Boyutta Gör

Qualcomm tarafından açıklanan bilgilere göre Krait tasarımını temel alan işlemciler, uygulanacakları cihazlara göre 2.5GHz'e kadar ölçeklenebilecekler. Mimari detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmayan işlemcilerin, ARM tabanlı mevcut çözümlere kıyasla %150 daha hızlı olacağı belirtiliyor ki bu çözümler arasında Nvidia Tegra 2 ve TI OMAP 4 gibi Cortex-A9 tabanlı güçlü platformları koymak ta mümkün. SoC yani yongada sistem formunda hazırlanan Krait tasarımının, tek, çift ve dört çekirdekli versiyonları hazırlanıyor. Yeni işlemcilerin detaylarına geçmeden önce Qualcomm'un, isimlendirme konusunda yaptığı stratejik değişikliğini detaylandırmakta fayda var.

Snapdragon ailesinin şimdiye kadar çıkan tüm çözümlerinde, model isimlendirmesi QSD (Qualcomm SnapDragon) başlıyordu. Ancak bundan böyle Qualcomm, QSD ön ekini kullanmayacak. Firma gelecekte sunacağı yongada sistem platformlarını ve işlemci tasarımlarını MSM (Multi System Module) ve APQ (Application Processor) ön ekleriyle lanse edecek. MSM ile başlayan çözümler, entegre modeme de sahip olan komple SoC tasarımları, HP'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu webOS işletim sistemli tablette yer alan APQ8660 gibi işlemciler ise, entegre modeme sahip olmayan yani yapısın uygulama işlemci etrafında şekillendiren işlemciler için kullanılacak.

Qualcomm'dan tek, çift ve dört çekirdekli 28nm Snapdragon işlemciler geliyor
Tam Boyutta Gör

Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerden MSM8930 tek çekirdekli, MSM8960 çift çekirdekli ve APQ8064 ise dört çekirdekli olacak. Nvidia'nın Tegra 3/4 ve Texas Instruments'ın OMAP 5 gibi çözümlerine rakip olması beklenen yeni işlemciler, mikroişlemci tasarımındaki güncellemeye ek olarak entegre grafik birimi açısından da önemli yenilikler içerecekler. Hem işlemci hem GPU hem de iletişim yongasını kendi tasarlayabilen tek firma olarak Qualcomm, ileri entegrasyon yetenekleriyle işlem gücünü arttırken, güç tüketimini de aşağı çekmeyi hedefliyor. Şimdi isterseniz tek, çift ve dört çekirdekli yeni platformlarının detaylarına yakından bakalım.

Henüz açıklanmış çok fazla teknik detay olmasa da, çift çekirdekli MSM8960 tasarımının 3G ve 4G (LTE) desteği sunan çok modlu entegre modeme sahip olacağı ve "süper telefon" olarak nitelendirilen üst seviye telefonlarda kullanılması bekleniyor. Çift kanal LPDDR bellek kontrolcüsü ile donatılan platformda, entegre grafik birimi olarak Adreno 225 kullanılacak. Orjinal Adreno 200 tasarımı ile kıyaslandığında 8 kat, şu an kullanılmakta olan en güçlü Adreno GPU'sundan ise 4 kat daha hızlı olacağı belirtiliyor.

İkinci çeyrekte örneklendirilecek MSM8960 platformunu kullanan cihazların en iyi ihtimalle bu yılın sonuna doğru pazara sunulması bekleniyor. Tek çekirdekli MSM8930 ve dört çekirdekli APQ8064 platformları ise 2012 başında örneklendirilecek ve cihazlarda kullanılmaları en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını bulacak. MSM8930 platformu aynı çift çekirdekli MSM8960 platformunda olduğu gibi 3G ve 4G desteği sunan çok modlu modem ile gelecek ancak farklı olarak yeni nesil Adreno 305 grafik birimini kullanacak. Qualcomm'un iddialarına göre Adreno 305 GPU'su, sınıfının en güçlü çözümlerinden birisi olarak yüksek grafik performansını orta segmentteki akıllı telefonlara getirecek.

Qualcomm'dan tek, çift ve dört çekirdekli 28nm Snapdragon işlemciler geliyor
Tam Boyutta Gör

Qualcomm'un dört çekirdekli APQ8064 platformu ise Krait tasarımına sahip dört çekirdekten oluşuyor. Tek ve çift çekirdekli platformlardan farklı olarak entegre modeme sahip olmayan APQ8064, Qualcomm tarafından tasarlanan en güçlü entegre grafik birimi olarak tanımlanan Adreno 320 ile gelecek. Akıllı telefonlardan ziyade daha çok tablet bilgisayarlarda kullanılması beklenen platformun, Xbox 360 ve PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı vaad edeceği belirtiliyor. Orjinal Adreno 200 tasarımı ile kıyaslandığında 15 kat daha performanslı olacağı belirtilen Adreno 320 GPU'su, Haiti kod adlı yeni nesil OpenGL ES ve Open CL 1.1 API'lerini de destekleyecek.

28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Snapdragon işlemci ailesinin en güçlü modeli olan dört çekirdekli APQ8064'ün, ilk jenerasyon Snapdragon işlemci ailesinden 12 kat hızlı olacağı buna rağmen güç tüketimini de %75 oranında azaltacağı belirtiliyor. Qualcomm'un yeni çözümlerinin tamamı 20 Megapiksele kadar kamera sensörü, Stereoskopik 3D fotoğraf/video kaydı ve oynatımı ile HDMI üzerinden 1080p video akışı gibi özelliklere sahip olacak. Çok kanallı ses, PCDDR3 ve LPDDR2 bellek desteği, seri ve PCIe arabirimlerine destek, çoklu USB portları, WLAN, GPS, Bluetooth ve NFC gibi özellikler de platformların desteklediği öne çıkan özellikler arasında yer alıyorlar.

Qualcomm tek, çift ve dört çekirdekli 28nm işlemcileriyle, artan rekabet koşulları çerçevesinde lider olmayı hedefliyor.Qualcomm'un en güçlü rakipleri arasında gösterilen Nvidia, Tegra 2 3D ve Tegra 3 platformlarının lanse etmeye hazırlanırken, Texas Instruments ise Cortex-A15 tabanlı 28nm OMAP 5 işlemcilerinin 2012'de pazarda olacağını duyurdu.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Tanarri 8 yıl
amd ve intelin yanında üçüncü bi firmanın yanında oldunu gözümde değil ama cüzdanımda baya bi güzel canlanıverirdi xD
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Stygián 8 yıl
Gelişim göz yaşartıcı ama Intel ve AMD nin yanında üçüncü bir firmanın olabileceğini gözümde canlandıramıyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 8 yıl
Qualcomm'un yeni çözümlerinin tamamı 20 Megapiksele kadar kamera sensörü, Stereoskopik 3D fotoğraf/video kaydı ve oynatımı ile HDMI üzerinden 1080p video akışı gibi özelliklere sahip olacak. Çok kanallı ses, PCDDR3 ve LPDDR2 bellek desteği, seri ve PCIe arabirimlerine destek, çoklu USB portları, WLAN, GPS, Bluetooth ve NFC gibi özellikler de platformların desteklediği öne çıkan özellikler arasında yer alıyorlar.
20 megapiksel kamera bugün hangimizin evinde var.
1080p monitör kaç kişinin evinde var.
3D Video/Fotoğraf kaydı hangimizin kamerasında var?
Bunların hepsinin cevabı çok az kişinin.
Şuan piyasada bulunan oldukça gelişmiş cihazlarda bile olmayan özelliklerin cep telefonlarında olması artık teknolojinin bilgisayar kamera veya bunun gibi artık yaygınlaşa ve oldukça gelişen cihazlardan ziyade artık teknolojinin telefonlardan yana olduğunu ve kısa bir süre içerisinde bu sektörde bir patlama yaşanacağı düşüncesindeyim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
snomask 8 yıl
büyüklerin gözü eminim bu iki işlemci üreticisinde. intel / amd yakında arm yada qualcomm'a el atacak ama ne zaman.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
almila1299 8 yıl
adamlar alttan gelip intel-amd ile yarışa girdiler. farklı platform olmalarına rağmen ama gelcek bunlarda intel-amd birbirbini yesin bunlar alın başını gider.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aspirin_00 8 yıl
notebookları geçeçek bu çekirdek olayı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Python 8 yıl
mobil dünyasında işlemci konusunda arm neredeyse lider konumda qualcomm atakları gayet güzel oldukçada başarılı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl LG Optimus One P503 video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim