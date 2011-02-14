Qualcomm'dan tek, çift ve dört çekirdekli 28nm Snapdragon işlemciler geliyor

Snapdragon işlemci ailesiyle, Windows Phone 7 tabanlı telefonların tamamına ve Android işletim sistemli telefonların büyük bir kısmına güç veren Qualcomm, 2012 için planladığı yeni nesil işlemcilerini duyurdu. Krait kod adını taşıyan ve 28nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yeni işlemciler, güçlü özellikleriyle dikkat çekiyorlar.

İşlemcilerin detaylarına geçmeden önce Qualcomm'un mevcut durumunu kısaca hatırlamakta fayda var. Zira Nvidia, Samsung ve Texas Instruments gibi isimlerden farklı olarak Qualcomm, ARM'ın geliştirdiği işlemci tasarımlarını doğrudan kullanmak yerine lisansladığı komut setleri ekseninde kendi tasarımlarını geliştirme yoluna gidiyor. Yani bir bakıma, Intel'den lisansladığı x86 mimarisi üzerine kendi tasarımlarını geliştiren AMD benzetmesi de yapılabilir Qualcomm için.

Qualcomm tarafından açıklanan bilgilere göre Krait tasarımını temel alan işlemciler, uygulanacakları cihazlara göre 2.5GHz'e kadar ölçeklenebilecekler. Mimari detayları hakkında çok fazla bilgi bulunmayan işlemcilerin, ARM tabanlı mevcut çözümlere kıyasla %150 daha hızlı olacağı belirtiliyor ki bu çözümler arasında Nvidia Tegra 2 ve TI OMAP 4 gibi Cortex-A9 tabanlı güçlü platformları koymak ta mümkün. SoC yani yongada sistem formunda hazırlanan Krait tasarımının, tek, çift ve dört çekirdekli versiyonları hazırlanıyor. Yeni işlemcilerin detaylarına geçmeden önce Qualcomm'un, isimlendirme konusunda yaptığı stratejik değişikliğini detaylandırmakta fayda var.

Snapdragon ailesinin şimdiye kadar çıkan tüm çözümlerinde, model isimlendirmesi QSD (Qualcomm SnapDragon) başlıyordu. Ancak bundan böyle Qualcomm, QSD ön ekini kullanmayacak. Firma gelecekte sunacağı yongada sistem platformlarını ve işlemci tasarımlarını MSM (Multi System Module) ve APQ (Application Processor) ön ekleriyle lanse edecek. MSM ile başlayan çözümler, entegre modeme de sahip olan komple SoC tasarımları, HP'nin geçtiğimiz günlerde duyurduğu webOS işletim sistemli tablette yer alan APQ8660 gibi işlemciler ise, entegre modeme sahip olmayan yani yapısın uygulama işlemci etrafında şekillendiren işlemciler için kullanılacak.

Qualcomm'un 28nm üretim teknolojisiyle hazırladığı yeni nesil işlemcilerden MSM8930 tek çekirdekli, MSM8960 çift çekirdekli ve APQ8064 ise dört çekirdekli olacak. Nvidia'nın Tegra 3/4 ve Texas Instruments'ın OMAP 5 gibi çözümlerine rakip olması beklenen yeni işlemciler, mikroişlemci tasarımındaki güncellemeye ek olarak entegre grafik birimi açısından da önemli yenilikler içerecekler. Hem işlemci hem GPU hem de iletişim yongasını kendi tasarlayabilen tek firma olarak Qualcomm, ileri entegrasyon yetenekleriyle işlem gücünü arttırken, güç tüketimini de aşağı çekmeyi hedefliyor. Şimdi isterseniz tek, çift ve dört çekirdekli yeni platformlarının detaylarına yakından bakalım.

Henüz açıklanmış çok fazla teknik detay olmasa da, çift çekirdekli MSM8960 tasarımının 3G ve 4G (LTE) desteği sunan çok modlu entegre modeme sahip olacağı ve "süper telefon" olarak nitelendirilen üst seviye telefonlarda kullanılması bekleniyor. Çift kanal LPDDR bellek kontrolcüsü ile donatılan platformda, entegre grafik birimi olarak Adreno 225 kullanılacak. Orjinal Adreno 200 tasarımı ile kıyaslandığında 8 kat, şu an kullanılmakta olan en güçlü Adreno GPU'sundan ise 4 kat daha hızlı olacağı belirtiliyor.

İkinci çeyrekte örneklendirilecek MSM8960 platformunu kullanan cihazların en iyi ihtimalle bu yılın sonuna doğru pazara sunulması bekleniyor. Tek çekirdekli MSM8930 ve dört çekirdekli APQ8064 platformları ise 2012 başında örneklendirilecek ve cihazlarda kullanılmaları en iyi ihtimalle gelecek yılın ortalarını bulacak. MSM8930 platformu aynı çift çekirdekli MSM8960 platformunda olduğu gibi 3G ve 4G desteği sunan çok modlu modem ile gelecek ancak farklı olarak yeni nesil Adreno 305 grafik birimini kullanacak. Qualcomm'un iddialarına göre Adreno 305 GPU'su, sınıfının en güçlü çözümlerinden birisi olarak yüksek grafik performansını orta segmentteki akıllı telefonlara getirecek.

Qualcomm'un dört çekirdekli APQ8064 platformu ise Krait tasarımına sahip dört çekirdekten oluşuyor. Tek ve çift çekirdekli platformlardan farklı olarak entegre modeme sahip olmayan APQ8064, Qualcomm tarafından tasarlanan en güçlü entegre grafik birimi olarak tanımlanan Adreno 320 ile gelecek. Akıllı telefonlardan ziyade daha çok tablet bilgisayarlarda kullanılması beklenen platformun, Xbox 360 ve PlayStation 3 seviyesinde grafik performansı vaad edeceği belirtiliyor. Orjinal Adreno 200 tasarımı ile kıyaslandığında 15 kat daha performanslı olacağı belirtilen Adreno 320 GPU'su, Haiti kod adlı yeni nesil OpenGL ES ve Open CL 1.1 API'lerini de destekleyecek.

28nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni nesil Snapdragon işlemci ailesinin en güçlü modeli olan dört çekirdekli APQ8064'ün, ilk jenerasyon Snapdragon işlemci ailesinden 12 kat hızlı olacağı buna rağmen güç tüketimini de %75 oranında azaltacağı belirtiliyor. Qualcomm'un yeni çözümlerinin tamamı 20 Megapiksele kadar kamera sensörü, Stereoskopik 3D fotoğraf/video kaydı ve oynatımı ile HDMI üzerinden 1080p video akışı gibi özelliklere sahip olacak. Çok kanallı ses, PCDDR3 ve LPDDR2 bellek desteği, seri ve PCIe arabirimlerine destek, çoklu USB portları, WLAN, GPS, Bluetooth ve NFC gibi özellikler de platformların desteklediği öne çıkan özellikler arasında yer alıyorlar.

Qualcomm tek, çift ve dört çekirdekli 28nm işlemcileriyle, artan rekabet koşulları çerçevesinde lider olmayı hedefliyor.Qualcomm'un en güçlü rakipleri arasında gösterilen Nvidia, Tegra 2 3D ve Tegra 3 platformlarının lanse etmeye hazırlanırken, Texas Instruments ise Cortex-A15 tabanlı 28nm OMAP 5 işlemcilerinin 2012'de pazarda olacağını duyurdu.