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Qualcomm'un 2014 için planladığı işlemciler detaylandı; Adreno 420 GPU'su geliyor

6 yıl
1,1b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Qualcomm'un 2014 için planladığı işlemciler detaylandı; Adreno 420 GPU'su geliyor
Yüksek performanslı akıllı telefon ve tabletler için hazırladığı Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 serisi işlemcileriyle pazar payını daha da arttırmayı planlayan Qualcomm'un, 2014 model işlemcilerine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşlemcilerini önümüzdeki yıl da da  28 nm LP/HPm fabrikasyon süreciyle üretmeye devam edecek gibi görünen Qualcomm, hem CPU hem de GPU performansını önemli oranda arttıracak.
Gelecek yıl için planlanan yeni işlemci aileisnin giriş seviyesi modeli APQ806A kod adını taşıyan ve 1.5GHz ila 1.7GHz aralığında çalışması beklenen çift çekirdekli işlemci olacak. Yeni modeller arasında dikkat çekici olan ise 2.3GHz'de görev yapacağı bildirilen dört çekirdekli APQ8084 işlemcisi olacak. Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 işlemcilerindeki Krait mimarisinin revize edilmiş bir versiyonu üzerinde yükselecek olan bu işlemcinin en iddialı yani ise tamamiyle yeni Adreno 420 grafik birimini bünyesinde barındıracak olması.
DirectX 11.1, OpenCL 1.2 ve H.265 video formatı gibi güncel teknolojilere tam destek sunacak olan Adreno 420, Qualcomm'un AMD'den transfer ettiği grafik teknolojileri gurusu Eric Demers'in üzerinde etki sahibi olduğu ilk GPU tasarımı da olabilir. Aynı zamanda 802.11ac gibi yeni nesil kablosuz iletişim teknolojilerine desteği sürdürecek olan işlemcinin bir alt modeli olan APQ8074 işlemcisi ise bazı özelliklerden yoksun olarak gelecek. Adreno 420 yerine Snapdragon 800 gibi Adreno 330 GPU'sunu kullanacak olan işlemci aynı zamanda LTE desteğine de sahip olmayacak.
Qualcomm'un yeni işlemcileri için dikkat çekici bir başka nokta ise, geliştişrilen USB desteği. En güçlüğ modelleri, iki adet USB 3.0 ve iki adet te USB 2.0 portuna destek sunacak olan işlemciler bu sayede güç verecekleri tablet bilgisayarları geleneksel dizüstü bilgisayarlara daha yakın bir kimliğe büründürecekler. 2014 için planlanan yeni işlemcilerin tam olarak ne zaman çıkacağı ve hangi üreticiler tarafından kullanılacağı ise henüz bilinmiyor. 

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General. 6 yıl en beğenilen
Way babo mobil teknoloji uçuyor resmen pil teknoloji si ise yerinde sayıyor ne biçim iştir anlamadım
1 Yanıt Yanıtla +14
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Provisional 6 yıl
cihangir12
2.3 ghzde çalışan bir işlemci ile adreno 420 nasıl bir ısınma yapar o telefonda haberiniz varmı. İyi güzel rakamlar büyükde 1 ghz telefonda bile yük altında ısınma oluyorsa 2.3 ghzde yük altında çok ısınır. 1.5ghz S4 pro şuanda herşey için yeterli herşeyi akıcı çalıştırıyor fanteziye gerek yok.

Yav kardeşim sanki bu chipsete sahip bir cihazı elinde aldın da konuşuyorsun.
Koskoca firma, bilmem kaç tane mühendis, bunun için çalışıyor.
Sen de oradan hepsine rest çekip bu ısınır diyorsun.
Adamlar elbet bulmuşlardır ki bir çare böyle chipset üretiyorlar.
Zaten dikkat edersen "2014 yılı için planladığı işlemciler" denmiş.
S4 Pro ŞUAN satışta olan en güçlü chipset, ancak koskoca Qualcomm 2014 için plan yapmasın mı S4 Pro yeterli diye?
2014 yılında bu chipset yine en güçlülerden olacaktır.
Mesaj atarken de lütfen biraz düşünüp, akıl ve mantık çerçevesinde yorumlarımızı yazalım.
cihangir122.3 ghzde çalışan bir işlemci ile adreno 420 nasıl bir ısınma yapar o telefonda haberiniz varmı. İyi güzel rakamlar büyükde 1 ghz tel...
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DH Misafiri 5 yıl
böyle giderse mibil teknoloji geçer decktop olanı
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DH Misafiri 6 yıl
web101
Way babo mobil teknoloji uçuyor resmen pil teknoloji si ise yerinde sayıyor ne biçim iştir anlamadım

işlemciler mimarisiyle,frekanslarıyla daha güçlü olabilir.Riskli olacağını sanmıyorum ama bataryalar ise geliştirmeye pek yatkın değiller.
sebebi ise 30bin mahlık batarya yaptılar diyelim mesela, bir ihtimal patladı ozaman vereceği hasarı tahmin edebiliyormusunuz? Şuan için insanlar bu tür batarya teknolojilerine hazır değil bence.yoksa zaten mevcut olan teknolojiler bunlar.
saat pili büyüklüğünde nükleer pil yapılmadı mı yani.
bakınız: ntvmsnbc.com/...
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E_Aydin35 6 yıl
İşlemci saat hızları gerçekten giriş seviyesinde bile iddalı bakalın vaad ettiğini yaşatacakmı Qualcomm ? :)
Aynı zamanda USB 3.0-2.0 desteği büyük yenilik olacaktır, Qualcomm iddalı 2014 için hadi hayrılısı :)
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W.Sneijderr 6 yıl
Bizde hala 205 :)
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Tanarri 6 yıl
Bence pillerde sıkıntı yok hala çok fazla enerji tüketiyo bu cihazlar..
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V4LKyR 6 yıl
cihangir12
2.3 ghzde çalışan bir işlemci ile adreno 420 nasıl bir ısınma yapar o telefonda haberiniz varmı. İyi güzel rakamlar büyükde 1 ghz telefonda bile yük altında ısınma oluyorsa 2.3 ghzde yük altında çok ısınır. 1.5ghz S4 pro şuanda herşey için yeterli herşeyi akıcı çalıştırıyor fanteziye gerek yok.

Isı GHz ile mi alakalı yani? Şu an bu yorumu yazdığım PC'de Intel Core i3 550 var, 4.8 GHz de çalışıyor, işlemci sıcaklığı 30 C hacı. Gördün mü bak ne yapacağız şimdi?
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itachi237 6 yıl
s4 pro dediğiniz işlemci 2012 hedefiydi 2013te anca geldi bu işlemci 2014de çıkması planlanan bir işlemci ve bununla s4 proyu karşılaştırıyorsunuz. biraz mantıklı makul olun.
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atroce 6 yıl
adreno 320 için xbox a yakın grafik kalitesi deniliyordu

adreno 330 için ise 320 ye göre 3-4 kat daha iyi olacağı söylendi

adreno 420 yi hayal edemedim şuan
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safüzyon 6 yıl
s4 pro işlemci yeni jenerasyon işlemciler arasında ne fark olcak merak ediyorum.Daha dur qualcomm:D adreno 320 yeni çıktı bea:D millet dogru düzgün nexus 4 kullanamadı xperia z cıkmadı bile:D adamlar seri yükseltiyor mobil sektör kendine aştı artık bu gidişle konsol oyun kalitesine cok rahat ulasırlar ben konsolların nasıl bir cevap verceginide bekliyorum
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Provisional 6 yıl
cihangir12
2.3 ghzde çalışan bir işlemci ile adreno 420 nasıl bir ısınma yapar o telefonda haberiniz varmı. İyi güzel rakamlar büyükde 1 ghz telefonda bile yük altında ısınma oluyorsa 2.3 ghzde yük altında çok ısınır. 1.5ghz S4 pro şuanda herşey için yeterli herşeyi akıcı çalıştırıyor fanteziye gerek yok.

Yav kardeşim sanki bu chipsete sahip bir cihazı elinde aldın da konuşuyorsun.
Koskoca firma, bilmem kaç tane mühendis, bunun için çalışıyor.
Sen de oradan hepsine rest çekip bu ısınır diyorsun.
Adamlar elbet bulmuşlardır ki bir çare böyle chipset üretiyorlar.
Zaten dikkat edersen "2014 yılı için planladığı işlemciler" denmiş.
S4 Pro ŞUAN satışta olan en güçlü chipset, ancak koskoca Qualcomm 2014 için plan yapmasın mı S4 Pro yeterli diye?
2014 yılında bu chipset yine en güçlülerden olacaktır.
Mesaj atarken de lütfen biraz düşünüp, akıl ve mantık çerçevesinde yorumlarımızı yazalım.
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xxxx1 6 yıl
bütün piyasanın büyük firmalarıyla çalışıyorlar,10 ürünün 7 si Qualcomm çip setleri...büyümeleri gelişmeleri normal.
mobil sektörün pc sektörüne göre daha hızlı geliştiği de gerçek bunada ihtiyaç vardı doğrusu...
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