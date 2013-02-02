Qualcomm'un 2014 için planladığı işlemciler detaylandı; Adreno 420 GPU'su geliyor

Yüksek performanslı akıllı telefon ve tabletler için hazırladığı Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 serisi işlemcileriyle pazar payını daha da arttırmayı planlayan Qualcomm'un, 2014 model işlemcilerine ilişkin detaylar da ortaya çıkmaya başladı. İşlemcilerini önümüzdeki yıl da da 28 nm LP/HPm fabrikasyon süreciyle üretmeye devam edecek gibi görünen Qualcomm, hem CPU hem de GPU performansını önemli oranda arttıracak.

Gelecek yıl için planlanan yeni işlemci aileisnin giriş seviyesi modeli APQ806A kod adını taşıyan ve 1.5GHz ila 1.7GHz aralığında çalışması beklenen çift çekirdekli işlemci olacak. Yeni modeller arasında dikkat çekici olan ise 2.3GHz'de görev yapacağı bildirilen dört çekirdekli APQ8084 işlemcisi olacak. Snapdragon 600 ve Snapdragon 800 işlemcilerindeki Krait mimarisinin revize edilmiş bir versiyonu üzerinde yükselecek olan bu işlemcinin en iddialı yani ise tamamiyle yeni Adreno 420 grafik birimini bünyesinde barındıracak olması.

DirectX 11.1, OpenCL 1.2 ve H.265 video formatı gibi güncel teknolojilere tam destek sunacak olan Adreno 420, Qualcomm'un AMD'den transfer ettiği grafik teknolojileri gurusu Eric Demers'in üzerinde etki sahibi olduğu ilk GPU tasarımı da olabilir. Aynı zamanda 802.11ac gibi yeni nesil kablosuz iletişim teknolojilerine desteği sürdürecek olan işlemcinin bir alt modeli olan APQ8074 işlemcisi ise bazı özelliklerden yoksun olarak gelecek. Adreno 420 yerine Snapdragon 800 gibi Adreno 330 GPU'sunu kullanacak olan işlemci aynı zamanda LTE desteğine de sahip olmayacak.

Qualcomm'un yeni işlemcileri için dikkat çekici bir başka nokta ise, geliştişrilen USB desteği. En güçlüğ modelleri, iki adet USB 3.0 ve iki adet te USB 2.0 portuna destek sunacak olan işlemciler bu sayede güç verecekleri tablet bilgisayarları geleneksel dizüstü bilgisayarlara daha yakın bir kimliğe büründürecekler. 2014 için planlanan yeni işlemcilerin tam olarak ne zaman çıkacağı ve hangi üreticiler tarafından kullanılacağı ise henüz bilinmiyor.