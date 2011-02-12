Qualcomm'un çift çekirdekli yeni Snapdragon işlemcisi asenkron tasarıma sahip

Akıllı telefon satışları hızla artarken, mobil donanımlara yönelik rekabette de tansiyon yükseliyor. Akıllı telefonlar için hazırlanan uygulama işlemcileri ve yongada sistem platformları arasındaki rekabet, yeni nesil teknolojilerle boyut değiştiriyor ve çift çekirdekli işlemcilerin oluşturduğu "yeni nesil platform" yarışı 2011'e damgasını vuracak gibi görünüyor.

Ocak ayında yapılan Tüketici Elektroniği Fuarı'nda, Tegra 2 platformuyla fırtına gibi esen Nvidia'dan sonra, pazardaki diğer isimler de çift çekirdekli yeni çözümlerini göstermeye başladılar. Snapdragon platformuyla akıllı telefonlara yönelik 1GHz hızındaki ilk işlemciyi birkaç yıl önce pazara sunan Qualcomm, HP'nin webOS tabletiyle çift çekirdekli yeni Snapdragon platformunu tanıtmış oldu. HP TouchPad ile tanıtılan platform, Qualcomm'un MSM8x60 ailesi altında sunacağı yeni çözümlerden sadece birisi zira firma 2011 için her biri kendi sınıfında iddialı birkaç farklı platform sunmaya hazırlanıyor. Qualcomm'un tablet bilgisayarlar için hazırladığı yeni platformu APQ 8060, önemli özelliklere sahip.

45nm üretim teknolojisiye hazırlanan ve 1.5GHz'e kadar farklı hızlara (HP TouchPad'de 1.2GHz) ölçeklenebilen platform, Scorpion kod adlı işlemci çekirdeğinin çiftine sahip. Firmayı ya da mobil işlemcileri yakından takip eden okuyucularımızın fark edeceği üzere Scorpion çekirdeği, Qualcomm'un pazarda kullanılmakta olan mevcut çözümlerine de güç veriyor. Ancak yeni nesil çözümlerde bu tasarımın üçüncü nesli kullanıyor ve örneğin 256Kb'dan 512Kb'a güncellenen L2 bellek gibi önemli güncellemeler sunuluyor. Tabi rekabet açısından Nvidia Tegra 2 ve TI OMAP4 platformlarında, 1MB L2 bellek kullanıldığı dikkate alındığında yeni işlemcinin bu bakımdan nasıl performans sunacağı merak konusu.

Diğer üreticilerden farklı olarak doğrudan ARM tasarımını kullanmak yerine ARM'ın v7 komut seti ekseninde kendi mikroişlemci mimarisini geliştiren Qualcomm'u, bir bakıma AMD'ye benzetmek mümkün. Zira Intel'in geliştirdiği x86 mimarisi üzerine kendi işlemci tasarımlarına imza atan AMD gibi Qualcomm da ARM'ın geliştirdiği mimari üzerine kendi tasarımlarını hazırlıyor. Bu bakımdan firmanın en güncel işlemcilerini doğrudan doğruya Cortex-A8 veya Cortex-A9 sınıfına koymak pek mümkün değil çünkü farklılık yaratan bazı önemli farklılıklar bulunuyor. APQ8060 yongada sistem platformunu, çift çekirdekli diğer platformlardan ayıran en önemli farklı olarak asenkron işlemci tasarımı gösteriliyor. Zira platformdaki çift işlemci çekirdeğinin her biri, farklı voltaj ve hız değerleri çalışabiliyor ve bu, performans/güç tüketimi açısından verimliliği arttıran bir detay olarak gösteriliyor.

İşlemci tarafındaki güncellemelere ek olarak, Qualcomm'un yeni Adreno 220 GPU'su da Qualcomm APQ8060'daki yerini almış durumda. Mevcut Snapdragon platformlarındaki en iyi grafik çözümü olan Adreno 205 ile kıyaslandığında performansı iki kat arttırdığı belirtilen Adreno 220, Stereoscopic 3D (S3D), 1080p 30fps HD kaydı ve oynatımı, konsol kalitesinde oyun, Adobe Flash 10 desteğini de içerek gelişmiş internet deneyimi vaad ediyor. Saniyede 88 milyon üçgen çizebilen Adreno 220 GPU'sunun, Tegra 2'deki GeForce GPU'su ve çok çekirdekli PowerVR SGX 543 karşısında nasıl bir performans sunacağı şimdiden merak konusu. Qualcomm APQ8060 için altı çizilmesi gereken önemli bir nokta daha var. Snapdragon ailesinin diğer üyelerinden farklı olarak bu çözümde 3G veya LTE gibi iletişim özelliklerine yer verilmiyor ve sadece WiFi desteği sunuluyor.

Kullanım yaygınlığı açısından piyasadaki üst seviye Android telefonların önemli bir kısmında ve Windows Phone 7'li telefonların tamamında kullanılan Snapdragon işlemci ailesi 2011'de yeni üyelerle güç kazanacak. Artan rekabet koşulları çerçevesinde, yeni platformlarla birlikte farklı özelliklere sahip çok sayıda yeni telefon pazara giriş yapacak.