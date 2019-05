Qualcomm'un yeni amiral gemisi: 8 çekirdekli 64-bit Snapdragon 810 ve 64-bit serüvenine genel bakış

Apple’ın ilk olarak iPhone 5S ve iPad Air modellerinde kullandığı A7 ile ARM dünyasında 64-bit işlemci duyuran ilk firma olması, sektördeki tüm dengeleri değiştirmiş oldu. Birkaç yıl öncesine kadar ürünlerinde kullandığı işlemcileri Samsung tasarımlarından türeten firma, işlemci tasarımı konusunda uzman pek çok önemli mühendisi bünyesine katarak oluşturduğu ekip ile kendi tasarımlarını geliştirmeye başlamıştı. Üstelik firma, Nvidia gibi çip tasarımında uzman pek çok firmaya kıyasla ARM’ın tasarımlarını doğrudan kullanmak yerine aldığı komut setleri üzerinde kendi mimarisini geliştirme yolunu tercih etmişti. Sahip olduğu ürünlerin ulaştığı satış rakamları itibariyle aynı zamanda dünyanın en büyük mobil işlemci üreticilerinden biri olan Apple ve A7 işlemcisine karşı, Qualcomm da karşı atak başlatmış durumda.

ARM komut setlerini kullanan ancak kendi tasarımlarını oluşturan Qualcomm, şu an özellikle üst segmentteki cihazlar için piyasanın bir numaralı mobil işlemci üreticisi olarak gösterilebilir. Snapdragon serisi işlemciler, Android dünyasında pek çok cihazda kullanılırken, Windows Phone ekosisteminde de tek SoC platformu olduğunu görmekteyiz. Hali hazırda Snapdragon 800 ile önemli bir başarıya imza atan firma, henüz yaygınlaşmayan Snapdragon 800AB ve 2.5GHz’de çalışan Snadragon 800AC (şu an sadece Gionee Elife E7 telefonda kullanılıyor) daha yüksek performans potansiyeline sahip. Tüm bunlara ek olarak kısa bir süre önce Snapdragon 805 işlemcisini duyuran firma, 4 çekirdekli yeni SoC tasarımıyla dünyanın en güçlü mobil işlemcisini hazırladığını, bu işlemci içerisindeki Adreno 420 GPU’sunun da en güçlü mobil grafik birimi olduğunu ifade etmişti.

Snapdragon 805 işlemcisi, sahip olduğu teknik detaylar ile büyük bir heyecan uyandırırken, 64-bit desteğinin olmaması ise hayalkırıklığı yaratmıştı. Apple sonrasında Qualcomm’un da 64-bit işlemci sunması beklenirken yüksek performans segmentindeki Qualcomm Snapdragon 805 bu desteği vermemişti. Son iki yıldır Linux çekirdeklerinde standart olarak gelen ve dolayısıyla Android’de de bulunan genişletiltmiş tablo uzantı özelliğine sahip olan yeni Krait mimarisiyle 3GB üstü bellek kullanımı mümkün olsa da Snapdragon 805, genel olarak 64-bit’in nimetlerinden faydalanamıyor. İşin ilginci ise yüksek performans segmentinde 64-Bit’i es geçen Qualcomm, Snapdragon 410 işlemcisi ile giriş seviyesindeki telefonlara yönelik olarak ilk 64-bit işlemcisini lanse etmişti. Tüm bu gelişmeler ışığında Qualcomm’un bu yılı üst versiyon Snapdragon 800’ler ve sonrasında Snadragon 805 ile sürdüreceği düşünülürken, Nvidia’nın yeni Tegra K1 hamlesine karşı yeni bir sürpriz geliyor.

CES 2014 Fuarı’nda lanse edilen Tegra K1 işlemcisinin iki versiyonu bulunuyor ve bu noktada Qualcomm’u ilgilendiren çözüm, ikinci versiyon oluyor. Nvidia’nın geliştirme çalışmaları yaklaşık 5 yıl süren “Project Denver” kodlu yeni mobil işlemci tasarımını baz alan bu işlemcinin çalışmaları aslen “x86 işlemci” niyeti ile başlamış ancak Nvidia’nın, Intel’den gerekli lisansı alamaması (CEO Jen-Hsun Huang’ın agresif çıkışları nedeniyle alınamadığı iddia ediliyor!) sonrasında çalışmaların “çok özel bir ARM tasarımı” üzerine yoğunlaştığı ifade ediliyor. Tegra K1’ın ilk versiyonu ARM Cortex-A15r4 tasarımını baz alıyor. 4 çekirdekli (şu anki Tegra 3/4 gibi 4+1 değil saf 4 çekirdekli) olan bu işlemci genel olarak bakıldığında Nvidia’nın asıl üzerinde durduğu çözüm değil zira heyecan yaratan Tegra K1, 64-bit Denver tasarımını kullanan çift çekirdekli işlemci, Kepler mimarisini kullanan 192 çekirdekli yeni GPU’su ile her segmentte liderliğe aday bir çözüm olarak lanse edildi. Isıl tasarım gücü 5 Watt olduğu için şu anki tasarımııyla akıllı telefonlardan ziyade tabletler için uygun olan bu platform, iddia edilen test sonuçlarına göre Intel’in Haswell mimarisini kullanan yeni nesil Core işlemcilerindeki HD 4400 GPU’sundan da hızlı olmayı başarırken, Nvidia’nın orta segment odaklı GeForce GT 740 GPU’sunun da %60’ı kadar performans verebiliyor.

Nvidia Tegra K1’in boy göstermesinden günler sonra nihayet Qualcomm cephesinden de üst seviye 64-bit işlemci haberleri gelmeye başladı. Snapdragon 810 olarak isimlendirilen yeni SoC platformu, baseband işlemcisini taşıyıp taşıyamamasına göre MSM8994/APQ8094 kodlarını taşıyor. Tam bir performans canavarı olması beklenen işlemci, 2.5GHz hızında çalışan 8 çekirdeğe sahip. ARM’ın big.LITTLE tasarımından farklı olarak Qualcomm’un işlemcisi, Mediatek’in 8 çekirdekli MTK6592 işlemcisinde olduğu gibi 8 çekirdeği aynı anda ve sürekli aktif olarak kullanıyor. 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, 20nm üretim geometresi ile bantlardan çıkacak olan işlemci, 1600MHz hızında 4GB LPDDR3 bellek kullanımına olanak tanıyan Qualcomm Snapdragon 810’a, 500MHz hızında çalışan Adreno 430 GPU’su eşlik ediyor. Doku doldurma performansı 60Gix/saniye olarak öngörülen GPU’nun, Adreno 420’den %40 daha hızlı olması beklenirken, Adreno 420’nin de Adreno 330’dan %40 daha hızlı olduğunu unutmamak gerekiyor.

Mevcut özelliklerine bakıldığında, Snapdragon 810’un da akıllı telefonlar için gerekli TDP sınırının üzerinde kalacağı düşünülse de, 20nm fabrikasyon süreci burada Qualcomm’un işini kolaylaştırabilir zira Nvidia Tegra K1’in 28nm olması bekleniyor. İşin bir başka ilginç noktası ise her iki firmanın da üretim için TSCM ile işbirliği yapması ve liderlik hedefindeki firmaların her yeni üretim sürecine genellikle hızla adapte olmayı tercih etmesi. Qualcomm’un daha yeni üretim teknolojisini seçmesi, akıllara iki nedeni getiriyor ki bunları da şu şekilde özetleyebiliriz, Snapdragon 810, Tegra K1’e kıyasla daha geç pazara girebilir veya Nvidia, rakibine kıyasla yeni bir üretim teknolojisinin neden olabileceği üretim verimliliği riskini göze alamamış olabilir. Her ne olursa olsun, 2014 ile birlikte masaüstü deneyimi sunabilecek güçte yeni nesil mobil SoC çözümlerinin lanse edileceğini tanık olacağız, bu platformları kullanan cihazları test etmek için şimdiden heyecanlandığımızı da söylemem gerekiyor. Yeni platformlarla ilgili gelişmeler yaşandıkça sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.