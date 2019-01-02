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Queen grubunun gitaristi Brian May'den New Horizons şarkısı

Queen grubunun gitaristi Brian May de New Horizons uzay aracının tarihi görevine sessiz kalmadı. Kuiper Kuşağındaki gizemli gök cismi Ultima Thule yakın geçişi şarkının temasını oluşturuyor.
4 ay
5,5b
1
2
Uzay
Gökhan G.
Editör
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Astrofizik alanında doktoraya sahip efsanevi grup Queen’in gitaristi Brian May'in astronomiye olan ilgisi biliniyor. Sanatçı bu ilgiyi bir şarkıyla tescillemeye karar vermiş.

Ünlü gitarist NASA'nin New Horizons uzay aracının Ultima Thule yakın geçişi için “New Horizons (Ultima Thule mix)" adlı bir şarkı yazmış. May yaptığı açıklamada şarkıyı insanlığın kâinata yönelik bitmek bilmeyen merakını onurlandırmak için yazdığını vurguluyor.

Who Wants To Live Forever?” ve “We Will Rock You” gibi klasiklere imza atan insanın elinden çıkan şarkı her zevke hitap etmese de şarkıyla birlikte, New Horizons’ın uçuş rotasını gösteren videoyu izlemek isteyebilirsiniz.

Müzik eşliğinde insanlığın uzay uçuşlarında neleri başardığını da kafanızda canlandırabileceğinizi umuyoruz. Brain May’in şarkısına eşlik eden videoyu aşağıda izleyebilirsiniz.


https://www.cnet.com/news/queen-guitarist-brian-may-an-astrophysicist-writes-song-for-historic-nasa-flyby/?ftag=COS-05-10aaa0h&utm_campaign=trueAnthem:+Trending+Content&utm_content=5c2b41484b73850001c0d48f&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Cute Hentai 4 ay
Kulaklarınızın pası gitsin.
Horizon kelimesinde aklıma Forza geliyor nedense.

Sağlam bir am-fi ile dinleyin.

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kucukyenici 4 ay
Bâri gitarının donanımından bahsetseysiniz. Oradan bir bağlantı olurdu.
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