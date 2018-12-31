New Horizons'un tarihi yakın geçişini bu uygulamayla canlı takip edin

NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, bildiğiniz gibi yarın tarihi bir yakın geçiş gerçekleştirecek. Uzay aracı, Kuiper Kuşağı'ndaki gizemli gökcismi Ultima Thule'u ziyaret etmeye hazırlanıyor. 1 Ocak'ta Türkiye saatiyle 08.33'de gerçekleşecek olan yakın geçiş için artık yalnızca saatler kalmış durumda.

Ayrıca Bkz.

"New Horizons, tarihi yakın geçişe hazır "Zaman kapsülünü ziyaret""

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.