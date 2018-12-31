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New Horizons'un tarihi yakın geçişini bu uygulamayla canlı takip edin

New Horizons, uzay araştırmaları tarihinin en uzak yakın geçişini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Uzay aracının konumunu bu uygulamayla canlı olarak takip edebilirsiniz.
4 ay
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın ünlü uzay aracı New Horizons, bildiğiniz gibi yarın tarihi bir yakın geçiş gerçekleştirecek. Uzay aracı, Kuiper Kuşağı'ndaki gizemli gökcismi Ultima Thule'u ziyaret etmeye hazırlanıyor. 1 Ocak'ta Türkiye saatiyle 08.33'de gerçekleşecek olan yakın geçiş için artık yalnızca saatler kalmış durumda.

Ayrıca Bkz. "New Horizons, tarihi yakın geçişe hazır "Zaman kapsülünü ziyaret""
New Horizons'un tarihi görevindeki son durumları canlı takip etmek istiyorsanız sizler de bir NASA uygulaması olan NASA's Eyes isimli uygulamadan faydalanabilirsiniz. Uzay aracının Jüpiter'e olan uzaklığını, hızını ve geriye kalan süreyi anlık olarak görebileceğiniz uygulama çok güzel bir şekilde hazırlanmış görsel öğelerle de destekleniyor.

NASA's Eyes uygulamasında New Horizons ile beraber NASA'nın Juno, OSIRIS-REx, Parker Solar Probe ve hatta yıldızlararası uzayda seyahat eden Voyager 1 gibi uzay araçları hakkında da bilgiler alabiliyorsunuz. PC ve Mac'le uyumlu olan uygulamayı buraya tıklayarak indirebilirsiniz.

Not: New Horizons görevine ulaşmak için öncelikle uygulamadaki "Eyes on the Solar System" kısmından Advanced seçeneğine tıklamanız gerekiyor. Daha sonra ise sağ üst kısımdaki "Tours and Features" bölümünü kullanarak New Horizons görevini seçebiliyorsunuz.
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selahattın ısık 4 ay
güzel uygulama.
emeğine sağlık..
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