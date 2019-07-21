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RTX 2080 Super’in benchmark sonucu sızdı: 699$’a Titan V performansı

Nvidia’nın Super ailesinin son üyesinin satışa sunulmasına saatler kala modele dair detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Kartın sızan testi heyecan verici.
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7
Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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Nvidia’nın Turing GPU’lu çözümlerinin revize edilmiş modelleri performansıyla piyasada yeniden çıta koymuş durumda. Kalbindeki GPU itibariyle büyük beklentiler içerisinde olduğumuz RTX 2080 görünüşe göre AMD’yi bir hayli zorlayacağa benziyor.

RTX 2080 Super, RTX 2080’de de bulunan TU104’ün tamamen açılmış haline ev sahipliği yapıyor ki bu da 3072 shader birimine tekabül ediyor. Bellek tarafında 8 GB kapasiteli 15.5 Gbps efektif hızda görev yapacak GDDR6 belleklerle desteklenen kart böylelikle RTX 2080’in %7.5 önüne geçmeyi başarıyor.
Bu seviyedeki performansı onu 1080 Tİ, RTX 2080, ve Titan Xp’nin önüne yerleştiren model son sızan teste göre daha da ileride olabilir. Zira 2560x1440 çözünürlükte teste giren model soluğu Titan V’in ensesinde almış.
Doğrusu bunu fiyat eksenli de değerlendirecek olursak, 700 dolarlık bir fiyata 3000 dolarlık Titan V performansından söz ettiğimizi söyleyebiliriz. Yüzdelik açısından bakarsak da bu RTX 2080 fiyatına %10 daha fazla performans demektir.

700 dolarda zirvede 

Tabloyu AMD kartları da dahil ederek değerlendirdiğimizde RTX 2080 Super 700 dolar seviyesinde en mantıklı kart olarak karşımıza çıkıyor. Zira Radeon Vega 7 RTX 2080’den %5-7 oranında daha yavaştı.
Önümüzdeki günlerde AMD RDNA mimarisinin avantajını da kullanarak Nvidia’ya nasıl bir cevap verecek merak konusu. Bildiğiniz üzere AMD ekran kartı tarafında son 3 yıldır bütçe dostu segmente oynuyor. RDNA ile gelen performans artışı firmayı tekrardan üst segmentte de Nvidia’yı zorlar hale getirebilir mi hep birlikte göreceğiz.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2080-super-gpu-performance-benchmark-leak/ Yorum Yaz
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lemartes 48 dk. en beğenilen
Genelde boyle birsey tahmin ediliyordu, 2080 den %8 gibi bi performans artisi ve tavsiye edilen fiyatta indirim.
bu aralikta para verebilecekler icin iyi bir secenek, F/P arayan herkesi 5700xt custom modellere davet ediyorum
Genelde boyle birsey tahmin ediliyordu, 2080 den %8 gibi bi performans artisi ve tavsiye edilen fiyatta indirim.bu aralikta para verebilecekler icin iyi b...
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selahattın ısık 58 dk.
super ucuz değil titan v kazık..
birde bunu ödülmüş gibi haber yapmanız..
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onrerol 3 dk.
ya lanet olsun artik. surekli su haberleri gorup ve hayatimda hicbir zaman alamayacak ve kullanamayacak olmaktan biktim ya. Sadece ekran karti haberleri gorup okuyup geciyoruz. Ama hic alamayacagiz. bir de yorum falan yapiyoruz ya sanki ekran kartini begensek ne begenmesek ne ya.
adamlar 700 birim paraya en ust duzey ekran kartlarini aliyor.
Biz 700 birim paraya giris seviyesi ekran karti bile alamiyoruz.
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001ATB 10 dk.
5700 xt aldım aşırı memnunum kesinlikle tavsiye ediyorum.Biraz daha beklerim diyorsanız daha iyi soğutmalı modellerin gelmesi de yakındır. Boşuna Nvidia kartlara fazla para vermeyin.10 fps için 10 katı fiyat istiyor nvidia bence, değmez.
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TheNewAtilla 8 dk. 001ATB
Sıcaklık voltaj değerlerin nasıl %100 yükte?
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Wilson Fisk 18 dk.
neyin testi bu?hani tantananın sebebi superle 2080 arasında 600 puan oynuyor.referans oc'siz A olmayan falandır o 2080.oc bassan aynısı olur ya da rog asus koysan.bu testte böyle ama oyunun birinde 4 5 fps fark olursa ki olabilir ben bu işten bir şey anlamam.
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Yoizhik 35 dk.
TU104 neden tamamen açılmış şekilde piyasaya sürülmemişki ilk seferinde? 2070super'de TU104 kullanıyor, ne anladım ben o işten. Benim beklentim kırpılmış 2080ti çipseti kullanmasıydı ama yanına bile yaklaşamamış bu grafiklerde. Nvidia iyice tok satıcı oldu.
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lemartes 48 dk. en beğenilen
Genelde boyle birsey tahmin ediliyordu, 2080 den %8 gibi bi performans artisi ve tavsiye edilen fiyatta indirim.
bu aralikta para verebilecekler icin iyi bir secenek, F/P arayan herkesi 5700xt custom modellere davet ediyorum
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selahattın ısık 58 dk.
super ucuz değil titan v kazık..
birde bunu ödülmüş gibi haber yapmanız..
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