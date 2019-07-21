RTX 2080 Super’in benchmark sonucu sızdı: 699$’a Titan V performansı

Nvidia’nın Turing GPU’lu çözümlerinin revize edilmiş modelleri performansıyla piyasada yeniden çıta koymuş durumda. Kalbindeki GPU itibariyle büyük beklentiler içerisinde olduğumuz RTX 2080 görünüşe göre AMD’yi bir hayli zorlayacağa benziyor.

RTX 2080 Super, RTX 2080’de de bulunan TU104’ün tamamen açılmış haline ev sahipliği yapıyor ki bu da 3072 shader birimine tekabül ediyor. Bellek tarafında 8 GB kapasiteli 15.5 Gbps efektif hızda görev yapacak GDDR6 belleklerle desteklenen kart böylelikle RTX 2080’in %7.5 önüne geçmeyi başarıyor.

Bu seviyedeki performansı onu 1080 Tİ, RTX 2080, ve Titan Xp’nin önüne yerleştiren model son sızan teste göre daha da ileride olabilir. Zira 2560x1440 çözünürlükte teste giren model soluğu Titan V’in ensesinde almış.

Doğrusu bunu fiyat eksenli de değerlendirecek olursak, 700 dolarlık bir fiyata 3000 dolarlık Titan V performansından söz ettiğimizi söyleyebiliriz. Yüzdelik açısından bakarsak da bu RTX 2080 fiyatına %10 daha fazla performans demektir.

700 dolarda zirvede

Tabloyu AMD kartları da dahil ederek değerlendirdiğimizde RTX 2080 Super 700 dolar seviyesinde en mantıklı kart olarak karşımıza çıkıyor. Zira Radeon Vega 7 RTX 2080’den %5-7 oranında daha yavaştı.

Önümüzdeki günlerde AMD RDNA mimarisinin avantajını da kullanarak Nvidia’ya nasıl bir cevap verecek merak konusu. Bildiğiniz üzere AMD ekran kartı tarafında son 3 yıldır bütçe dostu segmente oynuyor. RDNA ile gelen performans artışı firmayı tekrardan üst segmentte de Nvidia’yı zorlar hale getirebilir mi hep birlikte göreceğiz.

https://wccftech.com/nvidia-geforce-rtx-2080-super-gpu-performance-benchmark-leak/