RX 5700 serisi kartlar Netflix’te 4K çözünürlük desteğine kavuştu

4K çözünürlüğe en erke uyum sağlayan platform muhtemelen PC tarafıdır. Buna karşın ne yazık ki Netflix’te içeriklerden uygun olanlara 4K çözünürlükte erişebilmek için biraz beklemek gerekebiliyor. Son sürücü güncellemesi RDNA mimarili kartların sahibi için oyunlarda performans artışından fazlasını getiriyor.
PlayReady 3.0Radeon Software Adrenaline Edition 19.8.1 ile RX 5700 serisi kartlara da PlayReady 3.0 desteği eklendi. Microsoft’un DRM koruma yöntemi olan ve Netflix tarafından da desteklenen standart, popüler Netflix içeriklerini 4K seviyesinde seyretmek için gerekli olanlar listesinde yer alıyor.
Ayrıca Bkz. "AMD Nvidia’yı üst seviyede zorlayacak ve Ray Tracing desteği sunacak kartlar hazırlıyor"Edge tarayıcı veya Netflix uygulaması üzerinden kullanıma sunulan 4K çözünürlük için ayrıca 3 GB VRAM kapasitesi ve HDCP 2.2 uyumluluğu da aranıyor. Tabi 25 Mbit ve üzeri hızda bir ağ bağlantısı da olmazsa olmaz.
https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/matthew-wilson/uhd-netflix-streaming-support-arrives-for-amd-rx-5700/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle