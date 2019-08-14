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RX 5700 serisi kartlar Netflix’te 4K çözünürlük desteğine kavuştu

AMD’nin son sürücüsünün notları arasında farkedilmeyen ama önemli bir detay mevcut. Artık firmanın son nesil modellerine sahip kullanıcılar da Netflix’te yüksek çözünürlüğün tadını çıkarabilecek.
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Ekran Kartı
Metehan Göktaş
Yazar
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4K çözünürlüğe en erke uyum sağlayan platform muhtemelen PC tarafıdır. Buna karşın ne yazık ki Netflix’te içeriklerden uygun olanlara 4K çözünürlükte erişebilmek için biraz beklemek gerekebiliyor. Son sürücü güncellemesi RDNA mimarili kartların sahibi için oyunlarda performans artışından fazlasını getiriyor.

PlayReady 3.0 

Radeon Software Adrenaline Edition 19.8.1 ile RX 5700 serisi kartlara da PlayReady 3.0 desteği eklendi. Microsoft’un DRM koruma yöntemi olan ve Netflix tarafından da desteklenen standart, popüler Netflix içeriklerini 4K seviyesinde seyretmek için gerekli olanlar listesinde yer alıyor.
Edge tarayıcı veya Netflix uygulaması üzerinden kullanıma sunulan 4K çözünürlük için ayrıca 3 GB VRAM kapasitesi ve HDCP 2.2 uyumluluğu da aranıyor. Tabi 25 Mbit ve üzeri hızda bir ağ bağlantısı da olmazsa olmaz.

https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/matthew-wilson/uhd-netflix-streaming-support-arrives-for-amd-rx-5700/ Yorum Yaz
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sosisvesalam 44 dk.
ekran kartı destekliyorsa işlemcininde desteklemesine gerek var mı?
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General Darknes 52 dk.
25 Mbit ve üzeri stabil internet kullanan kaç kişi var? Mükemmel bir haber
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