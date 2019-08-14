RX 5700 serisi kartlar Netflix’te 4K çözünürlük desteğine kavuştu

4K çözünürlüğe en erke uyum sağlayan platform muhtemelen PC tarafıdır. Buna karşın ne yazık ki Netflix’te içeriklerden uygun olanlara 4K çözünürlükte erişebilmek için biraz beklemek gerekebiliyor. Son sürücü güncellemesi RDNA mimarili kartların sahibi için oyunlarda performans artışından fazlasını getiriyor.

PlayReady 3.0

https://www.kitguru.net/components/graphic-cards/matthew-wilson/uhd-netflix-streaming-support-arrives-for-amd-rx-5700/

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Radeon Software Adrenaline Editionileserisi kartlara dadesteği eklendi. Microsoft’un DRM koruma yöntemi olan ve Netflix tarafından da desteklenen standart, popüler Netflix içeriklerini 4K seviyesinde seyretmek için gerekli olanlar listesinde yer alıyor.Edge tarayıcı veyauygulaması üzerinden kullanıma sunulan 4K çözünürlük için ayrıca 3 GB VRAM kapasitesi ve HDCP 2.2 uyumluluğu da aranıyor. Tabihızda bir ağ bağlantısı da olmazsa olmaz.