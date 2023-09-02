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    Gelecek yılın Exynos modelleri detaylanıyor: RDNA orta seviyeye gelecek

    Geçtiğimiz yıllarda RDNA2 mimarisini telefonlarına getiren Samsung, yakında AMD ile olan ortaklığını geliştirecek. İddiaya göre orta seviye Exynos işlemcileri yakında RDNA mimarisine sahip olacak.
    2024 yılında kullanılacak Exynos işlemcileri detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    Son yıllarda Exynos ailesinin başarısız performansı ve verimliliği, Samsung’un başını ciddi anlamda ağrıtmıştı. Performans konusunda büyük adımlar atmak isteyen firma, Galaxy S22 serisinde kullandığı Exynos 2200 çip setini RDNA grafik birimi ile donatarak potansiyel müşterilerin dikkatini çekmişti. Ancak buna rağmen Exynos 2200, Snapdragon 8 Gen 1’in gerisinde kalmıştı ve Samsung, Galaxy S23 serisinde Exynos’u tamamen terk etmişti. Ancak iddialara göre firma, Exynos ailesinden ve RDNA mimarisinden vazgeçmiş değil.

    Exynos 1430 ve Exynos 1480 RDNA mimarisine sahip olacak

    Güvenilir kaynakları ile bilinen @Tech_Reve, X platformu üzerinde yeni Exynos birimleri hakkında bir paylaşım yaptı. Buna göre Samsung, Exynos 1430 ve Exynos 1480 yonga setinde AMD lisanslı mRDNA mimarili grafik birimlerine yer verecek. Ancak kaynak, bu grafik birimlerinin oyun odaklı olmayacağını ve Samsung’un bu çiplerin görüntü işleme performansına odaklanacağını belirtti. Böylece Exynos 1430 ve Exynos 1480, orta seviye telefonların kamera performansını ciddi anlamda geliştirecek.

    mRDNA mimarisinden güç alması beklenen Exynos 1430 ve Exynos 1480 muhtemelen gelecek yılın başlarında tanıtılacak. Bu çiplerin Galaxy A55 ve Galaxy A15 cihazlarında kullanılması bekleniyor. Umarız Samsung, Galaxy Ax4 serisi ile yarattığı hayal kırıklığını 2024 yılında çözer.

    Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3’ün gerisinde kalacak

    2024 yılında kullanılacak Exynos işlemcileri detaylanıyor Tam Boyutta Gör
    2023 yılında üst seviye Exynos işlemcilerine ara veren Samsung, gelecek sene yeni bir Exynos yonga setini piyasaya sürecek. Bazı Galaxy S24 ve Galaxy S24+ modellerinde kullanılması beklenen Exynos 2400; 3.16GHz hızında bir Cortex-X4, 2.9GHz hızında 2 Cortex-A720, 2.6GHz hızında 3 Cortex-A720 ve 1.9GHz hızında 4 Cortex-A520 çekirdeğine yer verecek. Toplam 10 CPU çekirdekli olan bu çipin grafik birimini ise Xclipse 940 oluşturacak. RDNA2 tabanlı 12 işlem birimine sahip olacak bu yonga setinin yine Snapdragon’un gerisinde kalacağı belirtiliyor.

    @Tech_Reve raporuna göre Exynos 2400, tek çekirdek performansında Snapdragon 8 Gen 3’ün gerisinde kalacak. Çok çekirdek performansında ise iki yonga setinin oldukça benzer puan aldığı belirtiliyor. Grafik tarafında ise Exynos, RDNA tabanlı olmasına rağmen 8 Gen 3’ün gerisinde kalacak. Tüm bunlarına yanı sıra Exynos 2400’ün 8 Gen 3’ten daha çok enerji tükettiği de gelen bilgiler arasında. Bakalım Samsung, Exynos serisinin başarısızlığını nasıl çözecek?

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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