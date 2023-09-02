Gelecek yılın Exynos modelleri detaylanıyor: RDNA orta seviyeye gelecek

- Exynos 1430 ve Exynos 1480 RDNA mimarisine sahip olacak
- Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3’ün gerisinde kalacak
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Exynos 1430 ve Exynos 1480 RDNA mimarisine sahip olacak
Güvenilir kaynakları ile bilinen @Tech_Reve, X platformu üzerinde yeni Exynos birimleri hakkında bir paylaşım yaptı. Buna göre Samsung, Exynos 1430 ve Exynos 1480 yonga setinde AMD lisanslı mRDNA mimarili grafik birimlerine yer verecek. Ancak kaynak, bu grafik birimlerinin oyun odaklı olmayacağını ve Samsung’un bu çiplerin görüntü işleme performansına odaklanacağını belirtti. Böylece Exynos 1430 ve Exynos 1480, orta seviye telefonların kamera performansını ciddi anlamda geliştirecek.
mRDNA mimarisinden güç alması beklenen Exynos 1430 ve Exynos 1480 muhtemelen gelecek yılın başlarında tanıtılacak. Bu çiplerin Galaxy A55 ve Galaxy A15 cihazlarında kullanılması bekleniyor. Umarız Samsung, Galaxy Ax4 serisi ile yarattığı hayal kırıklığını 2024 yılında çözer.
Exynos 2400, Snapdragon 8 Gen 3’ün gerisinde kalacak
@Tech_Reve raporuna göre Exynos 2400, tek çekirdek performansında Snapdragon 8 Gen 3’ün gerisinde kalacak. Çok çekirdek performansında ise iki yonga setinin oldukça benzer puan aldığı belirtiliyor. Grafik tarafında ise Exynos, RDNA tabanlı olmasına rağmen 8 Gen 3’ün gerisinde kalacak. Tüm bunlarına yanı sıra Exynos 2400’ün 8 Gen 3’ten daha çok enerji tükettiği de gelen bilgiler arasında. Bakalım Samsung, Exynos serisinin başarısızlığını nasıl çözecek?Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.