Rage HD yeni bölümler ve HDMI desteği ile güncellendi

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Oyun geliştirici id Software firmasının en iyi yapımlarından birisi olan iOS platformunda indirme rekorları kıran FPS türündeki Rage HD oyunu 2.0 sürümüne güncellendi.
Yeni güncelleme ile Rage HD, oynanabilir iki yeni seviye, yüksek çözünürlüklü temalar ve HDMI video desteği kazandı.
Rage HD oyununa eklenen iki yeni seviye Kraken ve Aqueduct. Bu iki seviyeyi birarada bulunduran palet de 0.99$ karşılığında App Store'da indirmeye sunuldu. HDMI video desteği ise özellikle dev harici ekranlarda oyunu oynamak isteyenler için güzel bir alternatif olacak.
Rage HD oyunu iOS platformunun en popüler oyunlarından birisi. FPS türündeki oyun karşınıza çıkan zombi sürülerini öldürmeniz ve seviyeyi başarıyla tamamlamanız mantığı üzerine kurulu. Rage HD oyunu hali hazırda App Store'da 1.99$ karşılığında indirilebiliyor.
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apple yazısı geçen heryerden bir ücret talebi bekleyin arkadaşlar
Tabi 800 dolarlik cihaz zaten gokten yagiyor dimi :)
Insanlar bu sacmaliktan ne zaman sıkılacak, merak ediyorum...
Bu hata düzeltmek yerine daha çok ücretli dlc gibi bir şey olmuş o yüzden ücret talep etmeleri normal bence.
Ama tabi ücretsiz de yapabilirlerdi. :)
Yeni güncellemelerle yeni seviye, yüksek çözünürlüklü temalar ve HDMI video desteği v.b. i.erik cve özellikler geliyor canımm.. Bunuda babasının hayrına yapıcak değilya? :)
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