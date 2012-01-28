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Rage HD yeni bölümler ve HDMI desteği ile güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,8b
1
11
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyun geliştirici id Software firmasının en iyi yapımlarından birisi olan iOS platformunda indirme rekorları kıran FPS türündeki Rage HD oyunu 2.0 sürümüne güncellendi.

Yeni güncelleme ile Rage HD, oynanabilir iki yeni seviye, yüksek çözünürlüklü temalar ve HDMI video desteği kazandı.

Rage HD oyununa eklenen iki yeni seviye Kraken ve Aqueduct. Bu iki seviyeyi birarada bulunduran palet de 0.99$ karşılığında App Store'da indirmeye sunuldu. HDMI video desteği ise özellikle dev harici ekranlarda oyunu oynamak isteyenler için güzel bir alternatif olacak.

Rage HD oyunu iOS platformunun en popüler oyunlarından birisi. FPS türündeki oyun karşınıza çıkan zombi sürülerini öldürmeniz ve seviyeyi başarıyla tamamlamanız mantığı üzerine kurulu. Rage HD oyunu hali hazırda App Store'da 1.99$ karşılığında indirilebiliyor.

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jumaru_444 7 yıl en beğenilen
güncelleme için ayrı ücret istiyorlar...normalde bir kez satın alınır ve güncellemeler ücretsiz olmaz mı? ya da böyle olması gerekmiyor mu?
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dreamblue35 7 yıl
jumaru_444
güncelleme için ayrı ücret istiyorlar...normalde bir kez satın alınır ve güncellemeler ücretsiz olmaz mı? ya da böyle olması gerekmiyor mu?

apple yazısı geçen heryerden bir ücret talebi bekleyin arkadaşlar
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vahsisalata 7 yıl
2 usd = 3.5 tl ye kola ve cips alıp topu topu kendimi 30 dakika mutlu edeceğime, bu oyuna verir, 3-4 saat mutlu olurum. varmı aksini düşünen?
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napolyon94 7 yıl vahsisalata
vahsisalata
2 usd = 3.5 tl ye kola ve cips alıp topu topu kendimi 30 dakika mutlu edeceğime, bu oyuna verir, 3-4 saat mutlu olurum. varmı aksini düşünen?

Tabi 800 dolarlik cihaz zaten gokten yagiyor dimi :)
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sertacarslan 7 yıl
Yuz yillik zombi temasinin halen gundemde olmasi ve bu kadar ragbet gormesi cok ilginc. Binlerce film ve oyuna konu olmus ve olmaya da devam ediyor.
Insanlar bu sacmaliktan ne zaman sıkılacak, merak ediyorum...
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DH Misafiri 7 yıl
Jailbreak yapın kurtulun :D
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Titanyum Adayı 7 yıl
jumaru_444
güncelleme için ayrı ücret istiyorlar...normalde bir kez satın alınır ve güncellemeler ücretsiz olmaz mı? ya da böyle olması gerekmiyor mu?

Bu hata düzeltmek yerine daha çok ücretli dlc gibi bir şey olmuş o yüzden ücret talep etmeleri normal bence.
Ama tabi ücretsiz de yapabilirlerdi. :)
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E_Aydin35 7 yıl
jumaru_444
güncelleme için ayrı ücret istiyorlar...normalde bir kez satın alınır ve güncellemeler ücretsiz olmaz mı? ya da böyle olması gerekmiyor mu?

Yeni güncellemelerle yeni seviye, yüksek çözünürlüklü temalar ve HDMI video desteği v.b. i.erik cve özellikler geliyor canımm.. Bunuda babasının hayrına yapıcak değilya? :)
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jumaru_444 7 yıl en beğenilen
güncelleme için ayrı ücret istiyorlar...normalde bir kez satın alınır ve güncellemeler ücretsiz olmaz mı? ya da böyle olması gerekmiyor mu?
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