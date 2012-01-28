Rage HD yeni bölümler ve HDMI desteği ile güncellendi

Oyun geliştirici id Software firmasının en iyi yapımlarından birisi olan iOS platformunda indirme rekorları kıran FPS türündeki Rage HD oyunu 2.0 sürümüne güncellendi.





Yeni güncelleme ile Rage HD, oynanabilir iki yeni seviye, yüksek çözünürlüklü temalar ve HDMI video desteği kazandı.





Rage HD oyununa eklenen iki yeni seviye Kraken ve Aqueduct. Bu iki seviyeyi birarada bulunduran palet de 0.99$ karşılığında App Store'da indirmeye sunuldu. HDMI video desteği ise özellikle dev harici ekranlarda oyunu oynamak isteyenler için güzel bir alternatif olacak.





Rage HD oyunu iOS platformunun en popüler oyunlarından birisi. FPS türündeki oyun karşınıza çıkan zombi sürülerini öldürmeniz ve seviyeyi başarıyla tamamlamanız mantığı üzerine kurulu. Rage HD oyunu hali hazırda App Store'da 1.99$ karşılığında indirilebiliyor.