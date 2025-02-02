DeepSeek fırtınası: Çinli yapay zeka 100 ülkede App Store'un zirvesinde

DeepSeek uygulaması Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İzlanda, Hindistan, Lüksemburg, Maldivler, Yeni Zelanda, Portekiz, Seyşeller, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde App Store listelerinin başında yer alıyor. Türkiye'de ise Temu uygulamasının ardından ikinci sırada.
DeepSeek, milyarlarca dolar yatırımı sorgulattı
DeepSeek mobil uygulaması Ocak 2025 ortasında yayınlandı. 2024 yılında Çinli DeepSeek şirketi, muhakeme yeteneklerine sahip R1 modelinin bir önizlemesini tanıttı ve Ocak 2025'te tam sürümünü yayınladı. Şirkete göre, model matematik, programlama ve mantık problemlerini OpenAI'nin benzer o1 modeline eşit veya daha iyi çözüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P