DeepSeek fırtınası: Çinli yapay zeka 100 ülkede App Store'un zirvesinde

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Tam Boyutta Gör Çinli sohbet robotu DeepSeek, 120'den fazla ülkede App Store'daki ücretsiz uygulamalar arasında liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca indirme sayısı bakımından OpenAI'ın ChatGPT'sini geride bıraktı.

İtalya, Çinli yapay zeka DeepSeek'in uygulamasını engelledi 1 gün önce eklendi

DeepSeek uygulaması Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İzlanda, Hindistan, Lüksemburg, Maldivler, Yeni Zelanda, Portekiz, Seyşeller, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde App Store listelerinin başında yer alıyor. Türkiye'de ise Temu uygulamasının ardından ikinci sırada.

DeepSeek, milyarlarca dolar yatırımı sorgulattı

DeepSeek mobil uygulaması Ocak 2025 ortasında yayınlandı. 2024 yılında Çinli DeepSeek şirketi, muhakeme yeteneklerine sahip R1 modelinin bir önizlemesini tanıttı ve Ocak 2025'te tam sürümünü yayınladı. Şirkete göre, model matematik, programlama ve mantık problemlerini OpenAI'nin benzer o1 modeline eşit veya daha iyi çözüyor.

Tam Boyutta Gör Çin modelinin ortaya çıkması, veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırım ihtiyacını sorgulattı ve Çin'in yapay zeka alanında ABD'nin gerisinde kalan bir ülke olduğu algısını da değiştirdi.

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Çinli yapay zeka DeepSeek, 100 ülkede App Store'un zirvesinde