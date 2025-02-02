Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    DeepSeek fırtınası: Çinli yapay zeka 100 ülkede App Store'un zirvesinde

    Çinli sohbet robotu DeepSeek, 120'den fazla ülkede App Store ücretsiz uygulamalar listesinin zirvesinde yer almayı başardı.                                      
    Çinli yapay zeka DeepSeek, 100 ülkede App Store'un zirvesinde Tam Boyutta Gör
    Çinli sohbet robotu DeepSeek, 120'den fazla ülkede App Store'daki ücretsiz uygulamalar arasında liderliğini sürdürmeye devam ediyor. Ayrıca indirme sayısı bakımından OpenAI'ın ChatGPT'sini geride bıraktı.

    DeepSeek uygulaması Avustralya, Avusturya, Belçika, Kanada, Kıbrıs, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, İngiltere, Yunanistan, İzlanda, Hindistan, Lüksemburg, Maldivler, Yeni Zelanda, Portekiz, Seyşeller, Singapur, İspanya, İsveç, İsviçre, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık gibi ülkelerde App Store listelerinin başında yer alıyor. Türkiye'de ise Temu uygulamasının ardından ikinci sırada.

    DeepSeek, milyarlarca dolar yatırımı sorgulattı

    DeepSeek mobil uygulaması Ocak 2025 ortasında yayınlandı. 2024 yılında Çinli DeepSeek şirketi, muhakeme yeteneklerine sahip R1 modelinin bir önizlemesini tanıttı ve Ocak 2025'te tam sürümünü yayınladı. Şirkete göre, model matematik, programlama ve mantık problemlerini OpenAI'nin benzer o1 modeline eşit veya daha iyi çözüyor.

    Çinli yapay zeka DeepSeek, 100 ülkede App Store'un zirvesinde Tam Boyutta Gör
    Çin modelinin ortaya çıkması, veri merkezlerine milyarlarca dolarlık yatırım ihtiyacını sorgulattı ve Çin'in yapay zeka alanında ABD'nin gerisinde kalan bir ülke olduğu algısını da değiştirdi.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla otomobiller artık doğuştan otonom

    Profil resmi
    Mantarın Başı 3 gün önce

    0KM olmadığı için 2. ele düşmez mi? Fabrikadan rodajlı :P

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    matbet güvenilir mi samsung tv kanal listesi usb marvel spider man türkçe yama pc alüminyum lehim tutar mı otomobil ruhsatli panelvanlar hangileri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25+
    Samsung Galaxy S25+
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
    MSI KATANA 15 B13VGK-1610TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum