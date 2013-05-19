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RapidShare ekibin çoğunu işten çıkarıyor yeni alanlara odaklanacak

6 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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RapidShare ekibin çoğunu işten çıkarıyor yeni alanlara odaklanacak

Birkaç yıl öncesinin en popüler dosya paylaşım platformlarından birisi olan RapidShare, son dönemde yaşanan telif hakkı konusundaki ciddi adımlar sonrasında büyük bir kullanıcı kaybına uğradı. Kendisi de bazı kısıtlamalar getirmek zorunda kalınca kullanıcı ilgisini iyiden iyiye kaybetti. Firma şimdi farklı bir alana adım atıyor.

Aslında diğer paylaşım platformları gibi RapidShare de kişiye özel bulut depolama alanına giriyor. Ancak farklı olarak firma kurumlara yönelik olarak çalışacak.

Firmanın 4. tepe yöneticisi olan Kurt Sidler, asla kepenk kapatmak gibi bir planlarının olmadığını ve geleceğe ait sağlam planları olduğunu belirtti. Yeniden yapılanma sürecinde firma 60 çalışanından 45'inin işine son verecek. 

http://gigaom.com/2013/05/17/rapidshare-mass-layoffs/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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tempestatem 6 yıl
60 euro kazanmıştım bu siteden, onunla ebaydan v3i almıştım, gümrükten geçmişti.....
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Istanbullu Einstein 6 yıl
Çok başarılıydı. Sonra mahvettiler, daha doğrusu kat kat iyi alternatifler çıktı. Şimdi kim kullanır Rapidshare'i...
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ogameci 6 yıl Istanbullu Einstein
Istanbullu Einstein

Çok başarılıydı. Sonra mahvettiler, daha doğrusu kat kat iyi alternatifler çıktı. Şimdi kim kullanır ****'i...

euro vermekten vazgeçmeseydi epey ekmek yerdik
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Ciddi Kedii 6 yıl
Ryushare ve turbo bit varken zaten bitikti
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ogameci 6 yıl
ne EURO'lar kaldırdık ya zamanında
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hukumran 6 yıl
Torrentle tanışıyor insanlık azar azar. File share siteleri, usenet, cloud hepsi hikaye. P2P geleceğin ta kendisi.
Yaşasın kopimism! :)
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Moribito 6 yıl
Korsana karsi gelen siki onlem ve cezalardan sonra, zaten RS musterilerinin %80ini kaybetti. Sonucta bu siteleri kullanan herkez film, muzik, kitap, oyun, video korsani icin kullaniyordu.

Bulut olayida tutmaz, cunku RS pahali bir site. Burda iCloud, SkyDrive, Google Drive, DropBox, Box.com (50gb bedava) varken kim ne yapsin Rapidsharin cloudunu...
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AktifProje 6 yıl
Rapidshare eğer bulut alanına giriyorsa önceliğim her zaman o olur. Kurumsal olması kötü olmuş.
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__Nikolaus__ 6 yıl
60 calisanin 45 ini cikariyor. Kaldi 15 calisan.

Dh daha cok adam calistiriyor


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WarSaw 6 yıl
megashare patladıktan sonra bu işlerde ekmek kalmayacağı belliydi zaten. bulutunda kendilerini pek kurtaracağını zannetmem. ufak ölçekte takılırlar bir müddet ondan sonrada gidişata göre kapatırlar belki.
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FightForBeer 6 yıl
Eskiden en pupüler indirme sitesiydi.nezaman kendini yeniledi işte ozman mahfoldu.keşke yapmasaydı da bizi bu dandik rus sitelerinden indirtmek zorunda kalmasaydı.
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Soul741 6 yıl
Çalışanları kovmak için bahane arıyorduk, sanırım bulduk demek istiyor aslında.
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