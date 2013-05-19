RapidShare ekibin çoğunu işten çıkarıyor yeni alanlara odaklanacak





Birkaç yıl öncesinin en popüler dosya paylaşım platformlarından birisi olan RapidShare, son dönemde yaşanan telif hakkı konusundaki ciddi adımlar sonrasında büyük bir kullanıcı kaybına uğradı. Kendisi de bazı kısıtlamalar getirmek zorunda kalınca kullanıcı ilgisini iyiden iyiye kaybetti. Firma şimdi farklı bir alana adım atıyor.





Aslında diğer paylaşım platformları gibi RapidShare de kişiye özel bulut depolama alanına giriyor. Ancak farklı olarak firma kurumlara yönelik olarak çalışacak.





Firmanın 4. tepe yöneticisi olan Kurt Sidler, asla kepenk kapatmak gibi bir planlarının olmadığını ve geleceğe ait sağlam planları olduğunu belirtti. Yeniden yapılanma sürecinde firma 60 çalışanından 45'inin işine son verecek.

http://gigaom.com/2013/05/17/rapidshare-mass-layoffs/