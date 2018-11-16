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Raspberry Pi 3 Model A+ tanıtıldı: Daha küçük ve daha ucuz

Raspberry Pi Vakfı, yeni modeli Raspberry Pi 3 Model A+ ile daha uygun fiyata aynı fonksiyonelliğe sahip mini bilgisayarını sundu. İşte yeni modelin özellikleri ve fiyatı:
6 ay
14,4b
1
42
Diğer Elektronik Cihazlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Raspberry Pi 3 Model A+ tanıtıldı: Daha küçük ve daha ucuz
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Ürettiği mini boyutta bilgisayarlar ile tanınan ve geliştiricilerin en önemli yardımcısı konumuna gelen Raspberry Pi Vakfı, yeni Raspberry Pi 3 Model A+ modelini duyurdu. Performans konusunda bir önceki model Raspberry Pi 3 Model B+ ile aynı seviyede olan Model A+’nın temel amacı aynı fonksiyonelliği daha küçük boyutta ve daha uygun fiyata sunabilmek.

Daha küçük, daha ucuz ancak performans aynı

65x56mm boyutlarındaki mini bilgisayar Broadcom üretimi BCM2837B0 kodlu 1.4 Ghz, 4 çekirdekli, 64-bit işlemcisinden gücünü alıyor. Dual-band 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi iletişim özellikleri korunsa da Ethernet portunun kaldırıldığını ve önceki modeldeki gibi 1GB RAM yerine yeni modelde 512MB RAM kullanıldığını belirtelim. Ayrıca USB 2.0 port sayısı ise dörtten bire düşürülmüş.

Ayrıca Bkz. "Raspberry Pi 3 Model B+ tanıtıldı: Daha hızlı CPU ve 5 GHz Wi-Fi"

Raspberry Pi 3 Model A+ fiyatı

Küçülen boyutuyla bazı özelliklerini kaybeden yeni Raspberry Pi modeli bu durumu avantaja çevirmek için fiyatıyla öne çıkmayı amaçlamış. Önceki modelden 10 dolar daha ucuza satılacak yeni modelin fiyatı 25 dolar olarak belirtildi. Ülkemizin Raspberry Pi onaylı satıcısı Samm Market ise yeni Raspberry modelini 192 TL’den listelemeye başlamış. Bu fiyatıyla yine firmanın bir başka ürünü Raspberry Pi Zero’yu saymazsak, Raspberry Pi 3 Model A+ satışta olan en ucuz bilgisayar oldu.

Okullar ve projeler için binlercesinin satın alındığı düşünülünce Raspberry Pi’ın bu 10 dolarlık fiyat azaltmasının oldukça yararlı olacağını söyleyebiliriz.

Raspberry Pi 3 Model A+ özellikleri

  • Broadcom BCM2837B0 quad-core A53 (ARMv8) 64-bit işlemci @ 1.4GHz
  • 512MB LPDDR2 SDRAM
  • 2.4GHz ve 5GHz 802.11b/g/n/ac Wi-Fi
  • Bluetooth 4.2, Bluetooth Low Energy (BLE)
  • MicroSD Depolama
  • 40-pin GPIO
  • Daha iyi ısı yönetimi
  • HDMI 1.4, 3.5mm jack, 1x USB 2.0
  • Camera Serial Interface (CSI), Display Serial Inter (DSI)

https://www.raspberrypi.org/blog/new-product-raspberry-pi-3-model-a/ Yorum Yaz
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ceo-tr 6 ay en beğenilen
bizde öğrencilere tablet dağıtılacağına keşke bunun gibi cihazlar dağıtılsaydı. hem ucuz hem yapabileceğin şeyin sınırı sensin.
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A.Gul 6 ay SEO-Uzmanı
Hocam galiba bu konuya uzaksınız, bu bir mini pc değil geliştirme kartı. Evde sahip olduğunuz akıllı eşların çoğu eşya 16,32 veya 64 mb RAM'e sahip kitler ile yapılmaktadır. 512 MB bir gelişme için zaten muazzam bir miktar ki çoğu zaman ihtiyacımız olan ihtiyacımız olan işlemci hızı ve kayan noktalı hesaplamalardaki hız.
Pi3 ve Pi3 B+ ile kendi okuluma yiyecek içecek otomatı yaptım açıkçası ziyan oldu. Aynı işlemleri arduino veya stm32 geliştirme kitleri ile yapabileceğimi farkettim.
Hocam galiba bu konuya uzaksınız, bu bir mini pc değil geliştirme kartı. Evde sahip olduğunuz akıllı eşların çoğu eşya 16,32 veya 64 mb RAM'e sahip kitler ile ...
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vonderplanitz 6 ay SEO-Uzmanı
"SEO uzmanlığı" ile Raspberry Pi üzerine ahkam kesmenin sonuçları... Rasppi en düşük RAM ve CPU ile en cok iş yapmak idealine sahip kişilerin aldığı bir bilgisayar. Bende Rasppi'nin 2012'de çıkan ilk versiyonu var 256MB RAM ve üstünde MySQL, PHP, Perl, Python, Nginx, VNC, FTP, DNS gibi tüm uygulamaları aynı anda çalıştırabiliyorum dolayısıyla birçok farklı web uygulaması ve yardımcı programı aynı anda kullanabiliyorum ve bunu 1-2 watt harcamayan CPU'su ısınmayan $35'lik bir Raspberry Pi ile yapabiliyorum, böyle kullanışlı bir cihazı 8GB RAM gibi mobil cihaz için elzem olmayan özellikler ekleyip yüksek fiyattan ürün satmaya çalışan cep telefonu üreticileri ile aynı kefeye koyuyorsunuz, Raspberry Pi ve Linux kullanmadığınız o kadar belli ki.
*Linux kullanmak derken, bir sürümden default kurulum yapıp bir iki masaüstü teması atmak değil, Linux'ta yapılabilecek kullanışlı şeyler yapmak...
"SEO uzmanlığı" ile Raspberry Pi üzerine ahkam kesmenin sonuçları... Rasppi en düşük RAM ve CPU ile en cok iş yapmak idealine sahip kişilerin aldığı bir bilgis...
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vonderplanitz 6 ay
RAM konusundan yakınan arkadaşlar: Bu cihaz Firefox 'ta 500 sekme ile web sörf yapmak için değil, en düşük RAM ve CPU kullanarak en cok işi yapmak için, yarı hobi / yarı ihtiyaç amaçlı bir cihaz ki bu masaüstü / Laptop 'ta da amaçtır, her programın en düşük RAM & CPU harcayanı makbuldür. Benim şu anki 4GB RAM'li laptop'umda 500+ sekme açtığım halde 600MB 'ı geçmeyen Palemoon tarayıcı kullanıyorum. 4GB RAM'li Mac mini'mde 2010 çıkışlı OSX 10.6 kullanıyorum cunku kernel prosesi 200MB'ı geçmiyor diger programlarda da RAM kullanımı cok mantıklı böylelikle 4GB 8-10GB RAM gibi geliyor.
Bence bu cihazı daha önce düşük RAM'li Rasppi kullanmış kişiler takdir eder, hayatında Rasppi kullanmamış, özellik listesinde RAM, CPU vs bakıp karar veren kişiler bu cihazın anlam ve değerini takdir edemez.
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Ohol Oula 6 ay
Yav bu ne işe yarıyor gardaşlar? Ben teknolojiye hakimimdir ama bunu anlamadım yav?
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snoppy 6 ay Ohol Oula
kısaca IoT (Internet Of Things / Nesnelerin İnterneti) dediğimiz sistemlerin geliştirimi için size basit ve ucuz bir geliştirme ortamı sunar.
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Y-ZiyA 6 ay
Bilmemek değil öğrenmemek ayıp. Şimdi bu cihazların kullanım alanı tam olarak neresidir? Herhalde media player olarak kullanmak için zayıf kalırlar?
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Guest-BF8E9B238 6 ay Y-ZiyA
Board'un sağ tarafındaki 40'lı pin grubunu fark etmişsindir. Bu cihazlar genelde o pinleri kullanarak elektronik projeler geliştirmek için kullanılıyor. Örneğin kamera bağlarsın, görüntüyü işleyip oyuncak arabanın bir nesneyi takip etmesini sağlarsın. O pinler motorları sürer, ledleri yakar, sensörler ile haberleşir vs...
Rasp. pi medya oynatıcı olarak zayıf kalır. Bende odroid-c2 vardı (bozuldu), donanımsal h265 çözücü var onda.
2 Yanıt Yanıtla +1
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loradona 6 ay
Arkadaşlar ram yetmez diyenler olmuş da zaten linux sistemde swap denen bir mantık var. Ram yetmiyor mu ? Bırak yetmesim swap zaten buna çözüm olarak var :))
2 Yanıt Yanıtla +2
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Guest-BF8E9B238 6 ay loradona
Swap ancak sistemin donarak kitlenmesini önler. Ram dolunca fareyi bile zor oynatırsınız. Swap öldürmez ama süründürür.
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SEO-Uzmanı 6 ay loradona
ram kullanmasınlar o zaman hepsi swap olsun !
neden ram var ;
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lucky16 6 ay
512 MB Ram tam bir fiyasko. Yıllar geçtikçe RAM fiyatları ucuzlarken bunda 512 MB kullanılması saçma. Geliştirme yapılırken RAM gereksiz diyenler olmuş. Githubdan indirdiğiniz orta büyüklükte bir projeyi gcc ile derlerken ne kadar RAM tükettiğine bakın. 4 çekirdeğin avantajını kullanmak istediğimiz çoklu işlemli (multi thread) derlemede (‘make -j 4’ vs.) özellikle -O1,-O2,-O3 optimizasyonlarından biri açıkken 1 GB RAM dolmakta ve işletim sistemi gcc işlemini sonlandırmaktadır(out of memory sebebiyle kill etmekte). Bu sorunun üstesinden gelmek için de yavaş SD’ler üzerinde swap sürücüsü açmak gerekmekte.
RISC işlemciler CISC’lerin tek komutta yaptığı bazı işlemleri daha fazla komutta yaptığı için (dolayısıyla daha fazla RAM kullandığı için) ARM tabanlı bir sistemde bellek olabildiğince çok olmalıdır. Özelikle Raspberry üzerinde Java veya Python ile görüntü, sinyal işleme tarzı uygulamalar geliştirilmek istendiğinde bu RAM’in yetmeyeceği açıktır. Zamanında 7 dolara 1 GB RAM’li Orange Pi almıştım yani buna daha fazla RAM eklenebilirdi.
Bir de şuna değilnmek istiyorum. Arkadaşların bahsettiği diğer benzer cihazların Raspberry PI’ler kadar tutmamasının ana sebebi bence üzerindeki mikrokontrölcülerin özelliklerinin yeterince açık bir şekilde dökümante edilmemesidir. Örneğin Orange PI ile GPIO’ları yönetmek Raspberry PI’ye göre oldukça zordur. Raspberry PI’de belli bellek adreslerine erişerek GPIO’lar düşük seviyede en yüksek hızda kontrol edilebilmektedir. Orange PI’lerde bu durum yeterince açık değildir.
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taner97 6 ay lucky16
Hocam cross compile olayından haberiniz yok sanırım. Bu cihazlarla program veya kernel derleme işlemi yapmak çok gereksiz evde bilgisayarınız yoksa bile aylık 1 dolara vps alıp raspberryde 10 saatte derleyeceginiz seyi 5dkde yaparsınız. Ram sınırlamasından bahsetmiyorum bu arada raspberrynin islemcisi ile 16GB bellek de olsa çok çok uzun sürer bir kernel derleme işlemi.
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FatihAsl 6 ay lucky16
LiteIDE derlediğimde. yaklaşık 1 saat de sorunsuz derliyor. hangi uygulamayı derlerkerken sorun yaşadınız.
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Guest-BF8E9B238 6 ay lucky16
O sorunlarla aynen karşılaştım. gcc yerine clang deneyin. clang çok daha düşük bellekle derliyor.
Son paragrafa da cevap vereyim. Diğer cihazların rasp. pi kadar tutulmamasının sebebi bilinirlik. Piyasaya ilk giren piyasayı domine eder. Örnek bir proje aradığınızda karşınıza ya arduino çıkar ya raspberry.
Gpio hepsinde aynı şekilde kullanılıyor, bunun dokümante edilmesine gerek yok. Wiring-pi referans belgelerine bakacaksınız. Her board üreticisi kendi wiring-pi kütüphanesini yazıyor zaten.
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TsG 6 ay
kodi stream eder mi acep? Pi zero full hd stream de takılıp kalıyor.
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Kefelon 6 ay TsG
H264 desteği bulunuyor ve 1080P MPEG-4 türünü 30 FPS'de oynatabildiği belirtilmiş. İşlemcinin Pi 3 Model B+ ile aynı olduğunu düşününce Zero'ya kıyasla medya oynatımı konusunda daha iyi işler başaracağını tahmin etmek yanlış olmaz sanırsam.
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Y-ZiyA 6 ay
Evde 3 tane bilgisayar (1 laptop 1 TV için 1 de normal) var ama sırf kurcalamak için alacağım bunlardan 1 tane.
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FatihAsl 6 ay Y-ZiyA
bende 3B modeli var, 3B+ modeli almayı düşünüyorum. bendekini satabilirim
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DH Misafiri 6 ay
1gb ram olsaydı tadından yenmezdi. media player olarak kullandığım 2 tane 3b+ 1 tane de zero wh var. ram streaming için lazım oluyor
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Tensi 6 ay
RAM'i dusurmeyip USB sayisini da 2 yapsalardi iyi olurmus. Gerci bu haliyle de cok guclu, PLC gerektiren bazi yerlerde cok ucuza cozum oluyor. Ama grafik arabirim kurmak icin ( sonradan degisiklik yapmak bu sayede cok kolay oluyor ) icin 1 GB ram iyiydi. Mesela Ubuntu MATE 512 RAM yeterli diyor ama biraz zorlaniyor.
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FatihAsl 6 ay Tensi
RAM düşmedi zaten, bu model zaten 512 MB idi, 1GB lazım ise B+ modeli var. USB portu da 4 adet.
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SEO-Uzmanı 6 ay
nitelikli bir işlem yapmak istediğinizde 1gb bile yetmez hatta 2gb olmalı !
dahası bu sistemler için çıkart tak ram yuvası özelliği olmalı !
cep telefonlarında bile en uyduruk modeli 4gb ramli olmuşken ! bu da işmi yani !
:(
4 Yanıt Yanıtla +1
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FatihAsl 6 ay SEO-Uzmanı
Haklısın bu cihaz size göre değil, 512 MB RAM aslında muazzam bir kapasitedir. haklısın dedim çünkü bu cihaz GTA çalıştırmaz
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A.Gul 6 ay SEO-Uzmanı
Hocam galiba bu konuya uzaksınız, bu bir mini pc değil geliştirme kartı. Evde sahip olduğunuz akıllı eşların çoğu eşya 16,32 veya 64 mb RAM'e sahip kitler ile yapılmaktadır. 512 MB bir gelişme için zaten muazzam bir miktar ki çoğu zaman ihtiyacımız olan ihtiyacımız olan işlemci hızı ve kayan noktalı hesaplamalardaki hız.
Pi3 ve Pi3 B+ ile kendi okuluma yiyecek içecek otomatı yaptım açıkçası ziyan oldu. Aynı işlemleri arduino veya stm32 geliştirme kitleri ile yapabileceğimi farkettim.
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dwain 6 ay SEO-Uzmanı
Hocam ben sana yapayım 4 gb ramli raspberry. Ama sen bana onunla ne yapacağını söyle ki ona göre yapayım. 1gb ile yapamadığın neyi yapacaksın 4gb lık geliştrme kartı ile?
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