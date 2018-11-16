Raspberry Pi 3 Model A+ tanıtıldı: Daha küçük ve daha ucuz

Ürettiği mini boyutta bilgisayarlar ile tanınan ve geliştiricilerin en önemli yardımcısı konumuna gelen Raspberry Pi Vakfı, yeni Raspberry Pi 3 Model A+ modelini duyurdu. Performans konusunda bir önceki model Raspberry Pi 3 Model B+ ile aynı seviyede olan Model A+’nın temel amacı aynı fonksiyonelliği daha küçük boyutta ve daha uygun fiyata sunabilmek.

Daha küçük, daha ucuz ancak performans aynı

65x56mm boyutlarındaki mini bilgisayar Broadcom üretimi BCM2837B0 kodlu 1.4 Ghz, 4 çekirdekli, 64-bit işlemcisinden gücünü alıyor. Dual-band 802.11ac Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 gibi iletişim özellikleri korunsa da Ethernet portunun kaldırıldığını ve önceki modeldeki gibi 1GB RAM yerine yeni modelde 512MB RAM kullanıldığını belirtelim. Ayrıca USB 2.0 port sayısı ise dörtten bire düşürülmüş.

Ayrıca Bkz.

"Raspberry Pi 3 Model B+ tanıtıldı: Daha hızlı CPU ve 5 GHz Wi-Fi"

Raspberry Pi 3 Model A+ fiyatı

Küçülen boyutuyla bazı özelliklerini kaybeden yeni Raspberry Pi modeli bu durumu avantaja çevirmek için fiyatıyla öne çıkmayı amaçlamış. Önceki modelden 10 dolar daha ucuza satılacak yeni modelin fiyatı 25 dolar olarak belirtildi. Ülkemizin Raspberry Pi onaylı satıcısı Samm Market ise yeni Raspberry modelini 192 TL’den listelemeye başlamış. Bu fiyatıyla yine firmanın bir başka ürünü Raspberry Pi Zero’yu saymazsak, Raspberry Pi 3 Model A+ satışta olan en ucuz bilgisayar oldu.

Okullar ve projeler için binlercesinin satın alındığı düşünülünce Raspberry Pi’ın bu 10 dolarlık fiyat azaltmasının oldukça yararlı olacağını söyleyebiliriz.

Raspberry Pi 3 Model A+ özellikleri