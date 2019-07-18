Raspberry Pi 4 ile fansız konsept tarihe karışıyor

Eğitim amaçlı geliştirici kartı olarak faaliyetlerine başlayan ancak dünyanın en küçük bilgisayarı ünvanıyla bir anda patlama yapan Raspberry Pi bugüne kadar çok yol kat etti. Sayısız projeye ev sahipliği yapan Raspberry Pi geçtiğimiz günlerde en güçlü modeliyle karşımıza çıkmıştı.

Fan mutlaka lazım

Raspberry Pi 4 değişen ihtiyaçları da göz önüne alarak 4 adet Cortex-A72 çekirdeği, 4GB’a kadar RAM, USB Tip-C üzerinden enerji aktarımı, çift microHDMI port gibi gelişmiş bir donanım konfigürasyonu sunmuştu.

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Daha fazla güç isteyen projeler için geliştirilen RPi 4 modeli bununla birlikte bu gücü karşılayabilmek için daha fazla enerji çekiyor. Haliyle güç için tasarlanmamış olan baskılı devre kartı da ısınmaya başlıyor.

İlk ürünleri eline geçen kullanıcılar ağırlıklı olarak bu aşırı ısınma problemine dikkat çekiyor. Bazı kullanıcılar kartı koymak için eklenen plastik kutunun plastik bir fırına döndüğünü ifade etmiş.

Bu bakımdan RPi 4 modeli için bir fan edinmenin gerekli olduğu aksi takdirde istenmeyen sonuçların doğabileceği belirtiliyor. Yani artık fansız Raspberry Pi konsepti tarihe karışıyor. Daha önce de USB Tip-C standardının tam olarak uygulanamaması nedeniyle bazı kablolarda uyumsuzluk ortaya çıkmıştı.