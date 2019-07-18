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Firefox çalınan şifreleriniz için sizi uyaracak

Eğer Firefox veri tabanına kayıtlı olan şifreniz bir şekilde internete sızdırıldıysa tarayıcınız bunu tespit edecek ve sizi bu şifreyi değiştirmeniz konusunda uyaracak.
10 dk. (Son Güncelleme: 10 dk.)
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Tarayıcılar
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde internet üzerinde faaliyet gösteren platformların birbiri ardına siber saldırıya uğradığını ve milyarlarca kişinin verilerinin çalındığını okuyoruz. Saldırganlar bu verileri internette paylaşıyor ve tehlike iki katına çıkıyor.

Önemli iş birliği

Bazı platformlar internete yüklenen kişisel verileri bir araya toplayarak bir havuz yaptı ve kullanıcıların burada kendi verilerinin çalınıp çalınmadığını görmesine imkân tanıdı. Firefox da kendi şifre saklama sistemini bu havuzlarla ilişkilendiriyor.

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Popüler Have I Been Pwned platformu ile iş birliği yapan vakıf Firefox Monitor adındaki gözlem aracıyla Lockwise şifre kasasındaki şifreleri sürekli kontrol ediyor. Eğer kullanıcının adı ve şifreleri bir şekilde internete düştüyse uyarı veriyor, değiştirmeye zorluyor.

Sistem sadece şifreler sızdırıldığında ve şifreler veri tabanındaki kullanıcı adı ile uyuştuğunda çalışıyor. Gelecek dönemde kullanıcının çalınan şifrelerine ait bir istatistik de tutulmaya başlanacak.

 

https://www.ubergizmo.com/2019/07/firefox-will-warn-you-if-saved-logins-surface-in-data-breaches/ Yorum Yaz
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