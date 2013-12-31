Rayman Jungle Run, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

Ubisoft'un koşu türündeki başarılı mobil oyunu Rayman Jungle Run, Appstore'da kısa bir süreliğine indirimde. Geçtiğimiz yılın en iyi oyunları arasında yer alan yapım, indirimle birlikte ilk kez ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunuluyor.





Soldan sağa doğru ilerleyişe sahip olan Jungle Run, birbirinden renkli iki boyutlu görselleri ve eğlence dolu bölümleriyle türü seven oyuncuların denemesi gereken oyunlar arasında yer alıyor. Tek dokunuşun yeterli olduğu bir kontrol şemasına sahip olan yapım mobil cihazlarda rahatlıkla kontrol edilebiliyor.





iOS 5 ve üzeri yazılıma sahip cihazlarda çalışan Rayman Jungle Run'a aşağıdaki Appstore bağlantısı üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.



