Assassin’s Creed Black Flag Remake 23 Nisan’da resmen tanıtılıyor

Tam Boyutta Gör Ubisoft, uzun süredir oyun dünyasında konuşulan Assassin’s Creed IV: Black Flag yeniden yapımı için resmi tanıtım tarihini açıkladı. Şirket, “Assassin’s Creed Black Flag Resynced” adıyla duyurulan yapımı 23 Nisan’da gerçekleştirilecek özel bir canlı yayınla oyuncularla buluşturacak.

Etkinlik, 23 Nisan Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00’da Ubisoft’un YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayında oyuna dair ilk geniş kapsamlı tanıtım videosunun paylaşılması bekleniyor.

Assassin’s Creed serisinin en sevilen yapımlarından biri olan Black Flag’in yeniden yapımı, uzun süredir oyun dünyasında konuşuluyordu. Ubisoft, geçtiğimiz ay paylaştığı görsel ile projeyi dolaylı olarak doğrulamış ve beklentileri resmileştirmişti.

Edward Kenway geri dönüyor

Tam Boyutta Gör Orijinal oyun 2013 yılında piyasaya sürülmüş ve oyuncuları 1715-1722 yılları arasındaki Karayipler’de geçen korsanlık dönemine götürmüştü. Hikaye, Galli korsan Edward Kenway’in servet ve özgürlük arayışını konu alıyor. Kenway aynı zamanda Assassin’s Creed III’ün kahramanı Connor’ın büyükbabası olarak hikaye evreninde önemli bir bağlantı noktası oluşturuyor.

Yeni versiyona dair şu ana kadar paylaşılan tek resmi görsel, Edward Kenway’in bir tekne üzerinde dinlendiği bir tanıtım çalışmasından ibaret. Ancak Ubisoft’un canlı yayında ilk fragmanı göstermesi ve oynanışa dair detayları açıklaması bekleniyor.

Ancak tanıtıma kısa bir süre kala yayınlanacak fragmanın sızdırıldığı iddia edildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar ve kesitlerde görsel anlamda büyük bir sıçramanın yaşandığı görülüyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan 23 Nisan’daki etkinliğin yalnızca Black Flag remake’iyle sınırlı kalmayabileceği de konuşuluyor. Ubisoft’un geliştirme sürecinde olan ve “Codename Hexe” adıyla bilinen yeni ana Assassin’s Creed oyunu hakkında da kısa bilgiler paylaşabileceği değerlendiriliyor. Şirket, bu yapımın daha karanlık, hikaye odaklı ve özgün bir deneyim sunacağını daha önce açıklamıştı.

