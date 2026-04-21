Assassin’s Creed Black Flag Remake 23 Nisan’da resmen tanıtılıyor

Etkinlik, 23 Nisan Perşembe günü Türkiye saatiyle 19.00’da Ubisoft’un YouTube ve Twitch kanalları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Yayında oyuna dair ilk geniş kapsamlı tanıtım videosunun paylaşılması bekleniyor.
Assassin’s Creed serisinin en sevilen yapımlarından biri olan Black Flag’in yeniden yapımı, uzun süredir oyun dünyasında konuşuluyordu. Ubisoft, geçtiğimiz ay paylaştığı görsel ile projeyi dolaylı olarak doğrulamış ve beklentileri resmileştirmişti.
Edward Kenway geri dönüyor
Yeni versiyona dair şu ana kadar paylaşılan tek resmi görsel, Edward Kenway’in bir tekne üzerinde dinlendiği bir tanıtım çalışmasından ibaret. Ancak Ubisoft’un canlı yayında ilk fragmanı göstermesi ve oynanışa dair detayları açıklaması bekleniyor.
Ancak tanıtıma kısa bir süre kala yayınlanacak fragmanın sızdırıldığı iddia edildi. Sosyal medya platformlarında paylaşılan videolar ve kesitlerde görsel anlamda büyük bir sıçramanın yaşandığı görülüyor.