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    Razer Raion oyun kontrolcüsü duyuruldu

    Razer Raion adındaki oyun kontrolcüsü Retro arcade çubuklarını andırıyor. Mekanik tuşlar 80 milyon basış ömrüne sahip. Razer Raion özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Çevre Birimleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Razer Raion oyun kontrolcüsü duyuruldu

    Oyuncu donanımları pazarında varlığını arttırmaya devam eden Razer yeni bir kontrolcü duyurdu. Razer Raion arcade kontrolcüsü oyunculara en akıcı kontrol deneyimini sunmayı amaçlıyor.

    Razer Raion özellikleri ve fiyatı

    Razer Raion kontrolcüsü üst seviye PS4 ve PC oyuncularını hedefliyor. Turnuvalar için oyunculara yardımcı olacak belirli özellikler kontrolcüye eklenmiş. Ayrıca en iyi tutuşu sağlayacak şekilde tasarlanmış.

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    Kontrolcü üzerinde daha geniş alana yayılmış 6 tuşlu dizilim, 8 yönlü D-pad, klasik omuz ve tetik tuşları yer alıyor. Razer mekanik anahtarlarını kullanan tuşlar 80 milyon basışa kadar dayanıklılık sunuyor. D-pad modülü de yüksek performanslı bir anahtar barındırıyor.

    PS4 için ise üst kısımda bir dokunmatik yüzey yer alıyor ve tüm konsol fonksiyonlarını destekliyor. Turnuva modunda ana tuşlar haricindeki tuşlar devre dışı bırakılıyor ve oyun tecrübesinin kesilmesi engelleniyor.

    Razer Raion oyuncu toplulukları ile iş birliği içerisinde hazırlanmış. 3.5mm analog ses girişi ve 3 metrelik kablosu mevcut. Raizer Raion 110 Avro fiyat etiketi ile global olarak satışa sunulmuş durumda.

     


    https://www.techpowerup.com/260122/razer-announces-the-raion-arcade-fightpad Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ertech26 22 dk.
    Steam controller a analog yok diye eleştirenler bu gamepadi parçalar....
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