Razer Raion oyun kontrolcüsü duyuruldu

Oyuncu donanımları pazarında varlığını arttırmaya devam eden Razer yeni bir kontrolcü duyurdu. Razer Raion arcade kontrolcüsü oyunculara en akıcı kontrol deneyimini sunmayı amaçlıyor.

Razer Raion özellikleri ve fiyatı

Razer Raion kontrolcüsü üst seviye PS4 ve PC oyuncularını hedefliyor. Turnuvalar için oyunculara yardımcı olacak belirli özellikler kontrolcüye eklenmiş. Ayrıca en iyi tutuşu sağlayacak şekilde tasarlanmış.

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Kontrolcü üzerinde daha geniş alana yayılmış 6 tuşlu dizilim, 8 yönlü D-pad, klasik omuz ve tetik tuşları yer alıyor. Razer mekanik anahtarlarını kullanan tuşlar 80 milyon basışa kadar dayanıklılık sunuyor. D-pad modülü de yüksek performanslı bir anahtar barındırıyor.

PS4 için ise üst kısımda bir dokunmatik yüzey yer alıyor ve tüm konsol fonksiyonlarını destekliyor. Turnuva modunda ana tuşlar haricindeki tuşlar devre dışı bırakılıyor ve oyun tecrübesinin kesilmesi engelleniyor.

Razer Raion oyuncu toplulukları ile iş birliği içerisinde hazırlanmış. 3.5mm analog ses girişi ve 3 metrelik kablosu mevcut. Raizer Raion 110 Avro fiyat etiketi ile global olarak satışa sunulmuş durumda.