Xiaomi Redmi K20 Pro kamerası ilk 20 içerisinde

Ülkemizde de Mi 9T Pro olarak pazarlanan Xiaomi’nin mekanizmalı kameraya sahip amiral gemisi Redmi K20 Pro kamera tarafında oldukça başarılı DxOMark testlerinde telefon 100 ortalama puan üzerine çıkmayı başardı.

Redmi K20 Pro kamera performansı

Redmi K20 Pro modelinde 48MP çözünürlüğünde f/1.75 ana sensör, 8MP çözünürlüğünde telefoto sensör ve 13MP çözünürlüğünde ultra geniş açılı sensör yer alıyor. Testler 1600 farklı mekanlarda fotoğraf ve 2 saatlik video ile gerçekleştirilmiş.

Testlere göre Redmi K20 Pro video tarafında 89 puan alırken fotoğraf tarafında 108 puan almayı başarıyor. Ortalama ise 102 puan oluyor. Listenin lideri Huawei Mate 30 Pro modeli fotoğraf tarafında 131, video tarafında 100 puana sahip. Ortalaması ise 121. Redmi K20 Pro modeli bu puanla ilk 20 arasına girmeyi başarıyor. Daha üzerinde Xiaomi markasından Mi Mix 3 ve Mi 9 modelleri yer alıyor.

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Fotoğraf tarafında Redmi K20 Pro modeli özellikle otomatik odaklama konusunda çok başarılı. Pozlama ve renk üretimi de 80 puan üzerinde almayı başarmış. Düşük olduğu taraflar ise gece çekimleri, yakınlaştırma ve bulanıklaştırma. Genelde kullanıcının dikkat ettiği 3 önemli noktada düşük kalsa da fiyatına göre bunlar es geçilebilir.

Video tarafında yine otomatik odaklama, dengeleme, renk üretimi ve pozlama öne çıkıyor. Düşük taraf ise bazı küçük desen kaymaları olabilmesi. Video tarafında genelde bileşenlerin ortalamanın üzerinde oluğunu belirtmek gerek.

Ülkemizde de 4000TL seviyesi ile pek çok rakip amiral gemisinin önüne geçen Redmi K20 Pro/Mi 9T Pro modeli kamera tarafında da kullanıcısını hayal kırıklığına uğratmayacak gibi görünüyor.