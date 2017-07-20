Razer akıllı telefonu yeniden gündemde

Oyuncu donanımları pazarının büyük isimlerinden Razer için akıllı telefon iddiaları yeniden gündemde. Sektörde başarılı olamayan Robin akıllı telefonunun üreticisi Nextbit’i satın alan Razer’ın ciddi bir çalışma içerisinde olduğu ifade ediliyor.

Riskli hamle

Firmanın borsaya açılış hamlesi öncesindeki başvuru evraklarında bir akıllı telefon planının olduğunun ortaya çıkması iddiaları yeniden alevlendirdi. Şimdilik bu akıllı telefon standart bir tasarımda mı yoksa oyun odaklı bir tasarımda mı olacak bilinmiyor.

Akıllı telefon pazarının yavaş yavaş doyuma ulaştığı bu dönemde Razer’ın farkındalık yaratacak bir şeyler ortaya koyması gerekiyor. Büyük ses getiren Essential akıllı telefonu bile henüz piyasaya çıkmış değil ve mali sıkıntılar gündemde.

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Razer’ın oldukça geniş bir ekosistemi var ancak daha çok oyun alanına yönelik olduğu için standart bir akıllı telefon hamlesi ilgi görmeyebilir. Bu bakımdan firmanın oyuna yönelik bir akıllı telefon tasarımı üzerinde durması şart. Nintendo Switch tarzında dock ünitesi olan bir tasarım ses getirebilir. Android ekosisteminin geniş oyun kataloğu Razer’ın elini de güçlendirecektir.