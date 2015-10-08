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Razer'dan yeni mekanik oyuncu klavyesi: BlackWidow Ultimate 2016

3 yıl
17,1b
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19
Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Razer'dan yeni mekanik oyuncu klavyesi: BlackWidow Ultimate 2016
 
Oyuncu donanımı denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Razer, BlackWidow Ultimate 2016 adını verdiği yeni mekanik klavyesini duyurdu.
Firmanın meşhur BlackWidow ailesine dahil edilen yeni klavye, bünyesinde sayısal tuş takımı yaşıyor ve bilek dayama bölümüyle uzun oyun seanslarında bile kullanıcısını yormuyor. Razer'ın ödüllü mekanik anahtarları üzerine kurulan ve böylece düşük gecikme ile oldukça yüksek performans vaadeden BlackWidow Ultimate 2016, belirtilen 60 milyon basma ömrüyle de standartları geride bırakıyor.
Dinamik aydınlatma desteğine sahip bir aydınlatma sistemiyle gelen Razer BlackWidow Ultimate 2016, bütün ışık ayarlarını Razer'ın Synapse yazılımı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Üst modelerden "Chroma" aydınlatma desteği ve beş ayrı makro tuşu taşımamasıyla ayrılan mekanik klavye, Windows yanında Mac sistemlerle de kullanılabiliyor ve çoklu basma durumlarında dahi görev yapmaya devam edebiliyor. BlackWidow Ultimate 2016'nın USB kablosu ise özel kaplamasıyla kolay kolay dolanma sorunları yaşatmıyor. 
Razer BlackWidow Ultimate 2016, 110$ fiyat etiketiyle bugün itibariyle Razer'ın resmi satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/razer-blackwidow-ultimate-2016-mechanical-keyboard/ Yorum Yaz
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ø 3 yıl
Bana dandirik bir klavye yerine yanlışlıkla gönderilmesiyle beraber Razer Blackwidow Chroma ile tanıştım, bu kadar iyi olduğunu bilsem gerçek fiyatını öder yine alırdım.

Daha önce mousepad iade etmek istediğimde 50 liralık mousepadi iade almamak için kutusu açılmış diye zorluk çıkarmışlardı ve müşteri heyeti kararı lazım dediklerinde vazgeçmiştim. Bende bunun kutusunu nasıl olsa açtım diye iade edebilecekken etmedim. 50 lira için zorluk çıkaran adamın 600 liralık klavyesi kucağıma düştü, ilahi adalet. :)
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xanonymx 3 yıl
kodoman markası razer.
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kraix 3 yıl
Eskiden toplu mouse lar vardı gıcır gıcır ses çıkaran sevimli dandik klavyeler vardı ve herkes eşitti counter oynarken knight oynarken hatta dota oynarken.
Şimdi eşitlik bozuldu para konuşuyor adamlar çok güzel paralara çok güzel combolar yapar oldular bizlere biraz para biriktirmek lazım en iyisi...
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marseltalon 3 yıl
Gene Fısss...
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gurkanse 3 yıl
eskiden böyle ürünlermi vardı ? her oyuncu neredeyse eşitti çünkü klavyeler mouse lar benzerdi.şimdi ise sözde rekabeti arttırmak için bu tür ürünler satıyolar.sırf birileri para kazanacak diye fahiş fiyattan bu ürünleri almak bence çok mantıksız.kimse tenezzül etmezse zaten batar giderler.bencede olması gereken budur.he aksini söyleyecekler için söyleyeyim 500 600tl bi klavyeye verilmez arkadaş ya :D tablet alırım daha iyi
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c36ab7c4 3 yıl
O klavyeye 110$ :D Türkiye'de kim bilir kaça satılır. Bu kadar gereksiz hiç bir artısı olmayan ürünlere kim o paraları veriyor merak ediyorum.

Benim için G110 dan ötesi gereksizdir.Tuş takımı aydınlatmasından tutunda ayarlanabilir 12 tuş + ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. Uygun fiyata da bulursanız dediğim gibi en iyi klavyedir bana göre.
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Umutcan 3 yıl c36ab7c4
c36ab7c4

O klavyeye 110$ :D Türkiye'de kim bilir kaça satılır. Bu kadar gereksiz hiç bir artısı olmayan ürünlere kim o paraları veriyor merak ediyorum.

Benim için G110 dan ötesi gereksizdir.Tuş takımı aydınlatmasından tutunda ayarlanabilir 12 tuş + ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. Uygun fiyata da bulursanız dediğim gibi en iyi klavyedir bana göre.

Bildiğim kadarıyla mekanik klavyelerin çok hafif bir tepkime süresi farkı var normal klavyelere göre, bu da mekanik klavyelerde tuşun tam basılmadan yarı pozisyondayken basılmış sayılmasından kaynaklanıyor.
Bu tip ürünleri herşeyim mükemmel olsun diyen takıntılı oyuncular alıyor, veya bu işten para kazanan, e-sports oyuncuları.
Yeni bir ürün tipi de değil aslında, eskiden beğenmediğimiz çatır çutur ses yapan bej rengi mekanik klavyeler, şu an gaming açısından süslü püslü yeniden gündeme geldi, olay bu.
Bir de bu ürünler bu dolar kuruyla ülkemize hitap etmiyor mesela. 110$ onlara bizim 110 tl gibi geliyor. Adamlar için büyük bir para değil, dolayısıyla psikolojik olarak da olsa
en iyi donanımı kullanmanın doyumuna ulaşıyorlar. Abd'de yaşasam, ve "extreme gamer" olsam o uygun fiyatlarla ben de herşeyi mükemmel olacak seviyede almak isterdim herhalde.
Ama Türkiye açısından düşünürsek, adamlar bizim 110tl'miz gibi alırken bizim gidip de çok çok az bir avantaj için 400-500 tl vermemiz elbette anlamsız.
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Mianfei 3 yıl
Same hamam Same tas
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Firaristt 3 yıl
çatır çutur ses çıkarıyordu öncekiler.belki bunda düzelmiştir diyeceğim de mekanik klavyelerde şu ses işini git gide sessizleştireceklerine daha da arttırıyorlar
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hayrikoc61 3 yıl
Keşke artık değişik tasarımlar ile yapsa ürünleri razer.
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