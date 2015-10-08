Razer'dan yeni mekanik oyuncu klavyesi: BlackWidow Ultimate 2016

Oyuncu donanımı denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Razer, BlackWidow Ultimate 2016 adını verdiği yeni mekanik klavyesini duyurdu.

Firmanın meşhur BlackWidow ailesine dahil edilen yeni klavye, bünyesinde sayısal tuş takımı yaşıyor ve bilek dayama bölümüyle uzun oyun seanslarında bile kullanıcısını yormuyor. Razer'ın ödüllü mekanik anahtarları üzerine kurulan ve böylece düşük gecikme ile oldukça yüksek performans vaadeden BlackWidow Ultimate 2016, belirtilen 60 milyon basma ömrüyle de standartları geride bırakıyor.

Dinamik aydınlatma desteğine sahip bir aydınlatma sistemiyle gelen Razer BlackWidow Ultimate 2016, bütün ışık ayarlarını Razer'ın Synapse yazılımı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Üst modelerden "Chroma" aydınlatma desteği ve beş ayrı makro tuşu taşımamasıyla ayrılan mekanik klavye, Windows yanında Mac sistemlerle de kullanılabiliyor ve çoklu basma durumlarında dahi görev yapmaya devam edebiliyor. BlackWidow Ultimate 2016'nın USB kablosu ise özel kaplamasıyla kolay kolay dolanma sorunları yaşatmıyor.

http://www.digitaltrends.com/computing/razer-blackwidow-ultimate-2016-mechanical-keyboard/