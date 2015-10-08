Razer'dan yeni mekanik oyuncu klavyesi: BlackWidow Ultimate 2016

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Oyuncu donanımı denildiği zaman akıllara gelen ilk firmalardan Razer, BlackWidow Ultimate 2016 adını verdiği yeni mekanik klavyesini duyurdu.
Firmanın meşhur BlackWidow ailesine dahil edilen yeni klavye, bünyesinde sayısal tuş takımı yaşıyor ve bilek dayama bölümüyle uzun oyun seanslarında bile kullanıcısını yormuyor. Razer'ın ödüllü mekanik anahtarları üzerine kurulan ve böylece düşük gecikme ile oldukça yüksek performans vaadeden BlackWidow Ultimate 2016, belirtilen 60 milyon basma ömrüyle de standartları geride bırakıyor.
Dinamik aydınlatma desteğine sahip bir aydınlatma sistemiyle gelen Razer BlackWidow Ultimate 2016, bütün ışık ayarlarını Razer'ın Synapse yazılımı üzerinden gerçekleştirebiliyor. Üst modelerden "Chroma" aydınlatma desteği ve beş ayrı makro tuşu taşımamasıyla ayrılan mekanik klavye, Windows yanında Mac sistemlerle de kullanılabiliyor ve çoklu basma durumlarında dahi görev yapmaya devam edebiliyor. BlackWidow Ultimate 2016'nın USB kablosu ise özel kaplamasıyla kolay kolay dolanma sorunları yaşatmıyor.
Razer BlackWidow Ultimate 2016, 110$ fiyat etiketiyle bugün itibariyle Razer'ın resmi satış kanalları üzerinden satın alınabiliyor.
http://www.digitaltrends.com/computing/razer-blackwidow-ultimate-2016-mechanical-keyboard/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Daha önce mousepad iade etmek istediğimde 50 liralık mousepadi iade almamak için kutusu açılmış diye zorluk çıkarmışlardı ve müşteri heyeti kararı lazım dediklerinde vazgeçmiştim. Bende bunun kutusunu nasıl olsa açtım diye iade edebilecekken etmedim. 50 lira için zorluk çıkaran adamın 600 liralık klavyesi kucağıma düştü, ilahi adalet. :)
Şimdi eşitlik bozuldu para konuşuyor adamlar çok güzel paralara çok güzel combolar yapar oldular bizlere biraz para biriktirmek lazım en iyisi...
Benim için G110 dan ötesi gereksizdir.Tuş takımı aydınlatmasından tutunda ayarlanabilir 12 tuş + ihtiyaç duyabileceğiniz her şey var. Uygun fiyata da bulursanız dediğim gibi en iyi klavyedir bana göre.
Bildiğim kadarıyla mekanik klavyelerin çok hafif bir tepkime süresi farkı var normal klavyelere göre, bu da mekanik klavyelerde tuşun tam basılmadan yarı pozisyondayken basılmış sayılmasından kaynaklanıyor.
Bu tip ürünleri herşeyim mükemmel olsun diyen takıntılı oyuncular alıyor, veya bu işten para kazanan, e-sports oyuncuları.
Yeni bir ürün tipi de değil aslında, eskiden beğenmediğimiz çatır çutur ses yapan bej rengi mekanik klavyeler, şu an gaming açısından süslü püslü yeniden gündeme geldi, olay bu.
Bir de bu ürünler bu dolar kuruyla ülkemize hitap etmiyor mesela. 110$ onlara bizim 110 tl gibi geliyor. Adamlar için büyük bir para değil, dolayısıyla psikolojik olarak da olsa
en iyi donanımı kullanmanın doyumuna ulaşıyorlar. Abd'de yaşasam, ve "extreme gamer" olsam o uygun fiyatlarla ben de herşeyi mükemmel olacak seviyede almak isterdim herhalde.
Ama Türkiye açısından düşünürsek, adamlar bizim 110tl'miz gibi alırken bizim gidip de çok çok az bir avantaj için 400-500 tl vermemiz elbette anlamsız.