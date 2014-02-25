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ReSound LiNX akıllı işitme cihazı, iOS işletim sistemli ürünlerle kablosuz bağlantı kurabiliyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
5,5b
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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ReSound LiNX akıllı işitme cihazı, iOS işletim sistemli ürünlerle kablosuz bağlantı kurabiliyor
Olası duyma sorunları nedeniyle kullanılan işitme cihazları, kulağa gelen seslerin elektronik olarak yükseltilmesine ve doğal olarak daha iyi duyulmasına imkan veriyor. Ancak kulağın içine takıldıkları için kulaklık ile müzik dinlenmesi veya telefon görüşmesi gibi konuları engelleyen bu cihazların sorunları nedeniyle hazırlanan ReSound LiNX kablosuz işitme cihazı, iOS işletim sistemli ürünlerle bağlantı kurarak oldukça faydalı bir kullanım yapısı sağlayabiliyor.
iOS işletim sistemli iPhone, iPad ya da iPod Touch modelleriyle 2.4 GHz kablosuz ağ üzerinden iletişim kuran ve özel bir uygulaması bulunan akıllı işitme cihazı ReSound LiNX, bu kablosuz bağlantı ile telefonlardan müzik ya da telefon görüşmesi aktarımı yapabiliyor. Ufak gövdesi sayesinde kozmetik olarak da bir sorun yaşatmadığı belirtilen ürün, uygulama temelinde manuel ya da ortam gürültü oranına göre otomatik ses seviyesi ayarı sağlıyor ve ilginç olarak bağlı cihazlardan yerini göstererek kaybolma sorunlarını ortadan kaldırabiliyor. Surround Sound ses işleme teknolojisiyle %90 seviyesindeki işitme kaybı durumlarında dahi esas görevini yerine getirebilen ReSound LiNX, genel olarak güzel bir amaç doğrultusunda çalışma gösteriyor.
Resmi satış fiyatı ve piyasaya çıkış tarihi hakkında bilgi bulunmayan akıllı işitme cihazı ReSound LiNX hakkında hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
ReSound LiNX akıllı işitme cihazı, iOS işletim sistemli ürünlerle kablosuz bağlantı kurabiliyor

http://www.resoundlinx.com Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 1 yıl
bu cihazı kullananlar yorumlarını yazarlarsa sevinirim
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