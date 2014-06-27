Real Boxing, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz





Vivid Games, Godfire: Rise of Prometheus 'un Appstore'daki yerini alması şerefine Real Boxing'in iOS ve Mac sürümlerinde indirime gitti.





İndirimle birlikte normalde 1.99 TL'den satılan iOS ve 4.29 TL'den satılan Mac sürümleri ücretsiz olarak oyuncularla buluşmaya başlandı. Oyunun Android ve PS Vita sürümlerinde ise, şu an için herhangi bir indirim söz konusu değil.





tıklayınız. Gücünü Unreal Engine 3'ten alan kaliteli grafikleri, çok oyunculu modları ve ön kamera üzerinden kontrol imkanı sunan V-Motion kontrol sistemiyle dikkatleri üzerine çeken Real Boxing'i boks sporuna ilgi duyan tüm mobil oyunculara öneriyoruz. Sadece bu hafta sonu için geçerli olan indirimden faydalanmak için aşağıdaki Appstore bağlantılarını takip edebilirsiniz. Real Boxing hakkında detaylı bilgi almak için



