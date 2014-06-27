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Real Boxing, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Real Boxing, Appstore'da kısa bir süreliğine ücretsiz

Vivid Games, Godfire: Rise of Prometheus'un Appstore'daki yerini alması şerefine Real Boxing'in iOS ve Mac sürümlerinde indirime gitti.

İndirimle birlikte normalde 1.99 TL'den satılan iOS ve 4.29 TL'den satılan Mac sürümleri ücretsiz olarak oyuncularla buluşmaya başlandı. Oyunun Android ve PS Vita sürümlerinde ise, şu an için herhangi bir indirim söz konusu değil.

Gücünü Unreal Engine 3'ten alan kaliteli grafikleri, çok oyunculu modları ve ön kamera üzerinden kontrol imkanı sunan V-Motion kontrol sistemiyle dikkatleri üzerine çeken Real Boxing'i boks sporuna ilgi duyan tüm mobil oyunculara öneriyoruz. Sadece bu hafta sonu için geçerli olan indirimden faydalanmak için aşağıdaki Appstore bağlantılarını takip edebilirsiniz. Real Boxing hakkında detaylı bilgi almak için tıklayınız.


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DH Misafiri 5 yıl
boksorum ve android'de oynadim bu oyunu. fazla bisey beklemeyin grafikler ortalama ama fazla bug var. hemde dovusler hep tek duze. ve bi sureden sonra sıkılıyor insan
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carter 5 yıl
Zamanında android için almıştım lakin belli bir süre sonra insan sıkılıyor.
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StG 44 5 yıl
Fakirler için birebir.
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TheAtom 5 yıl
boksorum ve heves edip android'de oynadim bunu. grafikler ortalama ama cok bug var. dovusler tek duze. dovus icinde kisisellestirilmis hareketler falan yok
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37debdeb37 5 yıl TheAtom
TheAtom

boksorum ve heves edip android'de oynadim bunu. grafikler ortalama ama cok bug var. dovusler tek duze. dovus icinde kisisellestirilmis hareketler falan yok

androidde oynadığın için


yükledim oyunu gayet güzel
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