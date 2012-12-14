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Real Football 2013, iPhone 5'in ekran çözünürlüğünü desteklemeye başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Android ve iOS platformu için yayınladığı Real Football 2013'ün iOS versiyonunu güncelleyerek mobil oyuncuların beğenisine sundu.

Güncellemeyle birlikte oyunun yeni yüzü Radamel Falcao olurken, 12 adet yeni sponsorda oyuna eklenmiş durumda. Gameloft cephesinden gelen açıklamaya göre, altı hafta boyunca yapıma her hafta ikişer yeni sponsor ekleneceği belirtilirken, oyun haftalık olarak düzenli güncelleme alacağı dile getirildi. Yine güncellemeyle birlikte iPhone 5'in ekran çözünürlüğüne de destek vermeye başlayan yapımda bir takım grafik hatalarının düzeltildiğini de belirtmekte fayda var. 

Futbol sporuna meraklı mobil oyuncuların Appstore ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde erişebilecekleri Real Football 2013'ün Android versiyonunun önümüzdeki hafta güncelleneceğini de belirtelim.

https://itunes.apple.com/tr/app/real-football-2013/id533391318?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Hsnyksr 6 yıl
Dream league su an en iyisi..
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trsinapsis 6 yıl
Henüz mobil tarafta iyi bir futbol oyunu çıkmadı.Bence Hem hem de Android'te kalite bir futbol oyunu yok.
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Commander 6 yıl
Gameloft başarı olmuştur muhtemelen, hemen hemen her oyunu kalite yönünden kusursuz.
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expander_ 6 yıl
Olum g.t kadar ekranda maçmı oynanır, karınca gibi oyuncular


Bide dolma parmaklarıyla fps oyunu kasanlar var onlara hiç girmiyorum
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