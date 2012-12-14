Real Football 2013, iPhone 5'in ekran çözünürlüğünü desteklemeye başladı

Mobil platformun başarılı geliştiricilerinden Gameloft, Android ve iOS platformu için yayınladığı Real Football 2013'ün iOS versiyonunu güncelleyerek mobil oyuncuların beğenisine sundu.





Güncellemeyle birlikte oyunun yeni yüzü Radamel Falcao olurken, 12 adet yeni sponsorda oyuna eklenmiş durumda. Gameloft cephesinden gelen açıklamaya göre, altı hafta boyunca yapıma her hafta ikişer yeni sponsor ekleneceği belirtilirken, oyun haftalık olarak düzenli güncelleme alacağı dile getirildi. Yine güncellemeyle birlikte iPhone 5'in ekran çözünürlüğüne de destek vermeye başlayan yapımda bir takım grafik hatalarının düzeltildiğini de belirtmekte fayda var.





Futbol sporuna meraklı mobil oyuncuların Appstore ve Google Play üzerinden ücretsiz bir şekilde erişebilecekleri Real Football 2013'ün Android versiyonunun önümüzdeki hafta güncelleneceğini de belirtelim.

https://itunes.apple.com/tr/app/real-football-2013/id533391318?mt=8