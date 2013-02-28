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Real Racing 3, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
20,3b
1
476
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Real Racing 3, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı
 Mobil platformun en beğenilen yarış oyunu serilerinden biri olan Real Racing'in üçüncü oyunu nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.

Serinin ilk iki oyununun aksine Free to Play olarak sunulan yapım, bugüne kadar ki en gerçekçi yarış deneyimini mobil oyuncular ile buluşturmayı planlıyor. Mint Engine 3 grafik motoruyla geliştirilen kaliteli grafikleri ve başarılı yarış dinamiklerini etkileyici işitsel unsurlarla birleştiren yapım, oldukça doygun bir içeriği de beraberinde getiriyor. Gerçek yarış pistlerinin modellendiği Real Racing 3'te, 45 farklı lisanslı araç ve bu araçların güç arttırma seçeneklerinin yanı sıra, 900'ün üzerinde etkinlik ve yüzlerce saatlik oynanış süresi de oyuncuları bekliyor. 

Time Shifted Multiplayer olarak adlandırılan yeni bir çoklu oyuncu moduyla her an rakiplerinizle rekabet halinde olmanıza imkan veren yapım, yapay zekayı bir kenara bırakarak gerçek oyuncuların pistlerdeki gerçek performansıyla karşılaşmanızı sağlıyor. Ayrıca, Real Racing 3'te kupa yarışları, eleme yarışları ve drag yarışları gibi birçok yarış türünü de bulunuyor. Özelleştirilebilir bir yapıda olmasa da oyunculara 7 farklı kontrol sistemi sunan yapımın, Facebook entegrasyonunun yanı sıra, iOS platformunda buna ek olarak Game Center desteği de bulunuyor. 

13 yaş ve üzeri yaş sınırıyla karşımıza çıkan Real Racing 3'ün Android için yayınladığı kurulum dosyasının boyutu 6.1 MB iken iOS platformunda ise, bu boyut 716 MB ve kurulum gerçekleştirildikten sonra bu boyutların 1.7 GB'a kadar çıktığı görülüyor. Android 2.3.3 veya üzeri sürüme sahip Android cihazlar üzerinde çalışan yapımın iOS 4.3 veya üzeri sürüme sahip 4. Nesil veya üzeri iPhone/iPod Touch ve iPad 2 veya üzeri iPad’lerde çalıştığını da belirtelim. 

Kaliteli grafikleri, başarılı yarış dinamikleri, etkileyici sesleri, doygun içeriği ve basit kontrol yapılarıyla Free to Play bir oyun olarak bekleneni fazlasıyla veren Real Racing 3'e aşağıdaki market bağlantılarından ulaşabilirsiniz. Real Racing 3 hakkında detaylı bilgi için ilk izlenim haberimize buradan göz atabilirsiniz.  

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LeeOrAfk 5 yıl
Hortum
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Ardsul 5 yıl
Arkadaşlar yazın oynarken gt3 RS Viper 919 hybrid gibi arabalarım vardı. Geçen gün yeniden oynamak istedim oyunu yükledim google ile giriş yaptım Restore from cloud yaptım 30 level olmam gerekirken 16 levelim ve yukarıda saydığım arabalar yok dandik Focus Silvia falan var. Bu arabaları nasıl geri getirebilirim?
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Guest-E84249922 5 yıl
Gerçek multiplayer geldi mi?
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C E B R A I L 5 yıl

ios'ta son update:
Amt. bölümünde, Racing School Basics ve Advanced geldi. Basic'te Focus. Advanced'de Z4 SDrive 35is var.
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Guest-E84249922 5 yıl
Altın hilesi kullanmıştır son güncellemedn sonra oynayamıyodum sonra ayarlar clear dfalan yaptım düzelmişti simdi tekra gitti
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A NEW LİFE 5 yıl
arkadaşlar fifa 14 ve rr3 de bu cihaz ike uyumlu değil diyo ve bu 2 oun en sevdiğim oyunlar.
bu cihaza bu oyunlar ne zaman optimize edilir?
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efsanebaris43 5 yıl
arkadaşlar bende böyle bi sorun var neden böyle bi sorun veriyo acaba ?
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Dawson85 5 yıl
s.a arkadaşlar gamyunda bütün oyunlarda yüksek puanlı ve yüksek karizmalı nicklerim var isteyenlere verebilirim , ilgilenen arkadaşlar özel mesaj PM atsın...
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XKiNgXx 5 yıl
Ama bi muddet sonra sıkıyor
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XKiNgXx 5 yıl
Cok guzel bir oyun tavsiye ederim

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UçamayanZüperGahraman 5 yıl
O kadar güzel değil bu oyun. Nesi tutulmuş bu kadar?
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XKiNgXx 5 yıl UçamayanZüperGahraman
UçamayanZüperGahraman
O kadar güzel değil bu oyun. Nesi tutulmuş bu kadar?

Sana katilmiyorum bence cok guzel bir oyun


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Limon- 5 yıl
Oyunu internetsiz oynayamıyorum,açılmıyor
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pudinkk 5 yıl
Oyundaki detay seviyesi efsane
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