Real Racing 3, Appstore ve Google Play'deki yerini aldı

Mobil platformun en beğenilen yarış oyunu serilerinden biri olan Real Racing'in üçüncü oyunu nihayet Appstore ve Google Play'deki yerini aldı.





Serinin ilk iki oyununun aksine Free to Play olarak sunulan yapım, bugüne kadar ki en gerçekçi yarış deneyimini mobil oyuncular ile buluşturmayı planlıyor. Mint Engine 3 grafik motoruyla geliştirilen kaliteli grafikleri ve başarılı yarış dinamiklerini etkileyici işitsel unsurlarla birleştiren yapım, oldukça doygun bir içeriği de beraberinde getiriyor. Gerçek yarış pistlerinin modellendiği Real Racing 3'te, 45 farklı lisanslı araç ve bu araçların güç arttırma seçeneklerinin yanı sıra, 900'ün üzerinde etkinlik ve yüzlerce saatlik oynanış süresi de oyuncuları bekliyor.





Time Shifted Multiplayer olarak adlandırılan yeni bir çoklu oyuncu moduyla her an rakiplerinizle rekabet halinde olmanıza imkan veren yapım, yapay zekayı bir kenara bırakarak gerçek oyuncuların pistlerdeki gerçek performansıyla karşılaşmanızı sağlıyor. Ayrıca, Real Racing 3'te kupa yarışları, eleme yarışları ve drag yarışları gibi birçok yarış türünü de bulunuyor. Özelleştirilebilir bir yapıda olmasa da oyunculara 7 farklı kontrol sistemi sunan yapımın, Facebook entegrasyonunun yanı sıra, iOS platformunda buna ek olarak Game Center desteği de bulunuyor.





13 yaş ve üzeri yaş sınırıyla karşımıza çıkan Real Racing 3'ün Android için yayınladığı kurulum dosyasının boyutu 6.1 MB iken iOS platformunda ise, bu boyut 716 MB ve kurulum gerçekleştirildikten sonra bu boyutların 1.7 GB'a kadar çıktığı görülüyor. Android 2.3.3 veya üzeri sürüme sahip Android cihazlar üzerinde çalışan yapımın iOS 4.3 veya üzeri sürüme sahip 4. Nesil veya üzeri iPhone/iPod Touch ve iPad 2 veya üzeri iPad’lerde çalıştığını da belirtelim.



